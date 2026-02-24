ETV Bharat / state

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर गहलोत-डोटासरा बोले- मोदी सरकार कर रही है तानाशाही

युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: दिल्ली में हाल ही में आयोजित AI समिट में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अर्धनग्न प्रदर्शन को लेकर सियासत तेज हो गई है. भाजपा ने जहां युवा कांग्रेस के इस कृत्य को विश्व के सामने देश की बदनामी करने वाला बताया है, वहीं कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के बचाव में उतर आई है. दिल्ली पुलिस ने सोमवार को युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को हिरासत में लिया था, जिन्हें आज दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उदय भानु चिब को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. इस मामले को कांग्रेस ने लोकतंत्र पर प्रहार बताया है और कहा है कि मोदी सरकार तानाशाही कर रही है. इस मामले को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर और हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है. युवा कांग्रेस के साथियों ने सत्ता के खिलाफ निडर होकर देशहित में आवाज उठाई है. अमेरिका के साथ हुए व्यापारिक समझौते में हमारे किसानों, टेक्सटाइल उद्योग और डेटा सुरक्षा के हितों से समझौता किया गया है.