पहले नेताजी पार्टी से हुए आउट, फिर ढोल नगाड़ों के साथ वेलकम, कांग्रेस का बड़ा फैसला
कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा, निष्कासितों के वापस लौटने से पार्टी को मजबूती मिलेगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 3, 2026 at 6:10 PM IST
सूरजपुर: नगरीय निकाय चुनाव के दौरान, पार्टी लाइन से अलग हटकर काम करने वाले नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया था. जिन नेताओं को कांग्रेस ने पार्टी से बाहर किया उनपर पार्टी के खिलाफ जाकर काम करने का आरोप लगा. उस वक्त पार्टी ने बगावत करने वाले कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित किया. लेकिन अब जब शिवनंदनपुर नगर पंचायत का चुनाव समाप्त हो गया है, कांग्रेस अपने फैसले पर यू टर्न लेते हुए निष्काषित सदस्यों को वापस पार्टी में शामिल कर लिया. दोबारा पार्टी में शामिल किए गए नेताओं और कार्यकर्ताओं की वापसी ढोल नगाड़ों और नारेबाजी के बीच हुई.
पहले पार्टी ने किया आउट, फिर जश्न के साथ हुए इन
सूरजपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष शशि सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की अनुमति से कुल 9 सदस्यों की पार्टी में वापसी कराई गई. पार्टी में वापसी करने वालों में 5 पुरुष और 4 महिला कार्यकर्ता शामिल हैं. नगरीय निकाय चुनाव के दौरान इन नेताओं पर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ काम करने और अनुशासनहीनता किए जाने का आरोप था, जिसके बाद संगठन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें निष्कासित कर दिया.
शिवनंदनपुर में वोटों की गिनती से पहले गर्माई सियासत
अब जब शिवनंदनपुर में चुनावी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, पार्टी से निष्काषित सदस्यों की वापसी करा ली गई है. जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. पार्टी के भीतर जहां कुछ कार्यकर्ता इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं और इसे संगठन को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम बता रहे हैं, वहीं कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी है. उनका कहना है कि यदि अनुशासनहीनता हुई थी तो कार्रवाई पर कायम रहना चाहिए था. इस तरह के फैसलों से पार्टी के भीतर और जनता के बीच अच्छा संदेश नहीं जाएगा.
कांग्रेस जिला अध्यक्ष की सफाई
कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की जानकारी जैसे ही आम लोगों के बीच पहुंची लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है. लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि पहले उनको बाहर क्या तो वाजिब कारण था, लेकिन जब वापस लिया तो कौन सी वजह नजर आई. वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने इन सवालों को दरकिनार कर इस पार्टी हित में लिया गया फैसला बताया है. जिला अध्यक्ष ने कहा कि इस फैसले से पार्टी को और मजबूती मिलेगी.