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नई शिक्षा नीति पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में घिरी सरकार, एजुकेशन मिनिस्टर ने माना, अभी पूरी तरह लागू नहीं हुई पॉलिसी

ध्यानाकर्षण के दौरान कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने सरकार से पूछा कि क्या नई शिक्षा नीति के प्रावधान के अनुसार सभी स्कूलों में छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है. इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि नई शिक्षा नीति में 22 छात्रों पर एक शिक्षक का प्रावधान है, जबकि छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण के बाद औसतन 19 छात्रों पर एक शिक्षक उपलब्ध है. हालांकि मंत्री यह स्पष्ट नहीं कर सके कि यह व्यवस्था सभी स्कूलों में लागू है या नहीं.

रायपुर :छत्तीसगढ़ विधानसभा में नई शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर रही. ध्यानाकर्षण के दौरान कांग्रेस विधायकों ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी, स्कूल मर्जर और सरकारी स्कूलों की गिरती स्थिति को लेकर सवाल उठाए. जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने स्वीकार किया कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति अभी पूरी तरह लागू नहीं हो पाई है.

मंत्री ने माना, अभी पूरी तरह लागू नहीं हुई नीति

मंत्री गजेंद्र यादव ने सदन में स्वीकार किया कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति अभी पूरी तरह लागू नहीं हो पाई है. उन्होंने कहा कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और कुछ मामले न्यायालय में लंबित हैं, जिसके कारण नीति के क्रियान्वयन में देरी हो रही है.

यू-डाइस कोड और स्कूल मर्जर का मुद्दा

विधायक राघवेंद्र सिंह ने स्कूलों के मर्ज होने और यू-डाइस कोड समाप्त किए जाने का मुद्दा भी उठाया. इस पर मंत्री ने बताया कि विभाग ने अलग-अलग यू-डाइस कोड की जगह एक ही कोड रखने और बाकी को समाप्त करने की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी है.

सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं नहीं

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत और कांग्रेस विधायक शेषराज हरबंश के सवालों के जवाब में मंत्री ने बताया कि फिलहाल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाओं की व्यवस्था नहीं है. नई शिक्षा नीति के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी और बालवाड़ी की व्यवस्था की गई है। राज्य में 11 हजार बालवाड़ी स्वीकृत किए गए हैं.

स्कूल बंद नहीं, मर्ज किए गए-मंत्री

चर्चा के दौरान विधायक शेषराज हरबंश ने आरोप लगाया कि प्रदेश में हजारों स्कूल बंद कर दिए गए हैं. इस पर मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि स्कूल बंद नहीं किए गए हैं, बल्कि उन्हें मर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि प्रदेश के करीब 87 प्रतिशत स्कूल अब एक ही परिसर में संचालित हो रहे हैं और वहां प्राचार्य की व्यवस्था भी की गई है.

निजी स्कूलों की बढ़ती संख्या पर सरकार चिंतित

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि गांव-गांव में निजी स्कूल खुल रहे हैं, जबकि सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर नहीं है. इस पर मंत्री ने माना कि प्रदेश में 7 हजार से अधिक निजी स्कूल खुल चुके हैं. उन्होंने कहा कि इसके कारणों की समीक्षा की जाएगी और सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के प्रयास किए जाएंगे, ताकि निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे फिर से सरकारी स्कूलों की ओर लौट सकें.