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रेखा आर्या Vs गिरधारी साहू: आरोप, मुकदमा और पलटवार, क्या कांग्रेस को बैठे-बिठाए मिला 'हथियार'?

पति पर पहली शादी छुपाने का आरोप: दरअसल, 15 अक्टूबर को अल्मोड़ा जिले की सोमेश्वर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अपना एक वीडियो जारी किया. इसी के साथ उन्होंने अपने पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. रेखा आर्या ने पुलिस को जो शिकायत दी है, उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पति गिरधारी लाल साहू ने उनसे पहली शादी छिपाकर विवाह किया था.

कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सिर्फ इस मामले में सरकार को नहीं लपेटा, बल्कि अंकिता भंडारी मामले को लेकर उन्होंने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या को भी घेरा. गरिमा दसौनी का कहना है कि,

पुष्कर सिंह धामी जी आपने आज तक किसी भी महिला के ऊपर कोई भी शोषण हुआ हो, कितना भी उसका दोहन और प्रताड़ित किया गया हो, किसी को भी आपने गंभीरता से नहीं लिया. हम 9 हिमालयी राज्यों में महिला अपराध में नंबर एक पर आ गए हैं. अब कम से कम आप अपनी सहयोगी मंत्री रेखा आर्या की इस पीड़ा को सुनेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे, ऐसी हम आपसे मांग करते हैं. - गरिमा दसौनी, कांग्रेस प्रवक्ता -

जिस राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, उस राज्य की आम महिला पर क्या बीत रही होगी, आप खुद सोच सकते हैं? हम मांग करते हैं कि रेखा आर्या की तरफ से जारी किए गए ऑडियो क्लिप की जांच हो. यदि इन आरोपों की पुष्टि होती है तो रेखा आर्या के पति पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो. - गरिमा दसौनी, कांग्रेस प्रवक्ता -

कांग्रेस का सवाल: इन सब सवालों के बीच विपक्ष के भी सवाल हैं. मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस बात पर सवाल उठा रही है कि सरकार में कैबिनेट मंत्री जैसे अहम पद पर बैठे होने के बावजूद रेखा आर्या इतने सालों तक जुर्म क्यों सह रही थीं?

यह मामला सामने आने के बाद ही अब राजनीतिक गलियारों में इस पर काफी चर्चा हो रही है. सवाल उठ रहे हैं कि जब उत्तराखंड राज्य में कैबिनेट मंत्री जो खुद महिला कल्याण विभाग संभाल रही हैं, अगर वे ही सुरक्षित नहीं है, तो प्रदेश की अन्य महिलाओं की क्या ही स्थिति होगी?

रेखा आर्या ने महिलाओं से की अपील: रेखा आर्या ने रोते हुए अपना वीडियो जारी कर कहा कि उनके पति ने 2004 में खुद को अविवाहित बताकर उनसे शादी की थी, जबकि वे पहले से विवाहित थे. उन्होंने महिलाओं से घरेलू उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने की अपील भी की है.

रेखा आर्या का अपने पति पर और भी गंभीर आरोप यह है कि गिरधारी लाल साहू उनके साथ मारपीट करता है, उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है. इसके अलावा उनका मानसिक उत्पीड़न भी किया गया. साथ ही आरोप है कि पति ने सरकारी आवास में स्टाफ के सामने उन्हें जातिसूचक शब्द भी कहे. वहीं उन्हें कुछ कंपनियों की निदेशक पद से हटाने की कोशिश की गई. एफआईआर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं सहित कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं.

रेखा आर्या का वीडियो देखकर मन बहुत दु:खी हुआ है, लेकिन कहते है न कि कर्मा रिटर्न होता है. रेखा आर्या ने दो दिन पहले ही अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की पैरोकारी करते हुए उसे क्लीन चिट दी थी. ऐसे में जब आप महिला और बाल विकास मंत्री होते हुए शोषित और प्रताड़ित महिलाओं के साथ नहीं खड़ी होंगी तो ऐसे मौकों पर कौन आपके साथ में आकर खड़ा होगा.

- गरिमा दसौनी, कांग्रेस प्रवक्ता -

महिला आयोग ने भी एसएसपी को दिए निर्देश: उधर, 15 अक्टूबर देर शाम वीडियो जारी करने के बाद रेखा आर्या की तबीयत भी बिगड़ गई थी. उन्हें देहरादून के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया हैं, जहां उनसे मिलने उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल पहुंची थीं. जब उनसे इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया,

ये पति-पत्नी का मामला है. महिलाओं की प्राथमिकता यही रहती है कि उनका परिवार न टूटे, लेकिन जब प्रयास असफल हो जाता है फिर वो अपनी बात को सामने रखती हैं. रेखा आर्या के साथ भी अन्याय हो रहा था. ऐसे में उन्होंने भी अपनी बात सबके सामने रखी. एसएसपी देहरादून को निर्देश दिए हैं कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए.

- कुसुम कंडवाल, अध्यक्ष, उत्तराखंड महिला आयोग -

बीजेपी ने दिया जवाब: इस पूरे मामले पर बीजेपी का भी बयान आया है. बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस के सवालों पर ही सवाल उठाए हैं, वे कहती हैं,

इस नवरात्रि के दौरान कांग्रेस का ऐसा रूप देखने को मिला है, जो पहले कभी नहीं देखने को मिला. मंत्री रेखा आर्या का मामला घरेलू हिंसा से जुड़ा है, न की किसी बाहरी व्यक्ति ने उन्हें प्रताड़ित किया है. ऐसे में घरेलू हिंसा को महिलाओं की सुरक्षा से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. मंत्री रेखा आर्या ने खुद पर हो रहे शोषण का जवाब में कार्रवाई करके एक बड़ा संदेश दिया है.

- हनी पाठक, प्रदेश प्रवक्ता, बीजेपी -

रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू का जवाब: उधर, रेखा आर्या की तरफ से लगाए गए गंभीर आरोपों पर उनके पति गिरधारी लाल साहू का जवाब भी आया है. उन्होंने रेखा आर्या द्वारा जारी की गई उनकी ऑडियो क्लिप को एआई जेनरेटेड बताया. साथ ही कहा कि,

मैंने सड़क पर खड़ी एक महिला को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, यह पूरे उत्तराखंड को मालूम है. रेखा आर्या ने अगर फर्जी तहरीर और अपना बयान वापस नहीं लिया तो भोले बाबा चुन-चुनकर हिसाब लेंगे. तुम्हारा (रेखा आर्या) नाम पूरे देश में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है.

- गिरधारी लाल साहू, मंत्री रेखा आर्या के पति -

साहू ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से अपील की है कि वे इस मामले में न्याय करें. साहू का कहना है कि, जिस महिला के पास 5 रुपए नहीं थे, उसके पास आज 210 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति कहां से आई, इसकी भी उन्होंने जांच करने की मांग की है.

पहले भी कई आरोपों के कारण सुर्खियों में रहे गिरधारी लाल साहू: हालांकि, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू खिलाफ ये कोई पहला आरोप नहीं है. इससे पहले भी साहू कई विवादों के कारण सुर्खियों में रह चुके है. बरेली के चर्चित जैन दंपति हत्याकांड में साहू का नाम सामने आ चुका है. इसके अलावा साल 2017 में उनके खिलाफ गुर्दा प्रत्यारोपण से संबंधित शिकायत की जांच भी हुई थी. यही नहीं, कुछ समय पहले भी गिरधारी लाल साहू ने बिहार की लड़कियों को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिस पर उन्होंने माफी भी मांगी थी.

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