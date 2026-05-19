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नक्सलवाद पर अमित शाह का यू टर्न, कांग्रेस ने याद दिलाए पुराने बयान, पूछे सवाल

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि कई भाजपा शासित राज्यों ने नक्सलमुक्त अभियान में केंद्र का पूरा सहयोग किया, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नक्सल उन्मूलन में साथ नहीं दिया. शाह ने दावा किया कि 13 दिसंबर 2023 को प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद बस्तर में बचे हुए नक्सलवाद को खत्म करने के लिए फिर से अभियान तेज किया गया.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद कि कांग्रेस सरकार ने नक्सल उन्मूलन अभियान में केंद्र का साथ नहीं दिया, कांग्रेस ने उन्हें उनके पुराने बयान याद दिलाकर घेरना शुरू कर दिया है. कांग्रेस का कहना है कि जो अमित शाह 2021 में भूपेश सरकार की तारीफ करते हुए नक्सल घटनाओं में 80 प्रतिशत कमी का दावा कर रहे थे, वही आज राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस सरकार के योगदान को नकार रहे हैं.

अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अब राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अमित शाह को पहले अपने पुराने बयान याद करने चाहिए, जब वे खुद कांग्रेस सरकार के कामकाज की सराहना कर रहे थे.

यदि कांग्रेस सरकार ने सहयोग नहीं किया, तो फिर 2021 में अमित शाह ने किस आधार पर कहा था कि राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर नक्सलवाद को पीछे धकेल दिया है? भाजपा अब नक्सलवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर भी राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश कर रही है- सुशील आनंद शुक्ला, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ कांग्रेस मीडिया विभाग

कांग्रेस ने याद दिलाया शाह का पुराना बयान

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 5 अप्रैल 2021 को अमित शाह के दिए बयान का हवाला दिया. सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान अमित शाह ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि भूपेश सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सली घटनाओं में 80 प्रतिशत तक कमी आई है. उस दौरान सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी माना था कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पैकअप की स्थिति में पहुंच रहा है.कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर उस समय राज्य सरकार की भूमिका सकारात्मक थी, तो अब अचानक उसी सरकार को असहयोगी बताना राजनीतिक विरोधाभास है.

भूपेश सरकार ने नक्सल उन्मूलन में किया काम

कांग्रेस ने कहा कि उनकी सरकार ने सिर्फ सुरक्षा अभियान नहीं चलाया, बल्कि नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास और भरोसे की राजनीति पर काम किया. पार्टी के मुताबिक दूरस्थ क्षेत्रों में सुरक्षा कैंप खोले गए, सड़क और पुल निर्माण हुआ, अबूझमाड़ जैसे इलाकों तक पहुंच बनाई गई और 300 से अधिक स्कूल दोबारा शुरू किए गए.कांग्रेस का दावा है कि राशन दुकान, अस्पताल और वनोपज खरीदी जैसी योजनाओं से आदिवासियों का भरोसा सरकार पर बढ़ा. पार्टी का कहना है कि इसी वजह से 600 से अधिक गांव नक्सल प्रभाव से बाहर आए और नक्सली सीमित इलाकों तक सिमट गए.

नक्सलवाद पर बीजेपी ले रही श्रेय

कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा अब नक्सलवाद पर पूरी सफलता का श्रेय अकेले लेना चाहती है, जबकि जमीनी स्तर पर पिछले वर्षों में केंद्र और राज्य दोनों की एजेंसियों ने मिलकर काम किया था. कांग्रेस का कहना है कि नक्सलवाद पर लड़ाई राजनीतिक मंचों पर बयान बदलने से नहीं, बल्कि लगातार सुरक्षा और विकास के समन्वय से जीती जाती है.