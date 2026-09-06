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जातिगत जनगणना पर कांग्रेस का बड़ा हमला, नाना भाऊ पटोले बोले, सही गिनती नहीं तो सामाजिक न्याय नहीं

कांग्रेस के मुताबिक आगामी जनगणना के लिए अधिसूचित 40 सवालों में सवाल नंबर 10 ही सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करता है. इस सवाल में जाति की जानकारी के लिए ओपन-एंडेड विकल्प रखा गया है. यानी नागरिक अपनी जाति या उपजाति का जो नाम बताएगा, गणनाकार उसे उसी तरह फॉर्म में दर्ज करेगा.

कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की मौजूदा प्रश्नावली को पूरी तरह खारिज करते हुए मांग की है कि इसकी प्रश्नावली रद्द की जाए. कांग्रेस का कहना है कि तेलंगाना और बिहार में अपनाई गई पद्धति के आधार पर प्रमाणित जातियों की ड्रॉपडाउन सूची तैयार की जाए और उसी के आधार पर देशभर में पारदर्शी तरीके से जातिगत जनगणना कराई जाए. नई प्रश्नावली तैयार करने से पहले राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और आम जनता से व्यापक विचार-विमर्श भी किया जाए, ताकि हर जाति और समुदाय की वास्तविक संख्या सामने आ सके.

जब गिनती ही गलत होगी, तो हिस्सेदारी कैसे सही होगी,आंकड़े ही गलत होंगे, तो सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा, सही गिनती होगी, तभी सही आंकड़े आएंगे. सही आंकड़े आएंगे, तभी सही हिस्सेदारी मिलेगी,और तभी सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा- नाना भाऊ पटोले, कांग्रेस नेता

नाना पटोले का आरोप है कि जातिगत जनगणना के मौजूदा प्रारूप से जातियों की सही गिनती और सही आंकड़े सामने ही नहीं आ पाएंगे, और जब आंकड़े गलत होंगे तो हिस्सेदारी, आरक्षण और सामाजिक न्याय का पूरा आधार कमजोर हो जाएगा. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की मौजूदगी में पत्रकार वार्ता करते हुए पटोले ने सरकार से सवाल किया. जब देश और राज्यों के पास प्रमाणित जातियों की सूचियां मौजूद हैं, तो जातिगत जनगणना में ड्रॉपडाउन सूची क्यों नहीं रखी गई.

रायपुर : जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है. रायपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले ने जातिगत जनगणना के मौजूदा प्रारूप को ही दोषपूर्ण करार दिया. उन्होंने इसे तत्काल खारिज करने की मांग की है.

कांग्रेस का सवाल है कि जब जातियों की प्रमाणित सूची उपलब्ध है, तो फिर ड्रॉपडाउन विकल्प क्यों नहीं. ड्रॉपडाउन व्यवस्था में सरकार द्वारा मान्य जातियों की सूची पहले से मौजूद होती है और गणनाकार नागरिक की बताई जाति को उसी सूची में से चुनता है. कांग्रेस का तर्क है कि यही व्यवस्था जातियों की गिनती को अधिक व्यवस्थित और तुलनीय बना सकती है.

एक जाति, कई नाम, आंकड़ों में बड़ा खेल

कांग्रेस ने आशंका जताई है कि ओपन-एंडेड व्यवस्था में देशभर में एक ही जाति के अलग-अलग नाम, उपनाम, स्थानीय नाम, उपजातियां और अलग-अलग वर्तनी दर्ज हो सकती हैं.एक राज्य में जिस जाति का एक नाम है, दूसरे राज्य में वही समुदाय किसी दूसरे नाम से जाना जाता है. स्थानीय बोलियों और भाषाई अंतर के कारण एक ही जाति के कई नाम दर्ज होने की स्थिति पैदा हो सकती है. कांग्रेस का दावा है कि इससे आंकड़ों में भारी विसंगतियां पैदा होंगी और एक ही जाति कई अलग-अलग हिस्सों में बंट सकती है. इसका नतीजा होगा कि देश में जातियों के नामों की संख्या कृत्रिम रूप से बढ़ सकती है और जनगणना से निकला डेटा नीति निर्माण के लिहाज से अव्यावहारिक हो सकता है.

OBC आंकड़ों पर कांग्रेस की सीधी चोट

कांग्रेस ने दावा किया कि मौजूदा प्रारूप से देश में OBC की वास्तविक आबादी का सही आंकड़ा सामने नहीं आएगा. सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि कांग्रेस के मुताबिक प्रश्नावली में पिछड़ा वर्ग शब्द तक शामिल नहीं है. कांग्रेस का कहना है कि गलत तरीके से हुई जाति जनगणना का सबसे बड़ा नुकसान OBC, EBC और अन्य वंचित वर्गों को हो सकता है. अगर नाम और स्पेलिंग के अंतर के कारण एक ही जाति अलग-अलग हिस्सों में दर्ज हो गई, तो उनकी वास्तविक संख्या कम दिखाई दे सकती है. अगर आबादी का आंकड़ा ही सही नहीं होगा, तो फिर किसे कितना हक,किसे कितना आरक्षण,कौन पीछे है,कौन आरक्षण का लाभ नहीं पा रहा.

कैसे मिलेंगे सवालों के जवाब ?

कांग्रेस का कहना है कि सही जनसंख्या आंकड़ों के बिना जितनी आबादी, उतना हक की मांग का मजबूत आधार तैयार नहीं होगा. आरक्षण की न्यायसंगत समीक्षा मुश्किल होगी. यह पता लगाना भी कठिन होगा कि OBC-EBC की कौन-सी जातियां आरक्षण का पर्याप्त लाभ नहीं पा रही हैं और कौन-से सबसे पिछड़े समुदाय अब भी पीछे छूटे हुए हैं. शिक्षा, छात्रवृत्ति, कौशल विकास, सरकारी रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं में लक्षित हिस्सेदारी तय करने के लिए भी विश्वसनीय आंकड़े जरूरी हैं.

हिस्सेदारी का हिसाब कैसे होगा ?

कांग्रेस ने सवाल उठाया कि अगर जातियों की वास्तविक संख्या का ही प्रमाणिक आंकड़ा नहीं होगा, तो विधानसभा, लोकसभा, नौकरशाही, उच्च न्यायपालिका और दूसरे संस्थानों में OBC-EBC की आबादी के मुकाबले वास्तविक भागीदारी का आकलन कैसे होगा. इसी तरह आय, संपत्ति, रोजगार, व्यवसाय, कॉरपोरेट नेतृत्व और आर्थिक अवसरों में OBC-EBC की हिस्सेदारी का भी विश्वसनीय बेसलाइन डेटा तैयार नहीं हो पाएगा. कांग्रेस ने इसे महज आंकड़ों की तकनीकी गलती नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों से जुड़ा सवाल बताया है.

दशकों पीछे धकेल सकते हैं गलत आंकड़े-कांग्रेस

नाना भाऊ पटोले ने कहा कि जातिगत जनगणना में गलती सिर्फ कागज पर दर्ज गलत संख्या नहीं होगी. गलत आंकड़े तय करेंगे कि कौन दिखाई देता है और कौन आंकड़ों से गायब हो जाता है. कांग्रेस का आरोप है कि यदि OBC-EBC और वंचित समुदायों की वास्तविक संख्या ही सही तरीके से दर्ज नहीं हुई, तो उनके अधिकारों और नीतिगत हिस्सेदारी पर इसका असर दशकों तक पड़ सकता है.

सूची मौजूद है तो ड्रॉपडाउन क्यों नहीं- कांग्रेस

सार्वजनिक रूप से सामने आई जानकारी के मुताबिक, 1 जून की एक अहम बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधिकारियों ने जातियों की गिनती के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास मौजूद OBC जातियों की सूची साझा करने की इच्छा जताई थी. कांग्रेस के मुताबिक रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय की ओर से तैयार बैठक के शुरुआती मसौदे में इस प्रस्ताव को सही तरीके से दर्ज नहीं किया गया. बाद में यह स्वीकार किया गया कि सूची मौजूद है. तो कांग्रेस का सवाल है, अगर सूची मौजूद है, तो ड्रॉपडाउन सूची का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया. किसके निर्देश पर पिछड़े वर्गों की प्रमाणित सूची को प्रक्रिया से बाहर रखा गया.

4,200 जातियां मौजूद, फिर सूची क्यों नहीं

कांग्रेस का दावा है कि देश में करीब 4,200 जातियां हैं और केंद्र तथा राज्य सरकारों के पास इनसे संबंधित सूचियां पहले से उपलब्ध हैं. ऐसे में कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जब सरकार के पास जातियों की सूचियां मौजूद हैं, तो राष्ट्रव्यापी जातिगत जनगणना के लिए प्रमाणित ड्रॉपडाउन सूची तैयार करने में दिक्कत क्या है. कांग्रेस इसे सरकार की जातिगत जनगणना के प्रति कथित अनिच्छा से जोड़ रही है.

सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे का हवाला

कांग्रेस ने 21 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से दायर हलफनामे का भी हवाला दिया है. कांग्रेस के मुताबिक उस हलफनामे में केंद्र सरकार ने स्वयं माना था कि जातिगत जनगणना के लिए पहले से जातियों की ड्रॉपडाउन सूची तैयार होना आवश्यक है. अब कांग्रेस सवाल कर रही है कि जब सरकार पहले इसकी जरूरत स्वीकार कर चुकी थी, तो आज उसी व्यवस्था से पीछे क्यों हट रही है.

राहुल गांधी लगातार उठा रहे सवाल

कांग्रेस का कहना है कि जातिगत जनगणना की मांग कोई अचानक उठाया गया मुद्दा नहीं है.पार्टी लंबे समय से इसकी मांग करती रही है।लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वर्ष 2023 से लगातार जातिगत जनगणना की मांग उठाते रहे हैं.कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखे.16 अप्रैल 2023 को पहला पत्र, 5 मई 2025 को रचनात्मक सुझावों के साथ दूसरा पत्र, और 20 अगस्त को मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी की ओर से संयुक्त पत्र प्रधानमंत्री को भेजा गया. इस पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया

अर्बन नक्सल से जातिगत जनगणना तक, कांग्रेस का पलटवार

कांग्रेस के मुताबिक 2023 और 2024 के चुनावों के दौरान जब पार्टी जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी, तब प्रधानमंत्री ने एक साक्षात्कार में इसे अर्बन नक्सल सोच बताया था. लेकिन राहुल गांधी की लगातार मांग के बाद 30 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने 2027 से जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की. कांग्रेस इसे सरकार का यूटर्न बता रही है. पार्टी का आरोप है कि घोषणा के बावजूद मौजूदा प्रारूप को देखकर सरकार की नीयत और पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं.

सरकार के पास अभी भी समय,कांग्रेस की चेतावनी

कांग्रेस का कहना है कि सरकार के पास अभी प्रारूप में सुधार करने का पर्याप्त समय है.कांग्रेस के मुताबिक जातिगत जनगणना का काम फिलहाल जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में शुरू हुआ है. देशभर में इसका विस्तार फरवरी 2027 से किया जाना है. यानी कांग्रेस के मुताबिक अभी भी सरकार के पास प्रश्नावली में जरूरी बदलाव करने और प्रमाणित ड्रॉपडाउन सूची को शामिल करने का अवसर है.

हक की लड़ाई से पीछे नहीं हटेगी कांग्रेस

नाना भाऊ पटोले ने साफ चेतावनी दी है कि कांग्रेस पिछड़ों, दलितों और शोषितों के अधिकार की लड़ाई से पीछे नहीं हटेगी. कांग्रेस की मांग सीधी है, प्रश्नावली बदलिए. प्रमाणित जातियों की ड्रॉपडाउन सूची शामिल कीजिए .राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और जनता से विचार-विमर्श कीजिए.देश में पारदर्शी और सटीक जातिगत जनगणना कराइए.