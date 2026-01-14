20 करोड़ का धान खाने वाला चूहा कहीं निकल ना जाए 100 करोड़ी, मंत्री को पिंजरा देने निकले कांग्रेसी
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस साय सरकार पर धान घोटाले का आरोप लगा रही है. बुधवार को कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 14, 2026 at 8:52 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में धान घोटाले को लेकर सड़क पर सियासी घमासान जारी है. रायपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भाजपा की साय सरकार पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि आज हम मंत्री को चूहा पकड़ने वाला पिंजरा देने जा रहे थे, क्योंकि जो चूहा आज 20 करोड़ का धान खा रहा है, वह कहीं आने वाले समय में 100 करोड़ का धान न खा ले. कांग्रेस का कहना है कि यह सिर्फ धान खराब होने का मामला नहीं, बल्कि सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार का जीता-जागता सबूत है.
चूहे के नाम पर घोटाला बचाने का बहाना
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कवर्धा से लेकर महासमुंद तक करोड़ों के धान को “चूहा खा गया” बताकर भाजपा सरकार असली जिम्मेदारों को बचाने में जुटी हुई है. अगर सच में धान खराब था या चूहों ने खा लिया, तो फिर उसकी फर्जी आवक-जावक एंट्री क्यों बनाई जा रही है. इस मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल क्यों किया जा रहा है. जब मामला उजागर हुआ तो सिर्फ संग्रहण केंद्र प्रभारी को हटाकर बड़े अफसरों और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
सरकार की नाकामी, दोष चूहों के सिर
कांग्रेस का आरोप है कि समय पर धान का उठाव नहीं हो पाने के कारण बड़ी मात्रा में धान खराब हुआ, लेकिन अपनी नाकामी स्वीकार करने के बजाय भाजपा सरकार सारा ठीकरा चूहों पर फोड़ रही है. कांग्रेस नेताओं ने इसे किसानों की मेहनत का अपमान बताते हुए कहा कि यह पूरा मामला एक बड़े घोटाले की ओर इशारा करता है.
हम चाहते हैं कि जिस चूहे के नाम पर करोड़ों का धान गायब किया जा रहा है, उसे इसी पिंजरे में कैद किया जाए, ताकि आगे किसानों का धान सुरक्षित रह सके. इसी सोच के साथ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पिंजरे लेकर भाजपा सरकार के मंत्रियों को देने का फैसला किया- विकास उपाध्याय, पूर्व विधायक, कांग्रेस
मंत्री तक नहीं पहुंचा पिंजरा, पुलिस को सौंपा
जब कांग्रेस नेता खाद्य मंत्री को पिंजरा सौंपने के लिए निकले तो आजाद चौक पर भारी पुलिस बल ने उन्हें रोक लिया. कांग्रेस का आरोप है कि जब सरकार खुद कटघरे में है, तो पुलिस को ढाल बनाकर सच्चाई से बचने की कोशिश की जा रही है, इसके बाद कांग्रेसियों ने प्रतीकात्मक रूप से वही पिंजरा पुलिस को सौंप दिया.
कांग्रेस ने साफ कहा है कि अगर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा. कांग्रेस ने धान घोटाले के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.