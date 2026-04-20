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कांग्रेस की प्रदेश सचिव रूबी खान का तंज: मौजूदा सीटों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण क्यों नहीं दे रही सरकार?

प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव और अजमेर प्रभारी रूबी खान ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव आयोग को खिलौना बनाकर रख दिया है.

Congress Secretarys taunt on bjp
प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव रूबी खान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 20, 2026 at 4:56 PM IST

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अजमेर: प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव और अजमेर प्रभारी रूबी खान ने सोमवार को भाजपा पर जमकर हमला बोला. खान ने कहा कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल सदन में लेकर आई है, लेकिन यह बिल महिला आरक्षण के लिए नहीं, बल्कि देश और संविधान को चोट पहुंचाने वाला है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सदन में बिल के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद की है. रूबी खान सोमवार को अजमेर में थीं. यहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली और दावा किया कि आगामी चुनावों में कांग्रेस एकजुट होकर भाजपा को सबक सिखाएगी.

कांग्रेस की प्रदेश सचिव ने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस का इतिहास नहीं खंगाला तो अच्छा है, वरना शर्मिंदा होने के लिए चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलेगा. कांग्रेस की पहली अध्यक्ष एनी बेसेंट थीं. आजादी के बाद पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं. पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थीं. कांग्रेस ने पहली महिला स्पीकर और पहली महिला मुख्यमंत्री दीं. भाजपा किस महिला आरक्षण बिल को झंडे पर चढ़ा रही है? महिला आरक्षण बिल तो पहले ही पारित हो चुका था, फिर क्यों नहीं उसे लागू किया जा रहा? 543 लोकसभा सीटों में से 33 फीसदी महिलाओं को दी जानी चाहिए. बीजेपी 33 फीसदी सीटें देने में क्यों डर रही है?

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उन्होंने कहा कि बीजेपी को महिलाओं को सीटें नहीं देनी हैं, केवल महिला आरक्षण बिल का परदा लगाया गया है. उनका आरोप है कि बिल की आड़ में अपने लोगों के लिए सीटें बढ़ानी हैं. महिलाओं को आरक्षण देना ही है, तो मौजूदा सीटों पर देना चाहिए. बीजेपी महिला आरक्षण की आड़ में राजनीतिक नक्शा बदलना चाहती है. दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्य बीजेपी के काबू में नहीं आ रहे, इसलिए यह सब करना पड़ रहा है. बीजेपी के समीकरण देखकर कोई भी समझ सकता है कि महिला आरक्षण बिल तो केवल बहाना है, बीजेपी तो केवल राजनीतिक प्रारूप बदलना चाह रही है. राहुल गांधी ने संसद में गूंजा दिया कि यह महिला आरक्षण बिल नहीं, बल्कि देश और संविधान को चोट पहुंचाने वाला बिल है.

सरकार ने चुनाव आयोग को बना दिया है खिलौना: पीसीसी सचिव रूबी खान ने कहा कि सरकार ने चुनाव आयोग को खिलौना बना रखा है. भारतीय नागरिकों की मेहनत की कमाई से मिले टैक्स को केंद्र सरकार ने अपना समझ रखा है. 'वन नेशन, वन इलेक्शन' की थ्योरी से हिंदुस्तान जैसे लोकतांत्रिक देश में बीजेपी खेल रही है. पंचायत राज और निकाय के चुनाव धरातल के चुनाव हैं. इन चुनावों को लगातार टाला जा रहा है. शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की हालत खराब है. बीजेपी केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए चुनाव टाल रही है. कांग्रेस चुप नहीं रहेगी, सड़क से लेकर संसद तक और सुप्रीम कोर्ट में लोकतंत्र की आवाज उठाएगी.

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