लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि, माल्यार्पण और सफाई करना भूल गए नेता, कांग्रेसियों ने उठाए सवाल

पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी की आज पुण्यतिथि है. इस अवसर पर धमतरी में शास्त्री जी की प्रतिमा पर गंदगी पसरी रही.

Published : January 11, 2026 at 7:41 PM IST

धमतरी: 11 जनवरी को देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है. 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ था. देश उन्हें कुशल नेतृत्व के लिए जानता है. उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था. ऐसे में धमतरी से हैरान और परेशान करने वाली खबर सामने आई है. यहां के घड़ी चौक पर लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा है. पुण्यतिथि के दिन भी किसी भी राजनेता को लाल बहादुर शास्त्री जी की सुध नहीं रही. शास्त्री जी की प्रतिमा धुल और गंदगी से पटी रही. इस पर कांग्रेसियों ने ऐतराज जताया और प्रतिमा की साफ सफाई की.

कांग्रेसियों ने प्रतिमा की साफ सफाई की

घड़ी चौक पर स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा की साफ सफाई कांग्रेसियों ने की. पानी से धोकर प्रतिमा को साफ किया गया. उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया. इस तरह कांग्रेस नेताओं ने लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया.

कांग्रेस नेताओं का धमतरी नगर निगम पर हमला (ETV BHARAT)

कांग्रेस का धमतरी नगर निगम पर हमला

धमतरी शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आकाश गोलछा ने कहा कि महापुरुषों की प्रतिमाओं की साप्ताहिक तौर पर नियमित सफाई होनी चाहिए. यह दुर्भाग्य का विषय है ऐसे महापुरुष जिनकी आज पुण्यतिथि है उनकी प्रतिमा को लेकर नगम निगम प्रशासन मौन है. यहां पर साफ सफाई का काम नहीं किया गया. धमतरी नगर निगम प्रशासन को इस ओर सोचना चाहिए.

Lal Bahadur Shastri Statue
लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा (ETV BHARAT)

यह बड़ा ही दुख का विषय है. नगर निगम में बीजेपी का शासन है. नगर निगम प्रशासन महापुरुषों का अपमान कर रही है. कांग्रेस इसे सहन नहीं करेगी. पूरे कांग्रेस के नेता को साइडलाइन किया जा रहा है- योगेश शर्मा, अध्यक्ष, शहर ब्लॉक कांग्रेस

कांग्रेस नेताओं ने धमतरी नगर निगम प्रशासन के साथ साथ बीजेपी पर हमला किया है. इसे महापुरुषों का अपमान बताया है.

LAL BAHADUR SHASTRI
लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि
छत्तीसगढ़ की राजनीति
धमतरी का घड़ी चौक
CONGRESS TARGETS BJP

