स्कूलों में मीडिया और आमजन की एंट्री पर रोक, गहलोत बोले- सच्चाई छिपाने के बजाय व्यवस्था सुधारे सरकार
भजनलाल सरकार के आदेश पर कांग्रेस ने जमकर हमला बोला.
Published : August 17, 2026 at 3:31 PM IST|
Updated : August 17, 2026 at 4:12 PM IST
जयपुर : प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मीडिया, आमजन और भामाशाह के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने और मोबाइल और वीडियोग्राफी नहीं करने के आदेशों को लेकर अब सियासत भी तेज होने लगी है. कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि सरकार सरकारी स्कूलों की बदहाल तस्वीर सुधारने के बजाय उसे जनता और मीडिया की नजरों से दूर रखने की कोशिश कर रही है. वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार के इस फैसले को तुगलकी फरमान करार दिया है. उन्होने आरोप लगाया कि स्कूलों की बदहाल व्यवस्थाओं की पोल खुलने के डर से मीडिया और आमजन की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है.
गहलोत ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है, लेकिन अब सरकार ने स्कूलों के दरवाजों पर ही पहरा बैठा दिया है. राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में आज भी कई जगह टूटी छतें, जर्जर भवन, बारिश में टपकती कक्षाएं और शिक्षकों के हजारों रिक्त पद शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक तस्वीर पेश कर रहे हैं. इन समस्याओं को दूर करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने इसके बजाय ऐसा आदेश जारी किया है, जिसके तहत बिना प्रधानाचार्य की अनुमति के बाहरी व्यक्ति स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा.
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सरकार को फोटो से डर लग रहा है : पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यदि किसी स्कूल की छत टूट रही है, कक्षा में पानी टपक रहा है या बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं तो इसकी तस्वीर सामने आना सरकार के लिए शर्मिंदगी का विषय नहीं, बल्कि सुधार का अवसर होना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि जब समस्या स्कूल में है तो सरकार कैमरे और मीडिया से क्यों परेशान है? कमियों को छिपाने से स्कूलों की स्थिति नहीं बदलेगी. सरकार को चाहिए कि वह ऐसी तस्वीरों और रिपोर्टों का संज्ञान लेकर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए.
भाजपा शासन में राजस्थान के सरकारी स्कूलों की दुर्गति किसी से छुपी नहीं है। राजकीय विद्यालयों में टूटी छतें, टपकती कक्षाएं और शिक्षकों के हजारों रिक्त पद इस सरकार की हकीकत हैं।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) August 17, 2026
समाधान इन कमियों को दूर करना था, लेकिन भाजपा सरकार ने नया फरमान जारी कर दिया। अब बिना प्रधानाचार्य की…
गहलोत ने कहा कि सरकारी स्कूल किसी निजी संस्था की संपत्ति नहीं हैं. इनका संचालन जनता के पैसे से होता है और इनमें प्रदेश के लाखों बच्चे पढ़ते हैं. बच्चों के अभिभावकों को यह जानने का अधिकार है कि उनके बच्चों को किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं. मीडिया भी समाज के सामने सरकारी व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति रखने का काम करता है. यदि किसी स्कूल में कोई कमी है तो उसकी रिपोर्टिंग से सरकार को उसे दूर करने में मदद मिलनी चाहिए, लेकिन मीडिया को रिपोर्टिंग से रोकना और फोटो-वीडियो बनाने पर प्रतिबंध लगाना पारदर्शिता की भावना के खिलाफ है.
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मीडिया की रिपोर्टिंग को नियंत्रित करने का प्रयास : गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अपनी शिक्षा व्यवस्था की कमियों को लेकर असहज है, इसीलिए अब स्कूलों में बाहरी लोगों की आवाजाही और मीडिया की रिपोर्टिंग को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है. सरकार अगर स्कूलों में बेहतरीन सुविधाएं होने का दावा करती है तो उसे स्कूलों को जनता और मीडिया के लिए पारदर्शी रखना चाहिए. स्कूलों की अच्छी व्यवस्था होगी तो उसकी तस्वीर सामने आने से सरकार की उपलब्धियां ही जनता तक पहुंचेंगी.
वहीं, डोटासरा ने सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि स्कूलों में मीडिया के साथ-साथ गांव के लोगों, भामाशाहों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. जो जनप्रतिनिधि स्कूल में वार्षिक उत्सव में शामिल होते हैं, जन सहयोग करते हैं उन्हें भी प्रवेश से रोका जाएगा. 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर स्कूल में होने वाले कार्यक्रमों की कवरेज के लिए मीडिया को पहले प्रिंसिपल से अनुमति लेनी होगी. किसे अनुमति मिलेगी और किसे नहीं इसका फैसला प्रिंसिपल पर निर्भर होगा.
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स्कूल भी जाएंगे और बच्चों की आवाज भी उठाएंगे : डोटासरा ने कहा कि आखिर यह किस देश और प्रदेश की व्यवस्था है, जहां स्कूलों की वास्तविक स्थिति दिखाने के लिए भी पहले अनुमति लेनी पड़ेगी. डोटासरा ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आदेशों का हथियार इस्तेमाल कर रही है. कांग्रेस को ऐसे आदेशों से डराया नहीं जा सकता है. हम स्कूल भी जाएंगे और बच्चों की वास्तविक स्थिति भी सामने लाएंगे. मीडिया भी अपनी भूमिका निभाएगा उसे कोई रोक नहीं सकता है.
आदेश को लेकर आम लोगों में आक्रोश : उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्कूलों की हालत खराब है, भवन जर्जर है, शौचालय खराब है, बारिश के दौरान छात्रों से पानी टपकता है. बच्चों की किताबें समेत कई आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं. सरकार को इन समस्याओं को दूर करना चाहिए न कि उनकी वीडियोग्राफी और मीडिया कवरेज पर रोक लगानी चाहिए. सरकार के इस आदेश को लेकर आम लोगों में आक्रोश है और आने वाले समय में सरकार को इस आक्रोश का सामना करना पड़ेगा.
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नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जादू खत्म : डोटासरा ने कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जादू खत्म हो गया है. प्रदेश में राजेंद्र राठौड़ और वन मंत्री का जादू नहीं चल पा रहा है. अगर देश के गृहमंत्री राजस्थान के दौरे पर आते हैं तो उन्हें कानून व्यवस्था पर बात करनी चाहिए. प्रदेश में महिलाओं और बच्चों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, गैंगस्टर की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन इन सब पर चर्चा करने की बजाय अमित शाह कांग्रेस के नेताओं के नाम ले रहे हैं. उनको कांग्रेस के नेताओं पर बोलने से पहले अपनी पार्टी के भीतर चल रही खींचतान को देखना चाहिए.
कांग्रेस पार्टी के सभी नेता एकजुट : डोटासरा ने कांग्रेस में एकजुटता का दावा करते हुए कहा कि सभी नेता एकजुट हैं और पूरी ताकत के साथ निकाय पंचायत चुनाव लड़ेंगे और जीत दर्ज करेंगे. सभी जिलों में निकाय पंचायत चुनाव के मद्देनजर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटियों का गठन किया गया है. आज जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी और जिलों के विधायकों, पूर्व विधायकों, पूर्व मंत्रियों की बैठक की जा रही है. बैठक में राज्य सरकार के ढाई साल के कार्यकाल की नाकामी और मोदी सरकार के कामकाज को लेकर भी चर्चा की जा रही है.
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समर्पित कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता : उन्होंने कहा कि समय पर निकाय पंचायत चुनाव नहीं कराने से जनता के काम प्रभावित हुए. भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है. कांग्रेस इन सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी. पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए रोडमैप तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जिलों में प्रभारी, ऑब्जर्वर और कोऑर्डिनेटर भेजे जाएंगे. यह नेता स्थानीय कार्यकर्ताओं से संवाद करके संगठन को मजबूत करेंगे. पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि आगामी चुनाव में युवाओं को 50% टिकट देने की घोषणा हमने पहले ही कर रखी है. टिकट वितरण में योग्य और सक्रिय और पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी.
स्कूलों की बदहाली छुपाने की कोशिश : नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि स्कूलों में वीडियोग्राफी पर रोक लगाने के आदेश को पढ़कर हंसी आ रही है. सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बच्चों की सुरक्षा और निजता के अधिकार का हवाला देकर आदेश निकाला है, लेकिन सरकार को यह भी बताना चाहिए कि इस अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी का भी अधिकार है. स्कूलों की बिल्डिंग की स्थिति जर्जर है. बच्चे अगर स्कूल की बिल्डिंग की वीडियो बना रहे हैं तो बच्चों पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है. स्कूलों में टॉयलेट की हालत खराब है, यह ऐसी डरपोक सरकार है जो मीडिया और आमजन पर रोक लगा रही है.
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सरकार का मानसिक दिवालियापन सामने आया : जूली ने कहा कि अभी तो जेन जी ने पांच प्रदर्शन किए हैं और सरकार पांच प्रदर्शन से ही घबरा गई है. इस आदेश के खिलाफ विधानसभा में आवाज उठाएंगे. सीकर में 5 साल की बच्ची के साथ गलत हुआ. गंगानगर में एक 13 साल की बच्ची के साथ 35 लोगों ने दुष्कर्म किया तब इनको पॉक्सो समझ में नहीं आया. आज जब स्कूलों की समस्याओं को लेकर बच्चे मुखर हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहे हैं तो इनको दिक्कत हो रही है. इस सरकार का मानसिक दिवालियापन सामने आ चुका है.
उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन से ही इस सरकार की हवा निकल गई. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वादा किया था कि पहले साल ही रिक्त पदों को भर देंगे, लेकिन ढाई साल बाद भी डेढ़ लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं, जिन्हें नहीं भरा गया है. स्कूलों में नामांकन लगातार गिरता जा रहा है. 3768 स्कूल जर्जर घोषित हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मरम्मत नहीं की गई है. हाईकोर्ट लगातार सरकार को फटकार लगा रहा है.