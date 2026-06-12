आदिवासी सीएम होने के बाद भी आदिवासियों को कोई फायदा नहीं- दीपक बैज
साय सरकार ने जल, जंगल और जमीन को उजाड़ने का काम किया है. यह आरोप पीसीसी चीफ दीपक बैज ने लगाए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 12, 2026 at 10:55 PM IST
रायपुर: कांग्रेस लगातार साय सरकार पर हमलावर है. रायपुर में कांग्रेस की अहम बैठक के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी की साय सरकार पर हमला बोला है. दीपक बैज ने साय सरकार पर आदिवासियों के हितों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है. प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में शुक्रवार को आदिवासी नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद पीसीसी चीफ ने साय सरकार को घेरा है.
आदिवासियों के हितों को लेकर हुई चर्चा
इस बैठक में प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन एवं खनिज संसाधनों को बचाने कि रणनीतियों पर चर्चा की गयी. वन अधिकार पट्टा एवं पेसा कानून के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की गई. आदिवासियों के भूमि अधिग्रहण से लगातार विस्थापित हो रहे आदिवासियों की सुरक्षा और समस्याओं पर कांग्रेस नेताओं ने मंथन किया.
दीपक बैज ने कहा कि "दंतेवाड़ा के तीन डिपो को सरकार ने आदिवासियों की बिना अनुमति और चर्चा के बेच दिया. रायगढ़ के तमनार जंगल को अदानी और जिंदल को आदिवासियों को बंदूक की नोक और लाठी की मार से जनसुनवाई करके बेच दिया जा रहा है. हसदेव में 1742 हेक्टेयर क्षेत्र में क्या वहां के आदिवासियों ने पेड़ काटने की अनुमति कोल माइंस के लिए दी है.
आदिवासी मुख्यमंत्री होकर उन्होंने आदिवासियों को सबसे पहले शपथ ग्रहण के साथ ढाई साल में बेदखल करने का निर्णय लिया. इस फैसले के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और आगे भी लड़ेगी. आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी आदिवासियों को कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि उन्होंने जल जंगल जमीन को उजाड़ने का काम किया है. कांग्रेस पार्टी इसको बचाने का काम करेगी- दीपक बैज, पीसीसी चीफ
धर्मकोड को लेकर दीपक बैज की मांग
धर्मकोड को लेकर दीपक बैज ने कहा कि "जो हमारा कॉलम होगा वह आदिवासी कॉलम होगा. उस कॉलम में आदिवासी कॉलम होना चाहिए. दीपक बैज कौन सा जाति का है सिर्फ आदिवासी होना चाहिए. हम आदिवासी हैं दीपक बैज आदिवासी हैं. जहां जाति का कॉलम आएगा वहां आदिवासी शब्द होना चाहिए. इस बैठक में आदिवासी नेताओं ने इस बात की मांग रखी है. इसी का प्रस्ताव बैठक में हम लोगों ने लाने का काम किया है.
आदिवासियों को कैसे बचाना है. आदिवासियों के अधिकार और हक के लिए कैसे लड़ाई लड़नी है. इसके लिए हम काम कर रहे हैं. एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने 32 संगठन के माध्यम से आदिवासियों को बेदखल करने का काम कर रही है. वहीं कांग्रेस पार्टी उन आदिवासियों के हितों की रक्षा करने का काम करेगी- दीपक बैज, पीसीसी चीफ
हसदेव के मुद्दे पर साय सरकार को घेरा
दीपक बैज ने साय सरकार को हसदेव के मुद्दे पर घेरा है. उन्होंने कहा कि हसदेव के 1740 हेक्टेयर जंगल को पूरा उजाड़ने का काम केंद्र सरकार कर रही है. वहां पर अब 6 लाख से अधिक पेड़ काटे जाएंगे. ग्राम सभाओं को दरकिनार किया जा रहा है. वहां के विस्थापित परिवारों से सरकार किसी तरह की कोई बातचीत ना करके बंदूक की नोक पर 1742 हेक्टेयर क्षेत्र में वहां के जो जंगल हैं. उसको काटने का काम करेगी. कल पूरे प्रदेश से और प्रदेश के बाहर से भी सामाजिक स्तर पर बहुत सारे बुद्धिजीवी आ रहे हैं. उनके साथ बैठक आयोजित होगी. कल बैठक के बाद आगे क्या करना है. इस विषय पर वहां फैसला होगा. इसके बाद कांग्रेस पार्टी आगे आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी.
- हसदेव अरण्य, परसा ईस्ट केते बासन और बैलाडीला क्षेत्र में पेड़ों की कटाई तत्काल रद्द की जाए
- जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत आरक्षण लागू हो, राजभवन में लंबित नवीन आरक्षण विधेयक की अधिसूचना सरकार जारी करें.
- Forest Rights Act के तहत वनाधिकार पट्टा आवंटित किया जाए.
- निर्दोष ग्रामीणों पर से नक्सल हिंसा का केस वापस लिया जाए. जो आदिवासी लोग पलायन कर चले गए हैं उन्हें वापस राज्य में लाया जाए.
- नक्सली सहयोगी होने का आरोप लगाकर हजारों निर्दोष आदिवासियों को जेल भेजा गया है. अब जब पुनर्वास योजना के तहत नक्सलियों को मुख्यधारा में शामिल किया गया है तो ऐसे में सहयोगी होने के आरोपी उन निर्दोष आदिवासियों की भी रिहाई होनी चाहिए. 25 हजार से अधिक आदिवासियों के खिलाफ जारी स्थायी एवं अस्थायी वारंट रद्द किया जाए.
- आदिवासी समुदाय के प्राचीन परंपराओं की रक्षा सुनिश्चित करें. संविधान की पांचवीं अनुसूची (Fifth Schedule) के तहत अपने स्वशासन, ग्राम सभा की सर्वोच्चता और पारंपरिक पेसा कानून को माना जाए.
- समान नागरिक संहिता (UCC) के प्रस्तावित कानूनों में आदिवासी समाज को छूट मिले. आदिवासियों की सदियों पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं, विवाह पद्धति, और सामाजिक व्यवस्था को UCC के दायरे से बाहर रखा जाए. ताकि विशिष्ट अधिकारों का हनन न हो.
- स्थानीय रोजगार और सरकारी भर्ती में आदिवासियों को आरक्षण मिले. बस्तर और सरगुजा संभाग में बंद स्कूल खोलकर विशेष अभियान चलाकर आदिवासी बेरोजगारों की नियुक्ति की जाए.
- पेसा कानून (PESA Act) का कड़ाई से पालन हो. पांचवी अनुसूची के क्षेत्र बस्तर और सरगुजा में ग्राम सभा के अधिकारों को बाइपास करना सरकार बंद करें.
- आदिवासियों को प्राप्त विशेष संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित हो. संविधान की पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों को निष्ठापूर्वक लागू करे, ताकि जनसांख्यिकी (Demography), संस्कृति और सामाजिक ढांचे को बाहरी हस्तक्षेप से बचाया जा सके.
- आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को वनवासी का संबोधन देकर हमारी मूल पहचान नष्ट करने की साजिश रच रही है. हम इसका विरोध करते है. हम आदिवासी है और रहेंगे. हमारी पहचान को वनवासी बताये जाने के प्रयास की हम निंदा करते है.
- हमारी मांग है कि जनगणना 2026-2027 में आदिवासियों की स्पष्ट पहचान के लिए अलग से कॉलम निर्धारित किया जाए. ताकि हमारी विशेष पहचान और हमारी संख्या भी सामने आये.