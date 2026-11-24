धमतरी नगर निगम में कांग्रेस ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, महापौर से मांगा जावाब
धमतरी नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए हैं. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 24, 2026 at 6:33 PM IST
धमतरी: धमतरी नगर निगम में विकास कार्यों और शहर की मूलभूत सुविधाओं को लेकर एक बार फिर सियासत गरमा गई है. मंगलवार को शहर के राजीव भवन में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्षद दल ने प्रेस वार्ता की. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस पार्षदों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बिजली व्यवस्था, दूषित पेयजल और बदहाल मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा उठाया. इसके अलावा भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं पर भी नगर निगम प्रशासन को घेरा है.
धमतरी नगर निगम पर कांग्रेस के गंभीर आरोप
प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शहर की जनता बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन नगर निगम इन मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखा रहा है. पार्षदों ने स्पष्ट किया कि वे जनहित से जुड़े इन मामलों को निगम की बैठकों में प्रमुखता से उठाएंगे और जवाबदेही तय करने की मांग करेंगे. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जाने पर उनकी आवाज दबाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं.
जनता के मुद्दे उठाना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार : दीपक सोनकर
नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर ने कहा कि जनता के अधिकारों की लड़ाई को व्यक्तिगत प्रतिशोध का विषय बनाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक है. उन्होंने डीजल घोटाले से लेकर सीसी रोड की जांच और दूषित पेयजल जैसे मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये घटनाक्रम नगर निगम की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं.
लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका केवल सत्ता का विरोध करना नहीं है, बल्कि जनता की आवाज बनकर उनके अधिकारों की रक्षा करना और सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाना भी है. विपक्ष का दायित्व है कि वह जनता की समस्याओं को निगम की बैठकों और सार्वजनिक मंचों पर उठाए तथा जनप्रतिनिधियों से उनके वादों, निर्णयों और कार्यों का हिसाब मांगे- दीपक सोनकर, नेता प्रतिपक्ष, धमतरी नगर निगम
सोरिद की सीसी रोड की जांच पर उठाए सवाल
उपनेता प्रतिपक्ष विशू देवांगन ने सोरिद क्षेत्र में निर्मित सीसी रोड की गुणवत्ता जांच को लेकर निगम प्रशासन और महापौर के बयान पर सवाल उठाए. उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में एक समाचार पत्र में महापौर का बयान प्रकाशित हुआ था, जिसमें कहा गया था कि सोरिद में बनी सीसी रोड की जांच रिपोर्ट मिल चुकी है और गुणवत्ता खराब पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.
उपनेता प्रतिपक्ष के मुताबिक, इस बयान के बाद उन्होंने निगम अधिकारियों से जांच रिपोर्ट के संबंध में जानकारी मांगी तो अधिकारियों ने बताया कि सड़क को जांच के लिए एजेंसी के पास भेजा गया है और उस समय तक रिपोर्ट निगम को प्राप्त नहीं हुई थी. ऐसे में उन्होंने सवाल उठाया कि जब जांच रिपोर्ट आई ही नहीं थी, तो महापौर ने सार्वजनिक रूप से सड़क को गुणवत्ता विहीन बताते हुए ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर कराने की बात किस आधार पर कही थी.
सीसी रोड निर्माण के समय नगर निगम ने भोपालराव पॉलिटेक्निक कॉलेज से गुणवत्ता की जांच कराई थी, जिसमें सड़क की गुणवत्ता मानक के अनुरूप पाई गई थी. लेकिन अब दोबारा जांच कराई जा रही है और नई रिपोर्ट में सड़क को मानक के अनुरूप नहीं बताया जा रहा है- विशू देवांगन, उप नेता प्रतिपक्ष, धमतरी नगर निगम
जांच की प्रक्रिया पर सवाल
उपनेता प्रतिपक्ष ने विशू देवांगन इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि जब पहले की जांच में सड़क की गुणवत्ता सही पाई गई थी, तो अब दोबारा जांच कराने की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने आशंका जताई कि विपक्ष द्वारा निगम की अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाए जाने के बाद इस तरह की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने इसे विपक्ष को दबाने की कोशिश बताते हुए निष्पक्ष जांच और पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की.