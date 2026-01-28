छत्तीसगढ़ में आंदोलन करते-करते गई दो रसोइयों की जान, जिम्मेदार कौन- दीपक बैज
रसोइया संघ की दो मौतों पर साय सरकार को कांग्रेस ने कटघरे में खड़ा किया है. दीपक बैज ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है.
रायपुर : पीसीसी चीफ दीपक बैज ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है. रसोईया संघ की दो महिला कर्मचारियों की आंदोलन के दौरान हुई मौत और D.Ed अभ्यर्थियों के लगातार चल रहे आंदोलन को लेकर बैज ने सरकार को संवेदनहीन और तानाशाह करार दिया है. उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हैं कि मंत्री तक अपने बंगले से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और सरकार जनता की आवाज सुनने को तैयार नहीं है.
दो रसोइयों की मौत, जिम्मेदार कौन- दीपक बैज
दीपक बैज ने आंदोलनरत रसोईया संघ की दो महिला कर्मचारियों की मौत को बेहद दुखद बताया. उन्होंने कहा कि D.Ed अभ्यर्थी और रसोईया संघ के पदाधिकारी लंबे समय से धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी दौरान दो महिलाओं की मौत हो जाना बेहद गंभीर मामला है. बैज ने सवाल उठाया कि आखिर इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर सरकार समय रहते बातचीत कर लेती, समाधान निकालती, तो शायद यह नौबत ही नहीं आती.
"लोकतंत्र में बातचीत से भाग रही सरकार"
पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है और सरकार का कर्तव्य बनता है कि वह आंदोलनकारियों से बात करे, उन्हें आश्वासन दे और उनकी मांगों पर विचार करे.उन्होंने कहा कि अगर सरकार बातचीत से ही इनकार कर दे, तो यह साफ तौर पर तानाशाही वाली मानसिकता को दिखाता है.
सरकार का गैर जिम्मेदारा बयान- दीपक बैज
सरकार द्वारा रसोईया संघ की मौत को दूसरी वजह से बताने पर भी दीपक बैज ने कड़ा एतराज जताया.
जब किसान मरते हैं, तब भी सरकार जिम्मेदारी लेने से बचती है और अब आंदोलन स्थल पर मौत के बाद भी गैर-जिम्मेदार बयान दिए जा रहे हैं. यह सरकार की दिवालिया मानसिकता है. सरकार को तुरंत आंदोलनकारियों से सीधे संवाद करना चाहिए- दीपक बैज, पीसीसी चीफ
"मोदी की गारंटी का झूठ आ रहा सामने"
दीपक बैज ने कहा कि B.Ed और D.Ed अभ्यर्थियों से झूठे वादे किए गए. उन्होंने सवाल उठाया कि मोदी गारंटी का क्या हुआ?उन्होंने कहा कि जिन अभ्यर्थियों को सिर्फ नियुक्ति पत्र देना है, वे एक महीने से ज्यादा समय से आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार सुनवाई को तैयार नहीं है.
"मंत्री बंगले से बाहर नहीं निकल पा रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या?"
दीपक बैज ने कहा कि अभ्यर्थी जब अपने अधिकार मांगने शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं, तो मंत्री बंगले से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं.उन्होंने कहा कि यह सरकार की असफलता और जनता से कटे होने का सबसे बड़ा प्रमाण है.
सरकार आंदोलन का करे समाधान- दीपक बैज
दीपक बैज ने कहा कि चाहे D.Ed अभ्यर्थी हों या रसोईया संघ के कर्मचारी.सरकार को तुरंत सभी से बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई और मांगों का निराकरण नहीं किया, तो आंदोलन और तेज होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी.