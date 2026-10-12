अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड : कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, कहा- जब पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं तो जनता की सुरक्षा तो भगवान भरोसे है
पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या के मामले में कांग्रेस ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है.
Published : October 12, 2026 at 1:14 PM IST
जयपुर : पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या के मामले में राजस्थान की सियासत गर्म है. कांग्रेस ने इस मामले में प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब पूर्व विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आमजन की सुरक्षा किसके भरोसे होगी? राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूला, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल सहित कांग्रेस नेताओं ने इस मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला. साथ ही सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की है.
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि 'मुख्यमंत्री के गृह जिले भरतपुर में भाजपा के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या हो गई. यह राजस्थान में कानून-व्यवस्था के पूरी तरह चरमरा जाने का सबूत है. जब एक पूर्व विधायक को दिनदहाड़े 70-80 लोग घेरकर मार दें तो आम आदमी का तो राम ही रखवाला है इस राज में. यह विवाद करीब दो साल से चल रहा था, दो साल तक पुलिस और प्रशासन क्या करता रहा? जब चेतावनी साफ थी, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह हत्या पुलिस-प्रशासन की नाकामी का नतीजा है. जिस सरकार में अपने ही पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं, वह जनता को सुरक्षा का भरोसा कैसे दे सकती है?'
इसे भी पढे़ं. भरतपुर के वैर में क्रेशर पर हिंसक हमला, पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की जयपुर में इलाज के दौरान मौत
राजस्थान में दबंगों का राज : नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि 'भरतपुर में भाजपा के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की लाठी-पत्थरों से पीट-पीटकर हत्या की घटना अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है. मुख्यमंत्री जी, आखिर कब तक जनता अपराध, भय और असुरक्षा का दंश झेलती रहेगी? आखिर कब तक सरकार कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ती रहेगी? मुख्यमंत्री जी, जवाब दीजिए कि आखिर राजस्थान में कानून का राज है या दबंगों और माफियाओं का? यह घटना साफ बताती है कि सरकार और पुलिस प्रशासन ने अपराधियों के सामने घुटने टेक दिए हैं. अपराधियों में कानून का भय पैदा करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन आपने तो पुलिस को जनता में भय पैदा करने और पार्षदों को पकड़कर उन पर दबाव बनाने में लगा रखा है. पार्षदों की चोरी करके उनपर दबाव बनाकर गांवों में सरकार बनाने के मुंगेरीलाल के हसीन सपने आप देख रहे हैं. मेरी सरकार से मांग है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए.'
कानून व्यवस्था का इकबाल खत्म : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि 'भरतपुर में पूर्व विधायक अतरसिंह भड़ाना की लाठी-पत्थरों से पीट-पीटकर हत्या की घटना अत्यंत दुःखद और प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है. राजस्थान में जब पूर्व विधायक और जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं हैं, आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? खनन विवाद में दिनदहाड़े हिंसा, डेढ़ घंटे तक पथराव और पूर्व विधायक की हत्या बताती है कि प्रदेश में कानून का इकबाल खत्म हो चुका है. मुख्यमंत्री भजनलाल जी, केवल बयानबाजी से कानून-व्यवस्था नहीं सुधरेगी. इस मामले में दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले.'
इसे भी पढे़ं. BJP से विधायक बने, गुर्जर आंदोलन ने बदले समीकरण, जानिए अतर सिंह भड़ाना की पूरी राजनीतिक यात्रा
प्रहलाद गुंजल ने लगाए आरोप : कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल सोमवार को एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे. यहां पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की मौत के मामले में उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा. गुंजल ने कहा कि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं. जब एक पूर्व विधायक की हत्या हो जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक संरक्षण के चलते यह हत्या हुई है और प्रदेश में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है. अतर सिंह भड़ाना ने पहले ही अपनी सुरक्षा को लेकर डीजीपी और सरकार के समक्ष बात रखी थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया.
राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप : कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने पुलिस और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है. शर्मा ने घटना को प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए कहा कि पुलिस समय रहते कार्रवाई करती और पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करती, तो इस घटना को टाला जा सकता था. उन्होंने आरोप लगाया कि विवाद की जानकारी होने के बावजूद पुलिस ने सुरक्षा को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई. पुलिस चाहती तो समय रहते कार्रवाई कर हालात को संभाल सकती थी. उन्होंने पुलिस पर राजनीतिक दबाव में काम करने और उसके राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप भी लगाया. कांग्रेस विधायक ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है. जब सरकार अपने लोगों को ही सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है तो विपक्ष के लोगों को न्याय और सुरक्षा मिलने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? उन्होंने कहा कि पुलिस का काम निष्पक्ष होकर कानून के अनुसार कार्रवाई करना है न कि राजनीतिक दबाव में काम करना.