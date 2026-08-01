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बिजली दरों में बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस का प्रदेशव्यापी आंदोलन, 400 यूनिट तक बिल हाफ करो बहाल

उन्होंने बताया कि 2 अगस्त से कांग्रेस कार्यकर्ता घर-घर जाकर आम जनता से संपर्क करेंगे. इस दौरान लोगों से स्मार्ट मीटर हटाने की मांग वाले आवेदन भरवाए जाएंगे. साथ ही बिजली की बढ़ी हुई दरों के विरोध में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा. यह अभियान लगातार दो महीने तक चलेगा ताकि अधिक से अधिक लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाई जा सके.

दीपक बैज ने बताया कि आंदोलन के पहले चरण में 1 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की जाएगी. इन पत्रकार वार्ताओं में भाजपा सरकार द्वारा बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी का विरोध किया जाएगा और सरकार से बढ़े हुए बिजली के दाम तत्काल वापस लेने की मांग की जाएगी. कांग्रेस का कहना है कि बिजली जैसी मूलभूत सुविधा को महंगा करना जनता के हित में नहीं है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस चार चरणों में पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी. उन्होंने बताया कि आंदोलन का उद्देश्य बिजली के बढ़े हुए दाम वापस कराना, स्मार्ट मीटर हटवाना और 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना को फिर से लागू कराना है. इसके लिए प्रदेशभर में कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे और आम लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में बिजली की बढ़ती कीमतों, स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है. शुक्रवार को रायपुर स्थित राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार बिजली महंगी कर आम जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पहले 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना बंद की और उसके बाद लगातार बिजली दरों में बढ़ोतरी कर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं. उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस शनिवार से पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन करेगी और बिजली की दरें कम होने और स्मार्ट मीटर हटाए जाने तक संघर्ष जारी रहेगा.

दो महीने बाद बिजली कार्यालयों का होगा घेराव

दीपक बैज ने कहा कि दो महीने तक आवेदन और विरोध पत्र एकत्रित करने के बाद कांग्रेस प्रदेश के सभी जिलों में बिजली विभाग के कार्यालयों का घेराव करेगी. इस दौरान जनता से प्राप्त सभी आवेदन बिजली विभाग को सौंपे जाएंगे और उनकी विधिवत पावती भी ली जाएगी. कांग्रेस का कहना है कि यदि जनता की मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

मुख्यमंत्री निवास का भी होगा घेराव

पीसीसी चीफ ने कहा कि जिलों में आवेदन जमा करने और उनकी पावती मिलने के बाद कांग्रेस प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी. दीपक बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं बिजली मंत्री भी हैं, इसलिए जनता की मांगों का जवाब उन्हें देना होगा. कांग्रेस का कहना है कि जब तक बिजली दरों में राहत नहीं मिलती और स्मार्ट मीटर वापस नहीं लिए जाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

भाजपा सरकार ने लगातार पांचवीं बार बढ़ाए बिजली के दाम

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने जुलाई महीने से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की है. वहीं गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट और कृषि पंपों की बिजली में भी 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद यह लगातार पांचवीं बार बिजली महंगी की गई है.

12 प्रतिशत ईंधन अधिभार से और बढ़ा बोझ

दीपक बैज ने कहा कि पहले से ही महंगे बिजली बिलों से परेशान जनता पर सरकार ने 12 प्रतिशत विद्युत ईंधन अधिभार (एमपीपीएस) भी लगा दिया है. इससे उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में और अधिक बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता को राहत देने के बजाय लगातार आर्थिक बोझ बढ़ाने का काम कर रही है.

भाजपा सरकार में 31.23 प्रतिशत तक महंगी हुई बिजली

बैज ने दावा किया कि भाजपा सरकार बनने के बाद अब तक बिजली की दरों में कुल 31.23 प्रतिशत की वृद्धि की जा चुकी है, जबकि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पांच वर्षों के दौरान केवल दो पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि हुई थी. उन्होंने कहा कि उस समय 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना लागू थी, जिससे आम लोगों को राहत मिलती थी.

बिल हाफ योजना बंद होने से बढ़ी आम लोगों की परेशानी

दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार ने पहले बिजली बिल हाफ योजना बंद कर दी और उसके बाद लगातार बिजली महंगी कर दी. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का बिजली विभाग उपभोक्ताओं से मनमाने तरीके से बिल वसूलने में लगा हुआ है, जिससे आम परिवारों का मासिक खर्च काफी बढ़ गया है.

तीन से चार गुना तक आ रहे बिजली बिल

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से लोगों के बिजली बिल तीन से चार गुना तक बढ़कर आ रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि उपभोक्ताओं की अनुमति के बिना उनके बिजली कनेक्शन का अनुबंध भार (लोड) बढ़ाया जा रहा है, जबकि नियमों के अनुसार ऐसा उपभोक्ता की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता.

स्मार्ट मीटर पर कांग्रेस के गंभीर आरोप

दीपक बैज ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर वास्तविक खपत से अधिक बिजली की रीडिंग दर्ज कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अधिक खपत दिखाकर उपभोक्ताओं का अनुबंध भार बढ़ा दिया जाता है और फिर उसी आधार पर अर्थदंड जोड़कर भारी-भरकम बिजली बिल भेजे जा रहे हैं. उनका आरोप है कि इससे आम उपभोक्ता आर्थिक रूप से परेशान हो रहे हैं.

बिजली बिल बढ़ने के तीन कारण बताए

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बिजली बिल बढ़ने के पीछे तीन प्रमुख कारण हैं. पहला, भाजपा सरकार द्वारा बिजली की दरों में लगातार बढ़ोतरी करना दूसरा, 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर देना. और तीसरा, स्मार्ट मीटर द्वारा कथित रूप से वास्तविक खपत से अधिक रीडिंग दर्ज किया जाना. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अडानी कंपनी के स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, जिनके कारण लोगों के बिल बढ़ रहे हैं.

स्मार्ट मीटर पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के बयान का हवाला

दीपक बैज ने कहा कि संसद में अप्रैल 2026 के दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट कहा था कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर किसी भी उपभोक्ता पर जबरन नहीं लगाए जा रहे हैं. यह पूरी तरह वैकल्पिक व्यवस्था है और उपभोक्ता की सहमति के बिना सामान्य मीटर को स्मार्ट मीटर में बदलना गैर-कानूनी है. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि ऐसा है तो छत्तीसगढ़ में लोगों पर स्मार्ट मीटर जबरन क्यों लगाए जा रहे हैं.

कांग्रेस की तीन प्रमुख मांगें

दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस सरकार से तीन प्रमुख मांगें कर रही है। पहली, बिजली की बढ़ी हुई दरों को तत्काल कम किया जाए. दूसरी, 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना को दोबारा लागू किया जाए, और तीसरी, प्रदेश में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर वापस लिए जाएं ताकि आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सके.

उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का दिया उदाहरण

बैज ने कहा कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्मार्ट मीटर को लेकर सरकारों ने निर्णय लिया है. ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार को भी जनहित में स्मार्ट मीटर वापस लेने का फैसला करना चाहिए.