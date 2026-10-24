कांग्रेस का भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के झारखंड दौरे पर तंज, कहा- अंदर की गुटबाजी दूर करने रांची आए हैं नितिन नबीन
राकेश सिन्हा ने कहा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के अंदर की गुटबाजी समाप्त करने के लिए झारखंड आए हैं. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 24, 2026 at 7:03 PM IST
रांची: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन झारखंड दौरे पर रांची में हैं. शुक्रवार की शाम रांची पहुंचने के बाद शनिवार नितिन नबीन झारखंड भाजपा राज्य कार्यसमिति की बैठक और कई बैठकों में भाग ले रहे हैं तो झारखंड कांग्रेस ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के राज्य के दौरे और हेमंत सरकार की नाकामियों को जनता के बीच ले जाने वाले उनके बयान पर तीखा पलटवार प्रदेश कांग्रेस ने किया है.
जनता की नजरों से उतर चुकी है भाजपाः सोनाल शांति
कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति उर्फ रिंकू तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता अपने कृत्यों की वजह से पूरे देश में जनता की नजरों से गिर चुके हैं. उन्होंने कहा कि चाहे वोट चोरी का मामला हो या फिर सत्ता के लिए प्रशासनिक और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का मामला हो या फिर चुनावी जीत के लिए चुनाव आयुक्त का इस्तेमाल कर कई राज्यों में सरकार बनाने का मामला. बंगाल-महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में यह साबित हो गया है कि सत्ता के लिए इन्होंने संविधान को ताक पर रख दिया है. ऐसे में झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां भाजपा फतह हासिल नहीं कर सकी है, इसका मलाल भाजपा नेताओं को है. झारखंड के चारों ओर के राज्य में भाजपा और उसके सहयोगी दलों का शासन है, यही नितिन नबीन को कचोटता होगा.
निराश नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने आये हैंः सोनाल शांति
सोनाल शांति ने कहा कि 2014 से 19 तक सत्ता में रहने के बावजूद झारखंड में भाजपा का हाल जनता ने 2019 और 2024 चुनाव में जो किया है उससे भाजपा के नेताओं का मनोबल टूटा हुआ है, वह हताश और निराश हैं. इन्हीं निराश नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए नितिन नबीन रांची आये हैं. लेकिन वह सफल नहीं होंगे क्योंकि यहां भाजपा में गुटबाजी चरम पर है. जितने बड़े नेता हैं सबकी अपनी-अपनी महत्वाकांक्षा है. उन्होंने कहा कि पार्टी में पांच-पांच मुख्यमंत्री हैं और पांचों का कार्यकाल झारखंड की जनता ने देखा है, वह अब इन लोगों के हाथों में राज्य की कमान नहीं देख सकती.
नितिन नबीन की मैराथन बैठक का भी नहीं होगा असरः राकेश सिन्हा
वहीं झारखंड कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन रांची ने मैराथन बैठक कर लें या कोई और बैठक कर लें वह सफल नहीं होंगे, क्योंकि झारखंड में वह अपने दल के अंदर की चुनौतियों से ही जूझ रहे हैं. राकेश सिन्हा ने कहा कि वोट की चोरी करने वाले, राम मंदिर में 105 बार चढ़ावे की चोरी करने वाले, देश की बेटियों के साथ अनैतिक काम करने वाले भाजपा के नेता और उन्हें सम्मानित करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के कुकर्मों से भाजपा जूझ रही है.
नितिन नबीन के प्रयास सफल नहीं होंगेः कांग्रेस के मीडिया प्रभारी
कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि भाजपा के अंदर की समस्याओं का समाधान ढूंढते नितिन नबीन नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार झारखंड में भारतीय जनता पार्टी खंड-खंड में विभाजित है, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, आदित्य साहू और अन्य गुटों में बंटी है वह कभी एक नहीं होने वाले हैं.
कांग्रेस के प्रदेश मीडिया मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि झारखंड भाजपा में रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी सभी का अपना-अपना गुट और अपना-अपना समर्थक है, ऐसे में नितिन नबीन के प्रयास सफल नहीं होंगे.
2029 के चुनाव में केंद्र और झारखंड में भाजपा की हार तय हैः राकेश सिन्हा
राकेश सिन्हा ने कहा कि 2014 से लेकर के अभी तक पूरे देश और झारखंड की जनता, केंद्र की भाजपा सरकार की विफलताओं को देख चुकी है. आज महंगाई चरम पर है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री, किसी दूसरे देश के शासनाध्यक्ष के सामने सरेंडर किये हुए हैं. जनता सब जानती है और नितिन नबीन लाख कोशिश कर लें 2029 के चुनाव में केंद्र और झारखंड में भाजपा की हार तय है.
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