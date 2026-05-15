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पीएम मोदी की नीतियों पर कांग्रेस का निशाना, पेट्रोल डीजल की किल्लत समेत महंगाई के लिए ठहराया जिम्मेदार

देश में पेट्रोल डीजल की समस्या और किसानों को हो रही परेशानी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ हमला किया.

Congress targets PM Modi policies
पीएम मोदी की नीतियों पर कांग्रेस का निशाना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 15, 2026 at 4:00 PM IST

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नारायणपुर : नारायणपुर के जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में प्रदेश महामंत्री नरेश ठाकुर ने बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. कांग्रेस ने पेट्रोल-डीजल संकट, महंगाई, उर्वरक की कमी, बढ़ते सोने के दाम, बेरोजगारी और विदेश यात्राओं जैसे मुद्दों को उठाते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए

पेट्रोल डीजल की किल्लत के साथ किसान भी परेशान

कांग्रेस ने आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार ने बीते वर्षों में पेट्रोलियम उत्पादों पर भारी टैक्स लगाया, जिससे आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ा.साथ ही यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव के बावजूद देश में पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार ऊंचे बने रहे. इस दौरान किसानों की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया गया. छत्तीसगढ़ में उर्वरक वितरण की स्थिति को लेकर भी आंकड़े प्रस्तुत करते हुए सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े किए गए हैं.

पीएम मोदी की नीतियों पर कांग्रेस का निशाना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खेती के मौसम में किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है. किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन बढ़ती लागत, महंगे खाद और समय पर उर्वरक नहीं मिलने से किसान आर्थिक दबाव में आ गए हैं- नरेश ठाकुर, प्रदेश महामंत्री


“वर्क फ्रॉम होम” और रोजगार पर टिप्पणी

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की अपील का हवाला देते हुए कहा गया कि लोगों को “वर्क फ्रॉम होम” की सलाह दी जा रही है, लेकिन देश का बड़ा वर्ग ऐसा है जो रोज कमाने-खाने पर निर्भर है. फेरी लगाने वाले, छोटे दुकानदार, मजदूर और दिहाड़ी कामगारों का जिक्र करते हुए कहा गया कि उनके लिए घर बैठना संभव नहीं है. इसे आम आदमी की जमीनी हकीकत से दूर सलाह बताया गया है.


विदेश यात्राओं और सरकारी खर्च पर सवाल

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं और सरकारी खर्चों का भी जिक्र किया गया है.आरोप लगाया गया कि जनता को खर्च कम करने की सलाह देने वाली सरकार खुद बड़े खर्च कर रही है. इसके अलावा रणनीतिक तेल भंडारण, गैस संकट और ऊर्जा प्रबंधन को लेकर भी केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए गए हैं.

आपको बता दें कि नारायणपुर में कांग्रेस पार्टी की प्रेस वार्ता केवल एक राजनीतिक बयानबाजी भर नहीं, बल्कि वर्तमान आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों पर चल रही बहस का हिस्सा है. पेट्रोल-डीजल संकट, महंगाई, किसानों की समस्या और रोजगार जैसे मुद्दे आम जनता से सीधे जुड़े हुए हैं. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस प्रेस वार्ता पर राजनीतिक दलों और प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है.

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