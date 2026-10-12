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अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड : कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, कहा- जब पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं तो जनता की सुरक्षा तो भगवान भरोसे है

पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना ( Social Media )

जयपुर : पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या के मामले में राजस्थान की सियासत गर्म है. कांग्रेस ने इस मामले में प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब पूर्व विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आमजन की सुरक्षा किसके भरोसे होगी? राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूला, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल सहित कांग्रेस नेताओं ने इस मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला. साथ ही सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की है.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि 'मुख्यमंत्री के गृह जिले भरतपुर में भाजपा के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या हो गई. यह राजस्थान में कानून-व्यवस्था के पूरी तरह चरमरा जाने का सबूत है. जब एक पूर्व विधायक को दिनदहाड़े 70-80 लोग घेरकर मार दें तो आम आदमी का तो राम ही रखवाला है इस राज में. यह विवाद करीब दो साल से चल रहा था, दो साल तक पुलिस और प्रशासन क्या करता रहा? जब चेतावनी साफ थी, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह हत्या पुलिस-प्रशासन की नाकामी का नतीजा है. जिस सरकार में अपने ही पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं, वह जनता को सुरक्षा का भरोसा कैसे दे सकती है?'

यह बोले कांग्रेस नेता. (ETV Bharat jaipur) इसे भी पढे़ं. भरतपुर के वैर में क्रेशर पर हिंसक हमला, पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की जयपुर में इलाज के दौरान मौत राजस्थान में दबंगों का राज : नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि 'भरतपुर में भाजपा के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की लाठी-पत्थरों से पीट-पीटकर हत्या की घटना अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है. मुख्यमंत्री जी, आखिर कब तक जनता अपराध, भय और असुरक्षा का दंश झेलती रहेगी? आखिर कब तक सरकार कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ती रहेगी? मुख्यमंत्री जी, जवाब दीजिए कि आखिर राजस्थान में कानून का राज है या दबंगों और माफियाओं का? यह घटना साफ बताती है कि सरकार और पुलिस प्रशासन ने अपराधियों के सामने घुटने टेक दिए हैं. अपराधियों में कानून का भय पैदा करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन आपने तो पुलिस को जनता में भय पैदा करने और पार्षदों को पकड़कर उन पर दबाव बनाने में लगा रखा है. पार्षदों की चोरी करके उनपर दबाव बनाकर गांवों में सरकार बनाने के मुंगेरीलाल के हसीन सपने आप देख रहे हैं. मेरी सरकार से मांग है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए.' डोटासरा का पोस्ट (SNAPSHOT from X handle)