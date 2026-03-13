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गौधाम योजना पर सियासत तेज, कांग्रेस का साय सरकार पर निशना, सवा दो साल में सिर्फ 3 गौधाम, बाकी गौवंश सड़कों पर

छत्तीसगढ़ में गौधाम योजना पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है

Politics over the Gaudham Scheme
गौधाम योजना पर सियासत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 13, 2026 at 10:40 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की गौधाम योजना को लेकर राजनीतिक बयानबाज़ी तेज हो गई है. प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने योजना को हवा-हवाई बताते हुए सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि सवा दो साल में केवल तीन गौधाम बन पाए हैं, जबकि प्रदेश में एक लाख से अधिक छुट्टा गौवंश सड़कों पर भटक रहा है.

सवा दो साल में सिर्फ 3 गौधाम-कांग्रेस

कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार खुद मान रही है कि प्रदेश में 1 लाख 84 हजार 993 से अधिक छुट्टा घुमन्तु गौवंश हैं, जिनका कोई मालिक नहीं है. इसके बावजूद सवा दो साल में केवल 11 गौधाम का पंजीयन हुआ और उनमें से भी सिर्फ 3 गौधाम ही बन पाए हैं.

कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर (ETV BHARAT)

एक गौधाम की क्षमता करीब 200 पशुओं की है, ऐसे में अभी तक मात्र 600 पशुधन को ही संरक्षण मिल पाया है, जबकि बाकी 1 लाख 84 हजार से अधिक पशुधन सड़कों पर भूखे-प्यासे भटक रहे हैं और दुर्घटनाओं व खुली चराई का कारण बन रहे हैं- धनंजय सिंह ठाकुर, कांग्रेस प्रवक्ता

“गोठानों में तालाबंदी से बढ़ी किसानों की परेशानी”

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने राजनीतिक द्वेष के चलते कांग्रेस सरकार के समय बनाए गए गौठानों की उपेक्षा की है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में 10 हजार से अधिक गौठान बनाए थे, जिनमें से 7 हजार से अधिक गोठान आत्मनिर्भर थे. इनका संचालन महिला स्व-सहायता समूह और गौठान समितियां करती थीं. गांवों में पैरा दान की व्यवस्था से पशुधन को डे-केयर की तरह संरक्षण मिलता था.लेकिन भाजपा सरकार ने इन गौठानों में ताला लगाकर न सिर्फ पशुधन के साथ अन्याय किया है बल्कि महिला स्व-सहायता समूहों से रोजगार भी छीन लिया है. गौठान बंद होने से किसानों को भी खुली चराई से फसलों को बचाने में परेशानी हो रही है.

10 रुपये में कैसे मिलेगा भरपेट चारा?

धनंजय सिंह ठाकुर ने गौधाम योजना के आर्थिक प्रावधानों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सरकार ने गौधाम में प्रति पशु प्रतिदिन सिर्फ 10 रुपये चारा के लिए निर्धारित किए हैं. उन्होंने पूछा कि आखिर 10 रुपये में कौन सा चारा मिलेगा और इससे पशुधन को भरपेट भोजन कैसे दिया जा सकेगा. उनके मुताबिक इतनी कम राशि में चारा उपलब्ध कराना व्यवहारिक नहीं है और यह निर्णय हास्यास्पद है.

1460 गौधाम के दावे पर भी उठाए सवाल

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार 1460 गौधाम बनाने का दावा कर रही है और प्रत्येक गौधाम के लिए 5 एकड़ चारागाह जमीन देने की बात कही जा रही है. उन्होंने सवाल किया कि अब तक कितने स्थानों पर चारागाह के लिए जमीन की व्यवस्था की गई है. कांग्रेस का आरोप है कि यह योजना सिर्फ विज्ञापनबाजी तक सीमित है.

सरकारी जमीन पर कब्जे का माध्यम बन रही योजना-कांग्रेस

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गौधाम योजना का असली उद्देश्य पशुधन संरक्षण नहीं बल्कि भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाना है. धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि इस योजना के जरिए कुछ लोगों को सरकारी जमीन देने और उन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि वास्तविक लाभ पशुधन या किसानों को नहीं मिल रहा.

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