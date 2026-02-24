युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर गहलोत-डोटासरा बोले- मोदी सरकार कर रही है तानाशाही
AI समिट में अर्धनग्न प्रदर्शन के मामले में दिल्ली की अदालत ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चार दिन की पुलिस हिरासत में सौंपा.
Published : February 24, 2026 at 3:27 PM IST
जयपुर: दिल्ली में हाल ही में आयोजित AI समिट में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अर्धनग्न प्रदर्शन को लेकर सियासत तेज हो गई है. भाजपा ने जहां युवा कांग्रेस के इस कृत्य को विश्व के सामने देश की बदनामी करने वाला बताया है, वहीं कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के बचाव में उतर आई है. दिल्ली पुलिस ने सोमवार को युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को हिरासत में लिया था, जिन्हें आज दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उदय भानु चिब को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.
इस मामले को कांग्रेस ने लोकतंत्र पर प्रहार बताया है और कहा है कि मोदी सरकार तानाशाही कर रही है. इस मामले को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर और हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है. युवा कांग्रेस के साथियों ने सत्ता के खिलाफ निडर होकर देशहित में आवाज उठाई है. अमेरिका के साथ हुए व्यापारिक समझौते में हमारे किसानों, टेक्सटाइल उद्योग और डेटा सुरक्षा के हितों से समझौता किया गया है.
शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर और हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है। युवा कांग्रेस के साथियों ने सत्ता के खिलाफ निडर होकर देशहित में आवाज़ उठाई है।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) February 24, 2026
अमेरिका के साथ हुए व्यापारिक समझौते में हमारे किसानों, टेक्सटाइल उद्योग और डेटा सुरक्षा के हितों से समझौता किया गया है।…
गहलोत ने कहा कि जब भाजपा विपक्ष में थी, तब कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के दौरान उन्होंने भी प्रदर्शन किए थे, पर आज वही सत्ता सच को दबाने के लिए तानाशाही और कायरता का परिचय दे रही है. युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब और अन्य साथियों की गिरफ्तारी इसका प्रमाण है. हम अपने साथियों के साथ मजबूती से खड़े हैं. सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं, बल्कि सच्ची देशभक्ति है. डरो मत - सच और संविधान हमारे साथ हैं.
मोदी सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस द्वारा @IYC राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब जी और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना तानाशाही और लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है।— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) February 24, 2026
ये गिरफ्तारी पूरी तरह अंसवैधानिक है, मोदी सरकार को ये याद रखना चाहिए कि संविधान ने नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार… pic.twitter.com/gA5XceZm75
गिरफ्तारी लोकतंत्र पर सीधा प्रहार: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस द्वारा युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना तानाशाही और लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है. यह गिरफ्तारी पूरी तरह से असंवैधानिक है. मोदी सरकार को यह याद रखना चाहिए कि संविधान ने नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार दिया है. विरोध और असहमति को अपराध बताकर लोकतंत्र को कमजोर करने वाली सत्ता तानाशाही का परिचय दे रही है. जनता की आवाज को जितना दबाया जाएगा, वह उतनी ही बुलंद होकर उठेगी. कांग्रेस का कार्यकर्ता डरेगा नहीं, पूरी ताकत के साथ लड़ेगा.