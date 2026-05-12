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IPL 2026 पर कांग्रेस का तंज, ''सब कुछ मुफ्त में क्यों दे रही सरकार, RCB का नाम बदलकर रॉयल चैलेंजर्स छत्तीसगढ़ कर दें'': कांग्रेस

IPL 2026 पर कांग्रेस का तंज ( ETV Bharat )