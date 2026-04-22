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जेएमएम और हेमंत सोरेन की शतरंजी चाल के सामने बेबस कांग्रेस! झारखंड की राजनीति में क्या होगा इसका असर, इस रिपोर्ट में जानिए

बीजेपी ने बंगाल में जेएमएम के प्रचार को लेकर कहा कि झामुमो और हेमंत सोरेन की शतरंजी चाल के सामने कांग्रेस बेबस है.

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 22, 2026 at 8:17 PM IST

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रांची: झारखंड की राजनीति में सत्ता के साझेदार होने के बावजूद इंडिया ब्लॉक के दो प्रमुख दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच की दूरियां बढ़ती दिख रही है. अब राज्य के विपक्षी दल बीजेपी भी कांग्रेस की बेबसी पर तंज कसते नहीं चूक रही है.

प्रदेश बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के नेता सिर्फ इसलिए अपना मुंह नहीं खोल पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता जाने का भय सताने लगता है. वहीं झारखंड की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार मधुकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर झामुमो के अध्यक्ष हेमंत सोरेन के स्टैंड को एक सधा हुआ पॉलिटिकल स्टैंड बता रहे हैं.

कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बयान (ईटीवी भारत)

भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि कांग्रेस का एक मात्र लक्ष्य सत्ता से किसी तरह चिपके रहना होता है. भले ही उसके लिए चाहे कितना भी जलील होना पड़े. योगेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि पहले असम में कोई राजनीतिक हैसियत नहीं रहने के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन वहां कांग्रेस के खिलाफ कैंप कर चुनावी सभाएं करते रहे. उन्होंने कहा कि हद तो तब हो गई, जब पश्चिम बंगाल में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए टीएमसी के उम्मीदवारों के लिए चुनावी सभाएं करने लगे.

आलाकमान को हर एक बात की है जानकारी: केशव महतो कमलेश

असम के बाद बंगाल चुनाव में सभा को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से बात की. उन्होंने कहा कि यह झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन से पूछने की बात है. प्रदेश अध्यक्ष केशाव महतो कमलेश कहते हैं कि शायद उन्हें (हेमंत सोरेन) लगता होगा कि कांग्रेस के साथ उनकी दोस्ती सिर्फ झारखंड तक के लिए है. उन्होंने कहा कि राज्य की राजनीति और यहां की हर एक एक्टिविटी की जानकारी आलाकमान को है.

झामुमो के साथ रिश्तों में कोई इफ-बट नहीं

झामुमो ने एक के बाद एक ऐसे कई फैसले किए हैं, जिसकी वजह से भाजपा को महागठबंधन पर तंज कसने का मौका मिला. वहीं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा कहते हैं कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है. हेमंत सोरेन-झामुमो का असम और बंगाल जाना ठीक उसी तरह से हैं, जैसे एक घर में रहने वाले दो भाई में से एक भाई कमाने के लिए दूसरे प्रदेश जाते हैं. राकेश सिन्हा ने कहा कि हमारा दुश्मन बीजेपी है और जो भी गांधीवादी विचारधारा को मानते हैं वह सभी दोस्त हैं.

हमारा गठबंधन सिर्फ झारखंड के लिए: सुप्रियो

झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य कहते हैं कि हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन सिर्फ झारखंड राज्य के लिए है. वहीं उन्होंने कहा कि जहां तक आने वाले समय में होने वाले राज्यसभा चुनाव की बात है तो उसका फैसला जेएमएम नेता हेमंत सोरेन और कांग्रेस के आलाकमान के बीच बातचीत में तय होगा.

ममता बनर्जी का साथ देकर झामुमो खेल रहा है बड़ा गेम: मधुकर

झारखंड की राजनीति में साथ होकर भी बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी के पक्ष में खड़ा होने को वरिष्ठ पत्रकार मधुकर हेमंत सोरेन की एक सधी राजनीतिक चाल मानते हैं. ईटीवी भारत से इस पर विस्तार से बात करते हुए बोले कि हेमंत सोरेन यह बखूबी जानते हैं कि असम में अकेले चुनाव लड़ने या बंगाल में ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार करने के बावजूद कांग्रेस उनसे दूर नहीं जा सकती. ऐसे में झारखंड में एक बड़ी बांग्लाभाषी आबादी को साधने के लिए जरूरी है कि ममता बनर्जी का साथ दिया जाए.

पत्रकार मधुकर कहते हैं कि संथाल, कोल्हान और दक्षिणी छोटानागपुर के कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां बड़ी आबादी बांग्ला भाषियों की है. ऐसे में झामुमो के लिए ममता बनर्जी का साथ देना भविष्य में लाभकारी हो सकता है. मधुकर कहते हैं कि पिछले दिनों सरयू राय द्वारा माइनस भाजपा, माइनस कांग्रेस के भी हेमंत सोरेन को सरकार बनाने का फार्मूला हो या झामुमो का कांग्रेस से अलग दिखने का स्टैंड, फिलहाल इसका राज्य की राजनीति पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा. लेकिन राज्यसभा चुनाव के समय झामुमो की ओर से दबाव की राजनीति भी देखने को मिलने वाली है.

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