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भाजपा विधायक लूट और ठगी का शिकार, कांग्रेस बोली 'जब भाजपा नेता ही नहीं सुरक्षित तो जनता का क्या होगा हाल'

कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक भी सुरक्षित नहीं हैं. उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मॉर्निंग वॉक पर निकले भाजपा के वरिष्ठ नेता धरमलाल कौशिक से मोबाइल लूट लिया गया. अब भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए हैं. यह दिखाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक लूट का शिकार हुए. वहीं रायपुर उत्तर से भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए. दोनों घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के राज में अपराधियों के मन से कानून का भय खत्म हो गया है. हत्या, लूट, चोरी, ठगी और बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं.सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जब एक सप्ताह के भीतर भाजपा के दो बड़े नेताओं के साथ इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, तो आम जनता की सुरक्षा की स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है.

नितिन नवीन के नाम पर विधायक से ठगी

रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा को 25 मई को एक फोन कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का निजी सहायक बताया.आरोपी ने कहा कि वह संबलपुर के जंगल इलाके में फंसा हुआ है और उसकी गाड़ी का डीजल खत्म हो गया है. उसने तत्काल मदद मांगते हुए पैसों की डिमांड की.राजनीतिक पहचान और भरोसे का फायदा उठाते हुए आरोपी ने विधायक को अपने झांसे में ले लिया.

दो किस्तों में ट्रांसफर कराए 10 हजार रुपए

आरोपी ने विधायक से दो अलग-अलग ट्रांजेक्शन में पैसे ट्रांसफर करवाए. पहले 4500 रुपए और फिर 5500 रुपए ऑनलाइन डलवाए गए. विधायक ने अपने जगन्नाथ मंदिर के सेवक नारायण मिश्रा को पैसे भेजने के निर्देश दिए. इसके बाद बताए गए बैंक खाते में कुल 10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए गए.

बार-बार पैसों की मांग पर हुआ शक

कुछ देर बाद आरोपी ने फिर से पैसों की मांग शुरू कर दी. लगातार रकम मांगने और बातचीत के तरीके पर संदेह होने के बाद जांच की गई, तब पता चला कि फोन करने वाला व्यक्ति फ्रॉड था.इसके बाद पूरा मामला सामने आया और कांग्रेस ने इसे प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था का उदाहरण बताया.

कांग्रेस ने पुराने विवाद की भी दिलाई याद

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नितिन नवीन के नाम पर पहले भी विवाद सामने आ चुका है. उन्होंने दावा किया कि एक वीडियो में 1500 करोड़ रुपए की वसूली और लेनदेन की बातें सामने आई थीं, जिसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थीं, लेकिन बाद में पूरे मामले में लीपापोती कर दी गई.

रसूखदार लोगों के नाम पर चल रही उगाही

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश में रसूखदार लोगों के नाम पर उगाही का खेल चल रहा है. कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि शायद विधायक को लगा होगा कि उनसे सिर्फ 10 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं, जबकि यहां करोड़ों की वसूली की बातें होती रही हैं, और इसी भरोसे में वे ठगी का शिकार हो गए.

कानून व्यवस्था पर फिर गरमाई सियासत

भाजपा नेताओं के साथ हुई लूट और ठगी की घटनाओं के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है,लगातार सामने आ रही घटनाओं ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं.