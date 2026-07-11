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जब PM ने राम मंदिर निर्माण का श्रेय लिया तो अब चोरी और घोटाले की भी जिम्मेदारी लें - अजय उपाध्याय

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने कहा, देश में जब भी कोई राष्ट्रीय संकट आता है तो प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी साध लेते हैं.

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 11, 2026 at 3:10 PM IST

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जयपुर : अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर देशभर की सियासत में उबाल है. विपक्ष इस मामले को लेकर लगातार मोदी सरकार भाजपा और आरएसएस को निशाने पर ले रहा है. कांग्रेस इस मामले को लेकर बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पर हमलावर है. इस मामले को लेकर कांग्रेस ने आज देश भर में कई राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए. वहीं, राजधानी जयपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने पीसीसी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने राम मंदिर निर्माण का श्रेय लिया था तो अब उन्हें राम मंदिर में हुई चोरी और घोटाले की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए.

अजय उपाध्याय ने कहा कि देश में जब भी कोई राष्ट्रीय संकट आता है तो प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी साध लेते हैं, आज देश में आस्था पर संकट आया हुआ है तो भी प्रधानमंत्री चुप हैं. उन्होंने अभी तक इस पर एक भी शब्द नहीं बोला है. प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़कर इस पर कुछ बोलना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं बोल रहे हैं. देश के लाखों श्रद्धालु इस बात को लेकर अपेक्षा करते हैं कि प्रधानमंत्री ने जब मंदिर निर्माण का श्रेय लिया तो उन्हें राम मंदिर में हुई चोरी पर भी अपनी बात रखनी चाहिए. ट्रस्ट में जिन लोगों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की ओर से की गई थी, क्या उन लोगों की नियुक्ति सही थी?

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय (ETV Bharat Jaipur)

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ट्रस्ट में धर्माचार्य को लेना चाहिए था : अजय उपाध्याय ने कहा कि राम मंदिर के ट्रस्ट में धर्माचार्य, प्रतिष्ठित नागरिक और अध्यात्म से जुड़े लोगों को लेना चाहिए था. शंकराचार्य ने राम मंदिर में भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के दखल पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा था कि मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे भाजपा, आरएसएस और वीएचपी का कार्यालय बनाकर रख दिया है. आज जब देश में इतना बड़ा संकट है तो प्रधानमंत्री मौन हैं. लोगों के मन मस्तिष्क में जो सवाल हैं उसपर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं. कांग्रेस पार्टी की मांग है कि प्रधानमंत्री को इस मामले में जिम्मेदारी लेनी चाहिए.

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SIT बनाकर लीपा पोती करने का काम : अजय उपाध्याय ने आरोप लगाया कि चंपत राय और एक अन्य व्यक्ति का इस्तीफा जरूर लिया गया है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. क्या केवल इस्तीफा लेना ही कार्रवाई है? ऐसे लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए था, लेकिन डबल इंजन की सरकार SIT गठित करके उन्हें बचाने का काम कर रही है. यह SIT नहीं बल्कि 'LIT है, लीपा पोती इन्वेस्टिगेशन टीम' बनाई गई है, जिसके जरिए ट्रस्ट के लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है. जब सार्वजनिक पटल पर आ गया है कि बड़ी मात्रा में चोरी हुई है तो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने उस चोरी को रोकने का काम क्यों नहीं किया? अब जब सब बातें पब्लिक डोमेन में आ गई हैं तब आनन फानन में 'लीपा पोती इन्वेस्टिगेशन टीम' का गठन करके मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है. जिन लोगों के शासन में भगवान राम का घर सुरक्षित नहीं है, ऐसी सरकार में आम जन की सुरक्षा कैसे होती होगी?

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प्रधानमंत्री ने हर काम का श्रेय लिया : अजय उपाध्याय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण से जुड़े हर काम का श्रेय लेना शुरू कर दिया. मंदिर का शिलान्यास हुआ, मंदिर में ध्वजा पूजन हुआ और जब मंदिर का उद्घाटन हुआ, जबकि शंकराचार्य ने कहा था कि अधूरा मंदिर निर्माण हिंदू धर्म की मान्यताओं के खिलाफ है. अधूरे मंदिर में कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है. मंदिर आज भी पूरा नहीं हुआ. वहां पर आज भी काम चल रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि जब अपने लोगों के हितों की बात आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विश्वास से आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को ट्रस्ट में शामिल कर लिया.

चंदा चोरी का धंधा भाजपा का पुराना काम : अजय उपाध्याय ने आरोप लगाया कि चंदा चोरी का धंधा भाजपा का पुराना काम है. यह भगवान राम के नाम पर भी व्यापार करते हैं. जब जमीन घोटाले की बात आई तो दो करोड़ की जमीन 5 मिनट बाद 18 करोड़ की हो गई. तब भी डबल इंजन की सरकार ने इसमें लीपा पोती करने का काम किया था. निर्मोही अखाड़े ने भी राम मंदिर आंदोलन के दौरान 1400 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए थे, उसकी भी फॉरेंसिक ऑडिट जांच होनी चाहिए.

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सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जांच : उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करना है तो केंद्र सरकार को इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवानी चाहिए. तभी जाकर लोगों की आस्था बढ़ेगी और लोगों में विश्वास पैदा होगा. अजय उपाध्याय ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट को आरटीआई के दायरे से बाहर क्यों किया गया? यदि आप चाहते थे कि राम मंदिर की संपत्ति और श्रद्धालुओं की ओर से दिए गए चंदे का पैसा ईमानदारी से खर्च हो तो हर जन मानस को यह जानने का अधिकार था कि चंदे में आया पैसा कौन-कौन से काम पर खर्च हुआ है? कितने लोगों ने चंदा दिया था?

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