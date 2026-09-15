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कांग्रेस ने एसएसपी ऑफिस पर बीजेपी का झंडा लगाने की दी चेतावनी, जानें इस गुस्से का कारण

देहरादून: सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट हटाये जाने की मांग को लेकर सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया. उन्होंने धरना देकर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ अति शीघ्र कार्रवाई की मांग उठाई.

आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने की मांग: कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि एक सोशल मीडिया के फेसबुक अकाउंट के माध्यम से लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं की राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम किया जा रहा है. गलत नीयत से डाली जा रही कूट रचित सोशल मीडिया पोस्टों पर कार्रवाई की जाए. कांग्रेस की प्रदेश सचिव स्वाति नेगी ने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डाली जाती है, तो उसे तत्काल हटवा दिया जाता है. लेकिन जब भाजपा की तरफ से आपत्तिजनक पोस्ट डाली जाती है, तो उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती है.

कांग्रेस ने एसएसपी ऑफिस पर दिया धरना: स्वाति ने कहा इससे पहले भी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ किये जा रहे दुष्प्रचार को लेकर खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई थी, उसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है. इसी प्रकार पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी उनके खिलाफ किये जा रहे दुष्प्रचार की शिकायत पुलिस से की थी. उसके बावजूद इस सोशल मीडिया अकाउंट पर अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया.