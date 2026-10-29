वोट बचाओ देश बचाओ रैली को लेकर सियासत गर्म, कांग्रेस ने कहा- ऐतिहासिक होगा कार्यक्रम, बीजेपी ने बताया फ्लॉप शो
कांग्रेस की 1 नवंबर को होने वाली वोट बचाओ देश बचाओ रैली को बीजेपी ने फ्लॉप शो कहा है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 29, 2026 at 7:02 PM IST
रांची: नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आगामी 1 नवंबर को होने वाले ‘वोट बचाओ देश बचाओ’ रैली को बीजेपी ने फ्लॉप शो कहा है. वहीं कांग्रेस इसे ऐतिहासिक बनाने में जुटी हुई है. इस रैली में झारखंड से इंडिया गठबंधन के 10 हजार से अधिक लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है. हालांकि अब तक राजद के अलावा महागठबंधन के किसी अन्य दल ने इस रैली में शामिल होने की घोषणा नहीं की है. झारखंड में महागठबंधन के मुखिया जेएमएम अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस रैली में शामिल होने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है.
12 बसों में समर्थक दिल्ली रवाना
दिल्ली रैली में शामिल होने के लिए पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के आवास से 12 बसों में सवार होकर समर्थक दिल्ली रवाना हुए. इस मौके पर कांग्रेस नेत्री और राज्य की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया. उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान की रैली ऐतिहासिक होगी, जिसमें झारखंड से बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लग रहे आरोपों को सही बताते हुए कहा कि एसआईआर में जिस तरह की गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त पर जब आरोप लग रहे हैं तो भाजपा को क्यों एतराज हो रहा है, यह समझ से परे है. इसका मतलब है कि वोट चोरी के बल पर सरकार बनाने वाली भाजपा को इस बात का डर है कि उसकी पोल खुल रही है.
पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि इस रैली में कांग्रेस सहित महागठबंधन के सभी सहयोगी दल शामिल होंगे. झारखंड से हजारों-हजार की संख्या में लोग बसों और ट्रेनों से सवार होकर दिल्ली जा रहे हैं. दिल्ली की सड़क पर 1 नवंबर को ऐतिहासिक रैली होगी.
कांग्रेस का दावा, 12 हजार कार्यकर्ता जाएंगे
प्रदेश कांग्रेस ने इस रैली में झारखंड से करीब 12 हजार कार्यकर्ताओं के दिल्ली जाने का दावा किया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि देश में लोकतंत्र को तार-तार किया जा रहा है. नागरिकों के अधिकार समाप्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है. नागरिकों को मताधिकार से वंचित करने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने देंगे. ऐसे में दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को आयोजित ‘वोट बचाओ देश बचाओ’ रैली ऐतिहासिक होगी. उन्होंने महागठबंधन के सभी सहयोगी दलों के इस रैली में शामिल होने का दावा किया.
भाजपा का पलटवार- रैली सुपर फ्लॉप होगी
प्रदेश भाजपा ने महागठबंधन की दिल्ली रैली को सुपर फ्लॉप होने का दावा किया है. भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने इस रैली की आलोचना करते हुए कहा कि महागठबंधन के लोगों की बातों से अभी से उनकी वास्तविकता पता चल रही है. दरअसल इनके साथ जनता दिल्ली जाना ही नहीं चाह रही है. इन्हें भी पता है कि फ्लॉप शो होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होता. इसके पीछे वजह यह है कि उनका विषय ही गलत होता है. उन्होंने कहा कि राष्ट्र विरोधी नीतियों के साथ जिस तरह कांग्रेस आगे बढ़ रही है, हमें नहीं लगता कि उन्हें जनसमर्थन मिलेगा.
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