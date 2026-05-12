IPL 2026 पर कांग्रेस का तंज, ''सब कुछ मुफ्त में क्यों दे रही सरकार, RCB का नाम बदलकर रॉयल चैलेंजर्स छत्तीसगढ़ कर दें'': कांग्रेस
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि करोड़ों की कमाई करने वाले आईपीएल, बीसीसीआई को आखिर छत्तीसगढ़ सरकार मुफ्त में बिजली, पानी, सुरक्षा क्यों दे रही.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 12, 2026 at 9:59 PM IST
रायपुर: रायपुर में आईपीएल मुकाबलों को लेकर सियासत तेज हो गई है, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार आईपीएल और आरसीबी को बिजली, पानी, सुरक्षा और प्रशासनिक सुविधाएं मुफ्त में दे रही है, तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु का नाम बदलकर रॉयल चैलेंजर्स छत्तीसगढ़ कर देना चाहिए. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि करोड़ों की कमाई करने वाले आईपीएल और बीसीसीआई को आखिर छत्तीसगढ़ सरकार मुफ्त में बिजली, पानी, सुरक्षा और प्रशासनिक सुविधाएं क्यों दे रही है.
''आईपीएल पूरी तरह कमाई का खेल, फिर सरकारी मुफ्त सुविधाएं क्यों''
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा. ''आईपीएल विशुद्ध रूप से व्यावसायिक आयोजन है, और इसका मकसद केवल पैसा कमाना है. बीसीसीआई टिकट, विज्ञापन और प्रसारण से करोड़ों रुपये कमाता है,. ऐसे में राज्य सरकार द्वारा मुफ्त सुविधाएं देना जनता के धन की बर्बादी है. कांग्रेस सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च कर शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया था. लेकिन भाजपा सरकार उसे संभाल नहीं पाई और बीसीसीआई को सौंप दिया.''
''बिजली-पानी से लेकर पुलिस तक,सब सरकारी खर्च पर''
कांग्रेस ने सवाल उठाया कि आईपीएल मैचों के लिए बिजली, पानी, सफाई, सुरक्षा, पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अमले की तैनाती की जा रही है, सरकारी अधिकारी पूरी व्यवस्था संभाल रहे हैं. लेकिन इसके बदले में छत्तीसगढ़ की जनता को क्या फायदा मिल रहा है, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए. सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, ''अगर राज्य संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है, तो सरकार को बीसीसीआई से पूरा टैक्स और खर्च वसूलना चाहिए.''
''कर्नाटक में सुविधा नहीं मिली तो RCB ने रायपुर को बनाया होम ग्राउंड''
कांग्रेस ने दावा किया कि आरसीबी का मूल होम ग्राउंड बेंगलुरु है, लेकिन वहां अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिलने के बाद टीम ने छत्तीसगढ़ को अपना होम ग्राउंड बना लिया. कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा, ''अगर छत्तीसगढ़ सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है, तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु का नाम बदलकर रॉयल चैलेंजर्स छत्तीसगढ़ कर देना चाहिए. ''
''आईपीएल लक्जरी मनोरंजन, फिर रियायत क्यों''
कांग्रेस ने कहा कि आईपीएल को लक्जरी मनोरंजन की श्रेणी में रखा गया है, और इस पर भारी टैक्स लगाया जाता है. पार्टी के मुताबिक 22 सितंबर 2025 से आईपीएल टिकटों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है. कांग्रेस का कहना है, ''जब आईपीएल पर इतना ऊंचा टैक्स लागू है, और खिलाड़ी भी भारी आयकर व टीडीएस देते हैं, तब राज्य सरकार द्वारा मुफ्त सुविधाएं देना सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है.''
''जनता का पैसा निजी आयोजन पर खर्च करना गलत''
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग पिछले दरवाजे से निजी आयोजन को अनुचित लाभ पहुंचा रहे हैं. पार्टी ने कहा कि जनता के टैक्स और सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल किसी निजी कमाई वाले आयोजन के लिए नहीं होना चाहिए. कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार स्पष्ट करे कि आईपीएल आयोजन के बदले राज्य को कितना राजस्व, कितनी सुविधाएं और स्थानीय खिलाड़ियों को क्या लाभ मिल रहा है.
आईपीएल के बहाने अब छत्तीसगढ़ में क्रिकेट के साथ राजनीति भी गरमा गई है, एक तरफ सरकार इसे राज्य के लिए बड़ा आयोजन और गौरव बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सवाल उठा रही है. कांग्रेस का कहना है कि आखिर करोड़ों कमाने वाले टूर्नामेंट पर जनता का पैसा क्यों खर्च किया जा रहा.
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