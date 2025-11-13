ETV Bharat / state

संगठन सृजन के बाद अब टैलेंट हंट से प्रवक्ताओं की खोज में कांग्रेस

कांग्रेस में जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रवक्ताओं का चयन किया जा रहा है.

CONGRESS TALENT HUNT
कांग्रेस टैलेंट हंट (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 13, 2025 at 7:34 AM IST

सरगुजा: संगठन सृजन अभियान में जिस तरह से कांग्रेस बारीकी से जिलाध्यक्ष का चयन कर रही है उसी तरह अब प्रवक्ताओं की खोज भी सीधे टैलेंट को आधार बनाकर की जा रही है. सीधा खुला मंच कांग्रेस ने दिया है, जिसमें हर कोई भागीदार बन सकता है और अगर उसमें प्रतिभा है तो वो अपने टैलेंट के दम पर टैलेंट हंट कार्यक्रम के जरिए जिला, प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर का प्रवक्ता बनाया जा सकता है.

कांग्रेस के टैलेंट हंट को जानिए: कांग्रेस के टैलेंट हंट कार्यक्रम के सरगुजा जिले के प्रभारियों की टीम से आशीष वर्मा ने पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी. उन्होंने बताया "कांग्रेस नए चेहरों को सामने लाने, युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने और तथ्यात्मक तरीके से जनता के बीच पहुंचने के लिए ये प्लान बनाया है. जिसका नाम टैलेंट हंट दिया गया है."

कांग्रेस टैलेंट हंट (ETV Bharat Chhattisgarh)

प्रवक्ता के लिए ऑनलाइन फॉर्म, ये आखिरी तारीख: 7 नवंबर को उसके पोस्टर जारी किए गए थे. प्रवक्ता के लिए इच्छुक लोग 20 नवंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. ये फॉर्म गूगल डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएंगे. फॉर्म भरने के दौरान कांग्रेस के रीति नीति के बारे में कुछ सवाल पूछे गए हैं. उसमें पर्सनल जानकारियों के अतिरिक्त और उसके आधार पर प्राइमाफेसी प्रवक्ताओं का चयन होगा.

जिला स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक चयन: इसके बाद जिले स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे. उसमें एआईसीसी से नियुक्त ऑब्जर्वर्स और पीसीसी के कुछ सदस्य उनके साथ बातचीत करेंगे. एक इंटरव्यू की तरह होगा और ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से नई चीजें उनके बीच लाई जाएगी. उनके क्षमताओं को परखा जाएगा. इस आधार पर जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रवक्ताओं का चयन किया जाएगा. इसके लिए अलग-अलग फेस में कार्यक्रम होंगे. 20 नवंबर को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के बाद पांच दिन फॉर्म की स्क्रूटनी होगी. 27 नवंबर के बाद एक डेट दी जाएगी, जिस दिन अंबिकापुर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.

जिला मुख्यालयों में यह कार्यक्रम होना है, संभागीय स्तर पर कार्यक्रम होंगे. चुनिंदा प्रतिभागियों को पीसीसी कार्यालय बुलाया जाएगा. वहां प्रदेश स्तर के प्रवक्ताओं के लिए चयन होगा. उसमें से जो चुनिंदा लोग होंगे वो दिल्ली आईसीसी में राष्ट्रीय प्रवक्ता के लिए पात्रता के ग्रुप डिस्कशन में शामिल होंगे.

कांग्रेस के टैलेंट हंट कार्यक्रम अधिकारी ने आगे बताया कि एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें बारकोड के माध्यम से उस वेबसाइट का लिंक सबमिट है, जिसमें जाकर इच्छुक व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं. उन्होंने कहा कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे उतना अच्छा टैलेंट फिल्टर किया जा सकेगा.

कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा कोई भी व्यक्ति कर सकता है अप्लाई: कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा कोई भी व्यक्ति, जिसकी कांग्रेस की रीति नीति सिद्धांतों में आस्था है वो इसमें शामिल हो सकता है. यदि कांग्रेस की रीति नीति सिद्धांतों में उसकी आस्था होगी तो उसको सदस्यता दिलाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी. आगे उन्हें क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर के पटल पर पेश कर पाएंगे.

टैलेंट हंट से प्रवक्ताओं को चुनने का उद्देश्य: कांग्रेस नेता ने बताया "पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए, कांग्रेस की बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए आज जिस तरह से सोशल मीडिया प्रभावी हुआ है, मीडिया का दायरा बढ़ा है, ऐसे में ठोस तर्क और तथ्यों के साथ बात रखने वाले युवाओं की जरूरत है.

कोई भी पार्टी जब अपनी विचारधाराओं को, अपनी कही हुई बातों को बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचा पाएगी, उनसे कनेक्ट कर पाएगी, तो उनका झुकाव पार्टी की तरफ होगा. वो पार्टी की रीति नीति को समझेंगे. ऐसे परिस्थिति के चलते नए लोगों को जोड़ने की जरूरत है. हम नए टैलेंट खोज रहे हैं, युवाओं को इस ओर ला रहे हैं जो लंबे समय तक सर्व कर सकें. अच्छी सोच से पढ़े लिखे युवा इस क्षेत्र में आएंगे तो निश्चित तौर पर दमदारी के साथ, विश्वसनीयता के साथ अपनी बातों को रखेंगे और कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करेंगे."

