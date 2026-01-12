ETV Bharat / state

बीजेपी व्यापारियों की पार्टी, बृजमोहन अग्रवाल को अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं इसलिए गए कोर्ट- विकास उपाध्याय

बालोद में चल रहे नेशनल रोवर जंबूरी पर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान तेज है. कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला किया है.

Vikas Upadhyay Attacks BJP Govt
विकास उपाध्याय का बीजेपी सरकार पर हमला (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 12, 2026 at 10:39 PM IST

बालोद: बालोद में नेशनल रोवर जंबूरी का आयोजन किया गया है. 9 जनवरी से इस आयोजन में कई नामी नेता पहुंच रहे हैं. इस आयोजन में कई राज्यों और देशों के प्रतिभागी भी हिस्सा ले रहे हैं. इस बीच छत्तीसगढ़ में रोवर जंबूरी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है.

कांग्रेस का साय सरकार पर निशाना

बालोद पहुंचे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल को स्वयं अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं है इसलिए वह कोर्ट गए हैं जब उनके वरिष्ठ नेता को सरकार पर भरोसा नहीं तो आम जनता क्या करेगी. यहां पर टॉयलेट के नाम पर भ्रष्टाचार किए गए हैं, टेंपरेरी टॉयलेट पर दो-दो करोड़ रुपए फूंक दिए गए और पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है.

कांग्रेस का साय सरकार पर निशाना (ETV BHARAT)

"जंबूरी में हुआ भ्रष्टाचार"

विकास उपाध्याय ने कहा कि जंबूरी में जो भ्रष्ट्राचार हुए हैं उसके साक्ष्य स्वयं निकलकर सामने आने लगे हैं, 2 करोड़ का स्थाई टॉयलेट और करोड़ों का भ्रष्टाचार किसी न किसी की मर्जी और सहमति से हो रहा है. इसमें पूरा तंत्र शामिल है. इसकी जांच होनी चाहिए, यह भ्रष्ट्राचार की पराकाष्ठा है. हमारे पास सारे दस्तावेज हैं और हम लगातार मीडिया के पास इसे रख रहे हैं.

स्काउट गाइड के पद के लिए जिस प्रकार वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल को कोर्ट जाना पड़ रहा है. वो बताता है कि उन्हें स्वयं की सरकार पर भरोसा नहीं- विकास उपाध्याय, कांग्रेस नेता

करोड़ों का धान खा गए चूहे-विकास उपाध्याय

साय सरकार पर विकास उपाध्याय के हमलों का सिलसिला यहीं नहीं रुका. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में करोड़ों के धान चूहे खा रहे हैं, क्या ये जायज है. भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी है, इनके सब विधायक, मंत्री, जनप्रतिनिधि पार्षद से ले के नेता सब कैसे अपना जेब भरा जाय उसी में लगे हैं.

