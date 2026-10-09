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सड़कें बेहाल, रील कमाल, अरुण साव पर दीपक बैज का वार, अब तो गड्ढे भरवा दो सरकार

रायपुर : छत्तीसगढ़ में सड़कों की दुर्दशा पर सियासत एक बार फिर गरमा गई है. सरगुजा दौरे पर निकले उप मुख्यमंत्री अरुण साव को जब अंबिकापुर-प्रतापपुर खड़गवां मार्ग पर महानदी पुल की बदहाली दिखी, तो मौके पर ही अधिकारियों की क्लास लगा दी. साहब ने सड़क और पुल की हालत पर ऐसी फटकार लगाई कि अधिकारियों को जवाब देना मुश्किल हो गया. लेकिन इस औचक निरीक्षण पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी सियासी तड़का लगा दिया. वे तंज कसते हुए बोले-अरुण साव सड़क-पुल पर जाकर बढ़िया रील बना रहे हैं, लेकिन सरकार गड्ढे भरने का काम नहीं कर रही. यानी सड़क पर गड्ढे हैं, अफसरों की क्लास है और सियासत में आरोपों की बरसात है.

सरगुजा दौरे के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव औचक निरीक्षण पर निकले. इस दौरान उन्होंने सड़क, पुल और साफ-सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया. अंबिकापुर-प्रतापपुर खड़गवां मार्ग पर स्थित महानदी पुल की खराब स्थिति देखकर उनका पारा चढ़ गया. उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि इतने बड़े पुल की यह दुर्दशा क्यों है? मुख्य मार्ग पर स्थित पुल की हालत ऐसी बना रखी है कि कभी भी दुर्घटना हो सकती है.

उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि सड़क और पुल की बदहाली एक दिन में नहीं हुई है. बार-बार निर्देश देने के बावजूद अगर हालात नहीं सुधर रहे हैं, तो अब उन्हें खुद एक-एक पुल और सड़क का निरीक्षण करना पड़ेगा. अरुण साव ने साफ कहा कि हर पुल पर अधिकारियों की नजर होनी चाहिए. किसी भी पुल में गड़बड़ी मिली, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी. उन्होंने कहा कि एक भी पुल की हालत खराब नहीं दिखनी चाहिए.

इस सड़क की यह हालत है. आपको न सैंक्शन में दिक्कत है, न किसी दूसरी तरह की परेशानी है. इतना बड़ा ब्रिज है, उसकी यह दुर्दशा! इससे एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा? एक्सीडेंट होगा ना, क्या आप लोग एक्सीडेंट होने का इंतजार कर रहे हैं- अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

अरुण साव ने मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता पर भी सख्त नाराजगी जताई. उन्होंने अधिकारियों को दो टूक कहा कि काम के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है. जितनी राशि स्वीकृत करनी होगी, की जाएगी, लेकिन काम ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक टिके. उन्होंने कहा कि मरम्मत के नाम पर केवल दिखावा नहीं चलेगा. आज गड्ढा भर दिया और दस दिन बाद फिर वही हालत हो गई, तो ऐसे काम का क्या मतलब. अधिकारियों को अस्थायी मरम्मत के बजाय स्थायी समाधान पर ध्यान देना होगा. उप मुख्यमंत्री की इस फटकार से साफ है कि सरकार सड़क और पुलों की स्थिति को लेकर अधिकारियों से जवाब चाहती है. हालांकि, अब सवाल यह है कि निरीक्षण और निर्देशों के बाद जमीन पर कितना सुधार होता है.

दीपक बैज का तंज, रील बनाने से ठीक नहीं होंगी सड़कें

अरुण साव के औचक निरीक्षण और अधिकारियों को लगाई गई फटकार पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधा. बैज ने तंज कसते हुए कहा कि अरुण साव सड़क और पुलिया पर जाकर अच्छी रील बना रहे हैं. कांग्रेस तो शुरू से ही कह रही है कि प्रदेश में अब अच्छी सड़कें बची ही नहीं हैं. दीपक बैज ने आरोप लगाया कि सरकार के कार्यकाल को लगभग तीन साल होने जा रहे हैं, लेकिन नई सड़कें बनाने और पुरानी सड़कों का रखरखाव करने में सरकार नाकाम रही है. उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बनी सड़कों को भी मौजूदा सरकार ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रही है.

पीसीसी चीफ दीपक बैज (ETV BHARAT)

जगदलपुर से लेकर जिला मुख्यालयों तक गड्ढे ही गड्ढे-कांग्रेस

दीपक बैज ने प्रदेश की सड़कों की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जगदलपुर तक चले जाइए, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं. जिलों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों की हालत भी बेहद खराब है. इसके बावजूद सरकार अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने को तैयार नहीं है. उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कम से कम गड्ढों को देखा, भले ही यह रील बनाने के लिए ही क्यों न हो. लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार के जिम्मेदार मंत्री खुद सड़कों की बदहाली देख रहे हैं, तो फिर गड्ढे भरने का काम क्यों नहीं हो रहा? दीपक बैज ने सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सड़कें सुधारने के बजाय सरकार अपनी जेब भरने में लगी है.

कुल मिलाकर, सरगुजा में महानदी पुल के निरीक्षण ने सड़क सुरक्षा और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. एक तरफ उप मुख्यमंत्री अरुण साव अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं कि पुलों और सड़कों की हालत दुरुस्त होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे सरकार की नाकामी बताकर घेर रही है. अब जनता के मन में भी यही सवाल है-साहब की फटकार से सड़क के गड्ढे भरेंगे या मामला सिर्फ निरीक्षण, बयानबाजी और रील तक ही सीमित रह जाएगा.