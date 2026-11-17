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बीजेपी के चिंतन शिविर पर कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा- अयोध्या और काशी की लूट के बाद अब मथुरा में लूट का चिंतन

बीजेपी के चिंतन शिविर पर कांग्रेस का तंज. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने मंगलवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मथुरा में आयोजित चिंतन शिविर पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी कभी भी युवाओं के मुद्दों को लेकर चिंतन नहीं करती. पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर चिंतन नहीं करती. युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है उस पर चिंतन नहीं करती. किसानों के मुद्दे पर चिंतन नहीं करती. चुनाव कैसे जीता जाए, इस पर चिंतन करती है. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से मांग की है कि मथुरा में चिंतन शिविर में अगर इन मुद्दों पर चिंतन किया हो तो बताएं.

राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण में जमीन खरीद से लेकर चंदा चोरी तक खूब लूटा गया. अब भगवान राम की अयोध्या के बाद मथुरा में भगवान कृष्ण के यहां लूट मचाने की तैयारी है, इसीलिए मथुरा में चिंतन शिविर आयोजित किया गया है. इस चिंतन शिविर में अब मथुरा को कैसे लूटा जाए इस पर चिंतन हो रहा होगा.

सुरेंद्र राजपूत ने भाजपा पर किए तंज. (Video Credit; ETV Bharat) उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने में भी खूब लूट हुई. यहां तो ऐसा भी हुआ कि जितने मंदिर औरंगजेब ने नहीं तोड़े होंगे, उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी की सरकार ने तुड़वाए. उन्होंने कहा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा था. भाजपा के प्रस्तावित प्रत्याशियों की सूची वायरल होने पर सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि इसका खंडन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से किया जा रहा है. उन्होंने कहा, ऐसा आज तक मैंने कहीं नहीं देखा और किसी ने नहीं देखा होगा कि मुख्यमंत्री भी उस पर हस्ताक्षर करें. यह गुजरात और उत्तर प्रदेश की सीधी लड़ाई नजर आ रही है. उन्होंने कहा कि गुजरात वाले उत्तर प्रदेश वाले को बिल्कुल नहीं चाहते हैं. सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि दो बार से ज्यादा भाजपा किसी राज्य में अपना मुख्यमंत्री नहीं रखती है और योगी आदित्यनाथ दो बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब तीसरी बार कोई सवाल पैदा नहीं होता.