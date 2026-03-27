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'नीतीश कुमार के घर पर कोई दूसरा भी सोता है?' कांग्रेस के दावे से सियासी खलबली

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे सह जदयू नेता निशांत कुमार को लेकर बिहार कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है. बिहार कांग्रेस के नेता और मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ ने शुक्रवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि नीतीश कुमार निपट गए. अब उनके बेटे निशांत को बीजेपी निपटाना चाहती है.

राजेश राठौड़ ने कसा तंज: राजेश राठौड़ ने कहा कि आज के अख़बारों में एक बड़ी खबर है, जिसे बिहार के लोग अनभिज्ञ थे. नीतीश कुमार का 50 वर्षीय बेरोजगार पुत्र निशांत कुमार जो उन्ही के घर में दशकों से रहते हैं, उन्हीं की रोटी पर पलते हैं, कल (26 मार्च) नीतीश कुमार से बंद कमरे में मुलाकात कर अपनी बेरोजगारी दूर करने की बात की.

"निशांत कहां से आकर मिले, कहीं कमाने गए थे या चिड़ियाखाना से आकर मिले. मुझे लगता है कि ये बीजेपी की एक बड़ी साजिश है. पहले तो नीतीश कुमार को निपट दिया या फिर नीतीश कुमार निपट गए. अब उनके बेटे को जगह मिलने से पहले निपटना चाहते हैं."- राजेश राठौड़, बिहार कांग्रेस नेता

भाजपा पर साजिश का आरोप: उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार का बेटा निशांत जो 50 साल का बेरोजगार है, वह 20 साल से नीतीश कुमार के घर पर ही रहता है.अगर वो मिला तो कौन-सा न्यूज़ हो गया? बंद कमरे में बात हुआ, तो नीतीश कुमार के घर में कोई दूसरा भी सोता है क्या? पब्लिक सोती है क्या? मुझे लगता है कि भाजपा की बड़ी साजिश है कि नीतीश कुमार के साथ-साथ उनके बेटे को भी निपट दे.