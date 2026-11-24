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धमतरी नगर निगम में कांग्रेस ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, महापौर से मांगा जावाब

धमतरी में विकास कार्यों की मांग ( ETV BHARAT )

धमतरी: धमतरी नगर निगम में विकास कार्यों और शहर की मूलभूत सुविधाओं को लेकर एक बार फिर सियासत गरमा गई है. मंगलवार को शहर के राजीव भवन में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्षद दल ने प्रेस वार्ता की. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस पार्षदों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बिजली व्यवस्था, दूषित पेयजल और बदहाल मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा उठाया. इसके अलावा भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं पर भी नगर निगम प्रशासन को घेरा है.

धमतरी नगर निगम पर कांग्रेस के गंभीर आरोप प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शहर की जनता बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन नगर निगम इन मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखा रहा है. पार्षदों ने स्पष्ट किया कि वे जनहित से जुड़े इन मामलों को निगम की बैठकों में प्रमुखता से उठाएंगे और जवाबदेही तय करने की मांग करेंगे. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जाने पर उनकी आवाज दबाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं.