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अजय चंद्राकर की अफसर को धमकी पर भड़की सियासत, कांग्रेस ने बोला जोरदार हमला, मानसिक चेकअप कराने की सलाह

धमतरी/ रायपुर : छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से कुरुद विधायक अजय चंद्राकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में विधायक अजय चंद्राकर फोन पर किसी अधिकारी से बातचीत करते नजर आ रहे हैं और इसी दौरान उनके मुंह से दिखता तो वहीं पर गाड़ देता जैसे शब्द सुनाई दे रहे हैं. वीडियो में पानी छोड़ने को लेकर बातचीत होती भी सुनाई दे रही है. वीडियो ऑफिस ऑफ अजय नाम के इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट किया गया है, जिसके बाद यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में विधायक के साथ कुछ जनप्रतिनिधि भी बैठे दिखाई दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि विधायक अजय चंद्राकर किसी अधिकारी से फोन पर बात कर रहे थे. इसी बातचीत के दौरान वह ग्रामीणों को पानी नहीं मिलने और एक अधिकारी द्वारा ग्रामीणों को नेतागिरी करने की बात कहे जाने को लेकर नाराजगी जाहिर करते सुनाई दे रहे हैं. वायरल वीडियो में विधायक कहते सुनाई दे रहे हैं कि उस दिन पानी के लिए कहा गया था. इसके बाद तीन दिन बारिश हुई, लेकिन तेज बारिश के कारण खेतों में बचा हुआ पानी भी निकल गया और खेतों की मेढ़ तक टूट गई.

इसके बाद विधायक अधिकारी से कहते सुनाई दे रहे हैं कि गांव वालों को नेतागिरी करने की बात कही जा रही थी. इसी दौरान उनके मुंह से विवादित शब्द भी निकला. वह दिखता तो गाड़ देता जैसे शब्द कहते दिखाई दे रहे हैं. विधायक आगे अधिकारी से यह भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि ऐसे लोगों को नहीं भेजा जाए, जो आपकी छवि और प्रशासन की छवि खराब करें. इसके बाद वह साफ तौर पर कहते हैं कि अब किसी को भेजना नहीं है साहब, पानी छोड़ना है.

मगरलोड जनपद अध्यक्ष ने दी जानकारी

मगरलोड जनपद अध्यक्ष वीरेंद्र साहू के मुताबिक ग्राम परेवाडीह के किसानों को खेतों के लिए पानी की जरूरत थी. इसी दौरान बारिश होने से खेतों में जमा पानी भी बह गया. वहीं नहर का एक हिस्सा टूट गया था, जिसकी मरम्मत के दौरान पर्याप्त मिट्टी नहीं डाले जाने की बात भी सामने आई. उनके मुताबिक इसी वजह से नहर में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा था और परेवाडीह समेत आसपास के गांवों में करीब 100 एकड़ फसल के लिए पानी की जरूरत थी.

इस मामले की शिकायत जिला पंचायत में की गई थी. जिसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष ने सिंचाई विभाग से बात की और संबंधित अधिकारी को मौके पर भेजा गया था. जनपद अध्यक्ष के मुताबिक मौके पर पहुंचे अधिकारी ने ग्रामीणों से नेतागिरी करने की बात कही थी.

इसी दौरान ग्राम परेवाडीह में सीआरपीएफ जवान के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे विधायक अजय चंद्राकर को ग्रामीणों की समस्या की जानकारी दी गई. इसके बाद विधायक ने सिंचाई विभाग के किसी अधिकारी से फोन पर बात की और खेतों के लिए पानी छोड़ने को लेकर निर्देश दिए गए थे- वीरेंद्र साहू, जनपद अध्यक्ष, मगरलोड जनपद

कांग्रेस ने अजय चंद्राकर पर बोला हमला

इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस ने अजय चंद्राकर पर निशाना साधा है. छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अजय चंद्राकर जी मंत्रिमंडल से बाहर रहने के बाद फ्रॉस्टेड हो गए हैं. वो लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को संज्ञान लेना चाहिए. अजय चंद्राकर जैसे वरिष्ठ नेता से मैं भी अनुरोध करूंगा कई बार स्थितियां परिस्थितियां ठीक नहीं रहती है मानसिक स्थिति खराब होती है. आप छत्तीसगढ़ एम्स में जाइए और अपना पूरा मानसिक चेकअप कराइये, थोड़ा आराम करिए, आप जैसे वरिष्ठ नेता अगर मानसिक संतुलन खोएगा तो निश्चित तौर पर प्रदेश का नुकसान है.