गोरखपुर में इंदिरा गांधी की प्रतिमा हटाने का विरोध; कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएम को सौंपा ज्ञापन
एडीएम सिटी अंजनी सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने जो पत्रक दिया है उसके अनुसार जांच की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 18, 2026 at 7:24 AM IST
गोरखपुर: जिला कांग्रेस कमेटी और महानगर कांग्रेस कमेटी गोरखपुर ने संयुक्त रूप से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा. बड़हलगंज चौराहे पर पहले से स्थापित भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा को हटाने और चौराहे का नाम बदलने के विरोध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया.
कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश कुमार तिवारी और महानगर अध्यक्ष रवि प्रताप निषाद के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी भी की. इंदिरा गांधी की प्रतिमा हटाने और चौराहे का नाम बदलने की साजिश के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध किया.
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इंदिरा गांधी न केवल कांग्रेस पार्टी की बल्कि पूरे देश की गौरवशाली विरासत हैं. उनकी प्रतिमा और उनके नाम से जुड़ा चौराहा जनभावनाओं और ऐतिहासिक सम्मान का प्रतीक है. इसे बदलने का कोई भी प्रयास लोकतांत्रिक मूल्यों, ऐतिहासिक तथ्यों और जनभावनाओं के विरुद्ध है.
कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश कुमार तिवारी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश की एकता, अखंडता और सामाजिक न्याय के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं. उनकी प्रतिमा के स्थान पर किसी अन्य की प्रतिमा स्थापित करना या फिर चौराहे का नाम बदलने की सोच पूरी तरह अस्वीकार्य है.
कांग्रेस पार्टी जनभावनाओं के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने देगी. यदि इस प्रकार का कोई प्रयास किया गया तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन करने को बाध्य होगी. कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मांग की है कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए किसी भी प्रकार के परिवर्तन के प्रयास को तत्काल रोका जाए.
इस संबंध में एडीएम सिटी अंजनी सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने जो पत्रक दिया है उसके अनुसार जांच की जाएगी. कहीं से जनभावना प्रभावित न हो इसका ख्याल रखा जाएगा.
कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में गोरखलाल श्रीवास्तव, प्रमोद नायक, सतेंद्र निषाद, कन्हैया ओझा, नंद लाल जायसवाल, श्रीश उपाध्याय, महेंद्र मिश्रा, विजेंद्र तिवारी, डॉ. चिन्मय पांडेय, उत्कर्ष पांडेय, राजीव कुमार पांडेय, ज्ञानेंद्र शाही, इंदू भूषण शुक्ल, तौकीर आलम, अनिल सोनकर, हरि सेवक तिपाठी, गणेश पांडेय, उपेंद्र तिवारी, मनीष यादव, ग़ुलाम ताहिर, गणेश मिश्र, पवन राय, राजेश निषाद, संतोष शुक्ल, तसनीम आलम अंसारी, कालंजय तिवारी, संतोष सिंह, संतोष उपाध्याय, विशाल तिवारी, रामसमुझ सावरा, शंकर प्रसाद, सोहेल अंसारी, अविनाश पति त्रिपाठी सहित जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे.
