ETV Bharat / state

बस्तर पंडुम में बस्तर सांसदों को राष्ट्रपति के मंच पर नहीं मिली जगह, कांग्रेस ने साय सरकार को घेरा

छत्तीसगढ़ कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने साय सरकार पर हमला बोला है. सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि बस्तर पंडुम के नाम पर भाजपा सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर केवल अपनी ब्रांडिंग कर रही है. उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े विज्ञापन छपवाए जा रहे हैं, दिल्ली से दिग्गज नेताओं को बुलाया जा रहा है, लेकिन बस्तर की संस्कृति, बस्तर के जनप्रतिनिधि और बस्तर के लोग खुद हाशिए पर हैं.

रायपुर : छत्तीसगढ़ की जनजातीय पहचान और लोक संस्कृति के सबसे बड़े उत्सव बस्तर पंडुम को लेकर सियासत गरमा गई है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में बस्तर के दो सांसदों को मंच पर स्थान नहीं मिलने को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. कांग्रेस का कहना है कि यह सिर्फ प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं, बल्कि बस्तर के जनप्रतिनिधियों और बस्तर की अस्मिता का अपमान है

जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बस्तर दौरा हुआ, तब उनके कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को मंच पर स्थान दिया गया, लेकिन बस्तर से आने वाले दोनों सांसद भोजराज नाग और महेश कश्यप को मंच पर नहीं बैठाया गया.यह जानबूझकर की गई उपेक्षा है- सुशील आनंद शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ कांग्रेस मीडिया विभाग

प्रोटोकॉल में सांसद मंत्रियों से बड़े-कांग्रेस

कांग्रेस प्रदेश मीडिया अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि प्रोटोकॉल के अनुसार सांसदों का दर्जा मंत्रियों से ऊपर होता है और राष्ट्रपति के कार्यक्रम में सांसदों को मंच पर बैठने का संवैधानिक अधिकार है. इसके बावजूद सांसदों को मंच से दूर रखा जाना भाजपा सरकार की मानसिकता को उजागर करता है.

"सरकार के अहंकार के आगे बस्तर छोटा"

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह पूरी घटना साबित करती है कि भाजपा सरकार के अहंकार के सामने बस्तर के जनप्रतिनिधि, बस्तर की संस्कृति और बस्तर के लोग सब छोटे हैं.सरकार बस्तर को केवल एक इवेंट और प्रचार का माध्यम मान रही है, सम्मान देने की उसकी कोई मंशा नहीं है.

कांग्रेस ने उठाए सम्मान और अस्मिता के सवाल

कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब देश की राष्ट्रपति बस्तर आती हैं, तब बस्तर के चुने हुए सांसदों को मंच पर स्थान न देना किस मानसिकता को दर्शाता है?क्या भाजपा सरकार बस्तर की जनजातीय पहचान और लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करना नहीं चाहती?

छत्तीसगढ़ की जनजातीय पहचान, लोक संस्कृति और परंपराओं के सबसे बड़ा उत्सव बस्तर पंडुमका भव्य शुभारंभ 7 फरवरी को हुआ है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई थीं. इसी कार्यक्रम को लेकर अब कांग्रेस ने बस्तर के दो सांसदों की उपेक्षा का आरोप लगाया है. कांग्रेस ने साय सरकार पर सीधा हमला बोला है.