धामी सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस हमलावर, बताया जमीनी हकीकत उलट
प्रदेश भाजपा सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य होने पर तमाम नेता सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 8, 2026 at 10:44 AM IST
मसूरी: उत्तराखंड में भाजपा सरकार के चार साल पूरे होने पर जहां सरकार अपनी उपलब्धियों को “चार साल बेमिसाल” बताकर जनता के सामने रख रही है, वहीं कांग्रेस ने इन दावों पर तीखा हमला बोला है. मसूरी में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंची उत्तराखंड कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने राज्य सरकार की नीतियों और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार अपने चार साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है.
कहा कि उनके अनुसार इन चार वर्षों में प्रदेश की स्थिति सुधरने के बजाय और अधिक बिगड़ी है और आम जनता कई समस्याओं से जूझ रही है. ज्योति रौतेला ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, हत्या, लूटपाट और अन्य आपराधिक घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश से सैकड़ों बच्चों के लापता होने की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन इन मामलों में ठोस कार्रवाई और स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ पाई है. उन्होंने कहा कि सरकार इन मुद्दों पर गंभीरता से काम करने के बजाय केवल अपनी उपलब्धियों का प्रचार करने में लगी हुई है. महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार को घेरा. रौतेला ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है और युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं.
वहीं दूसरी ओर महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है और केवल सत्ता में बने रहने की राजनीति कर रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का यह कार्यकाल केवल चार साल का नहीं बल्कि केंद्र और राज्य की नीतियों को मिलाकर लगभग नौ साल का असर प्रदेश पर दिखाई दे रहा है, जिसके कारण उत्तराखंड की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के हितों से सरकार का कोई सरोकार नहीं रह गया है.कांग्रेस नेता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे को लेकर भी सवाल उठाए.
उन्होंने कहा कि अमित शाह उत्तराखंड आए जरूर, लेकिन प्रदेश के हितों के लिए कोई ठोस घोषणा या पहल नहीं की. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके दौरे के दौरान सरकारी मशीनरी का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया और जनता की गाढ़ी कमाई को कार्यक्रमों पर खर्च किया गया. ज्योति रौतेला ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस की महिला नेताओं द्वारा महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर गृह मंत्री को ज्ञापन देने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें ज्ञापन देने से रोक दिया. इसे उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया. आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा सरकार की नीतियों और फैसलों से परेशान हो चुकी है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी.
उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और आगामी चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं. कहा कि कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने में लगे हैं. जल्द ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी उत्तराखंड का दौरा करेंगे, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा और आगामी चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी.
