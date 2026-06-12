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आदिवासी सीएम होने के बाद भी आदिवासियों को कोई फायदा नहीं- दीपक बैज

इस बैठक में प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन एवं खनिज संसाधनों को बचाने कि रणनीतियों पर चर्चा की गयी. वन अधिकार पट्टा एवं पेसा कानून के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की गई. आदिवासियों के भूमि अधिग्रहण से लगातार विस्थापित हो रहे आदिवासियों की सुरक्षा और समस्याओं पर कांग्रेस नेताओं ने मंथन किया.

रायपुर : कांग्रेस लगातार साय सरकार पर हमलावर है. रायपुर में कांग्रेस की अहम बैठक के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी की साय सरकार पर हमला बोला है. दीपक बैज ने साय सरकार पर आदिवासियों के हितों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है. प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में शुक्रवार को आदिवासी नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद पीसीसी चीफ ने साय सरकार को घेरा है.

दीपक बैज ने कहा कि "दंतेवाड़ा के तीन डिपो को सरकार ने आदिवासियों की बिना अनुमति और चर्चा के बेच दिया. रायगढ़ के तमनार जंगल को अदानी और जिंदल को आदिवासियों को बंदूक की नोक और लाठी की मार से जनसुनवाई करके बेच दिया जा रहा है. हसदेव में 1742 हेक्टेयर क्षेत्र में क्या वहां के आदिवासियों ने पेड़ काटने की अनुमति कोल माइंस के लिए दी है.

आदिवासी मुख्यमंत्री होकर उन्होंने आदिवासियों को सबसे पहले शपथ ग्रहण के साथ ढाई साल में बेदखल करने का निर्णय लिया. इस फैसले के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और आगे भी लड़ेगी. आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी आदिवासियों को कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि उन्होंने जल जंगल जमीन को उजाड़ने का काम किया है. कांग्रेस पार्टी इसको बचाने का काम करेगी- दीपक बैज, पीसीसी चीफ

धर्मकोड को लेकर दीपक बैज की मांग

धर्मकोड को लेकर दीपक बैज ने कहा कि "जो हमारा कॉलम होगा वह आदिवासी कॉलम होगा. उस कॉलम में आदिवासी कॉलम होना चाहिए. दीपक बैज कौन सा जाति का है सिर्फ आदिवासी होना चाहिए. हम आदिवासी हैं दीपक बैज आदिवासी हैं. जहां जाति का कॉलम आएगा वहां आदिवासी शब्द होना चाहिए. इस बैठक में आदिवासी नेताओं ने इस बात की मांग रखी है. इसी का प्रस्ताव बैठक में हम लोगों ने लाने का काम किया है.

आदिवासियों को कैसे बचाना है. आदिवासियों के अधिकार और हक के लिए कैसे लड़ाई लड़नी है. इसके लिए हम काम कर रहे हैं. एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने 32 संगठन के माध्यम से आदिवासियों को बेदखल करने का काम कर रही है. वहीं कांग्रेस पार्टी उन आदिवासियों के हितों की रक्षा करने का काम करेगी- दीपक बैज, पीसीसी चीफ

हसदेव के मुद्दे पर साय सरकार को घेरा

दीपक बैज ने साय सरकार को हसदेव के मुद्दे पर घेरा है. उन्होंने कहा कि हसदेव के 1740 हेक्टेयर जंगल को पूरा उजाड़ने का काम केंद्र सरकार कर रही है. वहां पर अब 6 लाख से अधिक पेड़ काटे जाएंगे. ग्राम सभाओं को दरकिनार किया जा रहा है. वहां के विस्थापित परिवारों से सरकार किसी तरह की कोई बातचीत ना करके बंदूक की नोक पर 1742 हेक्टेयर क्षेत्र में वहां के जो जंगल हैं. उसको काटने का काम करेगी. कल पूरे प्रदेश से और प्रदेश के बाहर से भी सामाजिक स्तर पर बहुत सारे बुद्धिजीवी आ रहे हैं. उनके साथ बैठक आयोजित होगी. कल बैठक के बाद आगे क्या करना है. इस विषय पर वहां फैसला होगा. इसके बाद कांग्रेस पार्टी आगे आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी.