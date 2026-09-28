ETV Bharat / state

SIR विवाद में कांग्रेस के निशाने पर CEC ज्ञानेश कुमार, कांग्रेसियों ने फूंका पुतला

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एसआईआर के बहाने मुख्य चुनाव आयुक्त ने बीजेपी को मदद पहुंचाई.

Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar
SIR विवाद में कांग्रेस के निशाने पर CEC ज्ञानेश कुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 28, 2026 at 7:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कांकेर/धमतरी/बिलासपुर/दंतेवाड़ा: SIR प्रक्रिया में अनियमितता बरते जाने के आरोपों को लेकर आज पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है. कांग्रेस का आरोप है कि वोट चोरी के जरिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को बाधित करने का काम किया गया. कांग्रेस का आरोप है कि प्रक्रिया में जो गड़बड़ी कई गई उसके जिम्मेदारों पर एक्शन होना चाहिए. कांग्रेस ने प्रदर्शन के जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी मांग की है.

कांग्रेस के निशाने पर CEC ज्ञानेश कुमार

कांग्रेस का कहना है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी हुई है. कांग्रेस का आरोप है कि अनुचित तरीके से मतदाताओं को उनके अधिकार से वंचित किया गया है. कांकेर में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया शुरू होने के बाद से कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताते रहे लेकिन लेकिन आयोग ने कुछ नहीं किया. कांग्रेस ने दावा किया कि SIR के जरिए मतदाताओं के नाम हटाने और BJP को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया गया.

SIR विवाद में कांग्रेस के निशाने पर CEC ज्ञानेश कुमार (ETV Bharat)
Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar
SIR पर कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)
Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar
SIR पर कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)

धमतरी में कांग्रेस का प्रदर्शन

धमतरी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेताओं के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया. कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर से मार्च करते हुए कलेक्टर भवन तक घेराव करने पहुंचे. पुलिस ने बैरिकेडिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को रास्ते में ही रोक दिया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. कांग्रेस का आरोप है कि निर्वाचन प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इन मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. प्रदर्शन के दौरान कुछ देर के लिए कलेक्ट्रेट के बाहर माहौल गरमाया रहा, हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित रखा.

SIR विवाद में कांग्रेस के निशाने पर CEC ज्ञानेश कुमार (ETV Bharat)
Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar
SIR पर कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)
Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar
SIR पर कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)

बिलासपुर में पुलिस से भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता

बिलासपुर में कांग्रेस भवन से कांग्रेसी निकलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमाझटकी भी हुई. कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए लोकतंत्र की हत्या का गंभीर आरोप लगाया प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने हाथों में चूड़ियां लेकर विरोध जताया.

SIR विवाद में कांग्रेस के निशाने पर CEC ज्ञानेश कुमार (ETV Bharat)
SIR विवाद में कांग्रेस के निशाने पर CEC ज्ञानेश कुमार (ETV Bharat)

दंतेवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए सीईसी ज्ञानेश कुमार गद्दी छोड़

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी दंतेवाड़ा ने सोमवार को चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाता अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शकील मोहम्मद रिज़वी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता आवाराभाटा दुर्गा चौक पर एकत्र हुए. आवाराभाटा दुर्गा चौक से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां, बैनर और पार्टी के झंडे लेकर टेकनार चौक तक पैदल विरोध मार्च निकाला. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, मतदाता सूची से जुड़े सवालों का जवाब देने तथा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी की.

Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar
SIR पर कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)
Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar
SIR पर कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)
Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar
SIR पर कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)
Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar
SIR पर कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)
Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar
SIR पर कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)
Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar
SIR पर कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)
Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar
SIR पर कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)

3 दिन की खुशियां फिर जिंदगी भर का मिला गम, नवरात्र से पहले उजड़ गया हंसता-खेलता घर

जनता की स्मृति में रहे भाजपा सरकार ऐसी नीति बनाएंगी स्मृति ईरानी, 2028 में सत्ता सुख की कांग्रेस की चाहत को पूरा करेंगे सुखदेव

फाइव डे बैंकिंग पर विचार के लिए बनी हाई पावर कमेटी, आने वाले दिनों में बैंक यूनियन के समाधान संभव

TAGGED:

CEC GYANESH KUMAR
जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर बस्तर
RAHUL GANDHI
VOTER LIST REVISION SCHEDULE 2026
SIR CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.