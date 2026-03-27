ETV Bharat / state

'नीतीश कुमार के घर पर कोई दूसरा भी सोता है?' कांग्रेस के दावे से सियासी खलबली

निशांत कुमार की पिता नीतीश कुमार से मुलाकात पर कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए कहा कि इसमें कौन-सी बड़ी बात हो गई. पढ़ें

congress taunts nishant kumar
नीतीश कुमार और निशांत कुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 27, 2026 at 12:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे सह जदयू नेता निशांत कुमार को लेकर बिहार कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है. बिहार कांग्रेस के नेता और मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ ने शुक्रवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि नीतीश कुमार निपट गए. अब उनके बेटे निशांत को बीजेपी निपटाना चाहती है.

राजेश राठौड़ ने कसा तंज: राजेश राठौड़ ने कहा कि आज के अख़बारों में एक बड़ी खबर है, जिसे बिहार के लोग अनभिज्ञ थे. नीतीश कुमार का 50 वर्षीय बेरोजगार पुत्र निशांत कुमार जो उन्ही के घर में दशकों से रहते हैं, उन्हीं की रोटी पर पलते हैं, कल (26 मार्च) नीतीश कुमार से बंद कमरे में मुलाकात कर अपनी बेरोजगारी दूर करने की बात की.

"निशांत कहां से आकर मिले, कहीं कमाने गए थे या चिड़ियाखाना से आकर मिले. मुझे लगता है कि ये बीजेपी की एक बड़ी साजिश है. पहले तो नीतीश कुमार को निपट दिया या फिर नीतीश कुमार निपट गए. अब उनके बेटे को जगह मिलने से पहले निपटना चाहते हैं."- राजेश राठौड़, बिहार कांग्रेस नेता

भाजपा पर साजिश का आरोप: उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार का बेटा निशांत जो 50 साल का बेरोजगार है, वह 20 साल से नीतीश कुमार के घर पर ही रहता है.अगर वो मिला तो कौन-सा न्यूज़ हो गया? बंद कमरे में बात हुआ, तो नीतीश कुमार के घर में कोई दूसरा भी सोता है क्या? पब्लिक सोती है क्या? मुझे लगता है कि भाजपा की बड़ी साजिश है कि नीतीश कुमार के साथ-साथ उनके बेटे को भी निपट दे.

"उनके बेटा की तरफ से अखबारों में बयान भी छपता है कि 2005 से पहले क्या था. 2005 के बाद की चर्चा करें. 2005 के बाद आपके पिता जी ने बिहार को बेरोजगार बना दिया. चीनी मिल बंद करवा दिया, कोई उद्योग लगने नहीं दिया. आपके पिता जी को एक बार चुना जाता है लेकिन वह तीन बार सरकार बना लेते हैं. पूरे बिहार का भट्ठा बैठ दिया. दलालों, माफियाओं और कमीशनखोरों की सरकार बनाकर नीतीश ने रख दिया है."-राजेश राठौड़, बिहार कांग्रेस नेता

निशांत कुमार ने की थी पिता से मुलाकात: 26 मार्च को निशांत कुमार ने मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार से बंद कमरे में मुलाकात की थी. इससे पहले निशांत ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उनके आवास जाकर मुलाकात की थी. जदयू की सदस्यता लेने के बाद निशांत काफी सक्रिय हैं. पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक के नेताओं से वह संपर्क साध रहे हैं.

ये भी पढ़ें

मिडिल ईस्ट संकट पर PM मोदी आज करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, CM नीतीश भी होंगे शामिल

'जहां आपने बिहार के विकास को लाकर खड़ा किया है, वहां से आगे बढ़ता रहेगा', CM के सामने बोले BJP अध्यक्ष

TAGGED:

NISHANT KUMAR
नीतीश कुमार
निशांत कुमार
CONGRESS TAUNTS NISHANT KUMAR
NITISH KUMAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.