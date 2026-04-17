ETV Bharat / state

वेदांता हादसे पर कांग्रेस का हमला, औद्योगिक सुरक्षा भगवान भरोसे, यूसीसी और परिसीमन पर भी घेरा

दीपक बैज ने कहा कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बिना परमिट काम कराना, सुरक्षा उपकरणों की कमी और जोखिमपूर्ण कार्य सामान्य बात बन चुकी है, जो सुरक्षा तंत्र की विफलता को दर्शाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में पिछले ढाई साल में करीब 300 मजदूर औद्योगिक दुर्घटनाओं में जान गंवा चुके हैं, इसके बावजूद जिम्मेदारों पर केवल जमानतीय धाराएं लगाई जाती हैं. कांग्रेस ने मांग की कि ऐसी घटनाओं में सख्त कानूनी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में लापरवाही रुके.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि वेदांता पावर में हुई दुर्घटना उद्योग विभाग और प्रबंधन की घोर लापरवाही का परिणाम है. उन्होंने बताया कि मौके पर मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया, नियमित जांच नहीं हुई और जोखिम भरे हालात में काम कराया गया. बैज ने सवाल उठाया कि बॉयलर और किलेन की सफाई के दौरान निर्धारित प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई और सुरक्षा निरीक्षण समय पर क्यों नहीं हुआ. उनका कहना था कि यदि दूसरे बॉयलर को बंद रखा जाता तो तापमान नियंत्रित रहता और विस्फोट की संभावना कम हो सकती थी.

रायपुर : छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कांग्रेस ने साय सरकार पर हमला बोला. पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने वेदांता पावर प्लांट हादसे को लेकर राज्य सरकार और प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए. कांग्रेस ने इस घटना को लापरवाही नहीं बल्कि “सदोष मानव वध” बताते हुए कड़ी कार्रवाई, न्यायिक जांच और प्रदेशभर में औद्योगिक सुरक्षा ऑडिट की मांग की. इसके साथ ही यूसीसी, महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरने का काम किया.

पुरानी फैक्ट्री और मशीनों की जांच जरूरी

दीपक बैज ने कहा कि यह प्लांट पहले एथेना पावर के नाम से 10 वर्षों तक बंद रहा और बाद में वेदांता समूह ने इसे खरीदा. उन्होंने सवाल उठाया कि प्लांट शुरू करने से पहले कितनी मशीनों को बदला गया, कितनी कंडम घोषित हुईं और क्या उद्योग विभाग ने इसका सुरक्षा ऑडिट किया. उन्होंने प्रदेश के सभी उद्योगों में व्यापक सुरक्षा जांच और मानकों के कड़ाई से पालन की मांग की.

महंत का आरोप: मुनाफे के लिए चीनी कबाड़ मशीनों का इस्तेमाल

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि भाजपा सरकार में औद्योगिक सुरक्षा पूरी तरह उपेक्षित है. उन्होंने आरोप लगाया कि लागत घटाने के लिए चीनी मशीनरी और विदेशों के कबाड़ का उपयोग किया गया, जिससे हादसा हुआ. महंत ने कहा कि 20 से अधिक लोगों की मौत के बावजूद केवल जमानतीय धाराओं में एफआईआर दर्ज करना गंभीर अपराध को हल्का करने जैसा है. उन्होंने दोषियों पर सदोष मानव वध की धारा लगाने और सख्त कार्रवाई की मांग की.

न्यायिक जांच और तकनीकी जांच की मांग

डॉ. महंत ने कहा कि इतनी बड़ी घटना की जांच केवल एसडीएम स्तर पर कराना पर्याप्त नहीं है. कांग्रेस ने मांग की कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच कराई जाए और उद्योग विभाग की तकनीकी टीम घटना के हर पहलू की जांच करे. उन्होंने यह भी कहा कि घटना मंत्री ओपी चौधरी के निवास से महज 5 किलोमीटर दूर हुई, फिर भी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया.

औद्योगिक आंकड़े, बढ़ते हादसों पर चिंता

महंत ने विधानसभा में दिए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में 296 औद्योगिक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, 948 खतरनाक और 32 अति खतरनाक उद्योग संचालित हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में नियमों में ढील देकर अनुभवहीन लोगों को उद्योग स्थापित करने की अनुमति दी गई, जिसका खामियाजा आज मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है.

घायलों के बेहतर इलाज और बर्न हॉस्पिटल की मांग

कांग्रेस ने मांग की कि हादसे में घायल लोगों को मुंबई और कोयम्बटूर जैसे बड़े संस्थानों के बर्न यूनिट में इलाज कराया जाए. साथ ही प्रदेश में सर्वसुविधायुक्त बर्न हॉस्पिटल स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया.

यूसीसी पर कांग्रेस का विरोध, आदिवासी अधिकारों पर खतरा

दीपक बैज ने कहा कि राज्य में यूसीसी लागू करने की कोशिश आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 32 प्रतिशत से अधिक आदिवासी आबादी को विशेष संरक्षण प्राप्त है, जिसे यूसीसी से नुकसान होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम आदिवासी जमीनों पर कब्जा करने और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है.

महिला आरक्षण और परिसीमन पर केंद्र सरकार घिरी

कांग्रेस ने महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए कहा कि मोदी सरकार इसे परिसीमन से जोड़कर महिलाओं को भ्रमित कर रही है. दीपक बैज ने कहा कि पहले जनगणना कराई जानी चाहिए, उसके बाद परिसीमन और फिर महिला आरक्षण लागू होना चाहिए, ताकि सभी राज्यों के साथ न्याय हो सकेगा.

कई मोर्चों पर सरकार पर दबाव

संयुक्त पत्रकार वार्ता में कांग्रेस ने वेदांता हादसे को लेकर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली, औद्योगिक सुरक्षा और प्रशासनिक जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े किए. साथ ही यूसीसी, महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे मुद्दों को जोड़कर सरकार को राजनीतिक और नीतिगत दोनों स्तरों पर घेरने की रणनीति साफ दिखाई दी.