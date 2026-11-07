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कांग्रेस का बीजेपी पर तीखा हमला, अमित शाह के देहरादून कार्यक्रम को कांग्रेस ने बताया 'फ्लॉप'

गृह मंत्री अमित शाह पर कांग्रेस ने साधा निशाना ( Photo-ETV Bharat )

भाजपा ने इस जनसभा को सफल बनाने को लेकर पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन भाजपा जनसभा में सम्मानजनक भीड़ भी नहीं जुटा सकी. सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि प्रदेश की जनता अब भाजपा के जुमलों से छुटकारा पाना चाहती है. उन्होंने कहा कि अमित शाह के कार्यक्रम में लोगों के नहीं जुट पाने का सबसे बड़ा कारण अंकिता भंडारी हत्याकांड भी रहा है, जिसके माता-पिता आज भी संपूर्ण न्याय की मांग कर रहे हैं. इस प्रकरण में सामने आए कथित वीआईपी को बचाने के लिए कानूनी संरक्षण दे दिया गया.