ETV Bharat / state

मंत्री रेखा आर्या विवाद, पति गिरधारी लाल के आरोपों पर कांग्रेस ने खोला धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा, जानिए क्या कहा

कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर साधा निशाना. ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने जिस तरह के अपने पति गिरधारी लाल साहू पर गंभीर आरोप लगाया है, उसने प्रदेश का राजनीति का सियासी पारा हाई कर दिया है. कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून के कैंट थाने में पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है. वहीं इस मामले में अब राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है. विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

कुमारी सैलजा का बयान: इस मामले में उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं होता कि सीएम धामी को इस बारे में पहले से पता न हो कि उनकी सहयोगी के साथ घर में इस तरह की हरकत हो रही है. साथ ही गिरधारी लाल साहू के उस बयान पर भी चिंता व्यक्त की है, जिसमें गिरधारी लाल साहू ने अपनी पत्नी रेखा आर्या पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. कुमारी सैलजा ने सवाल किया है कि गिरधारी लाल साहू के आरोपों के अनुसार कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने जो भ्रष्टाचार किया है, क्या उसमें मुख्यमंत्री धामी की भी हिस्सेदारी हैं.