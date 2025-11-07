ETV Bharat / state

करन माहरा ने BJP के 15 सालों को बताया नाकामियों से भरा, कांग्रेस की 10 साल की उपलब्धियों को गिनाया

जहां एक ओर राज्य स्थापना की रजत जयंती की धूम मची है. वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने धामी सरकार को घेरा है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधा (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 7, 2025 at 5:19 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर भाजपा सरकार प्रदेश भर में इसे उत्सव के रूप में मना रही है. वहीं राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भाजपा के 15 साल की नाकामियों और कांग्रेस कार्यकाल की 10 साल की उपलब्धियों को गिनाया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने धामी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के शासनकाल में उत्तराखंड की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है.

प्रदेश सरकार को घेरा: उन्होंने कहा कि राज्य की रजत जयंती जैसे ऐतिहासिक मौके पर जहां सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए था, वहीं सरकार केवल प्रचार में व्यस्त दिखाई दे रही है. करन माहरा ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में भर्ती घोटाले, पेपर लीक और भ्रष्टाचार की घटनाओं ने युवाओं के भविष्य पर गहरा प्रहार किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने पारदर्शिता के नाम पर सिर्फ खोखले दावे किए हैं.

करन माहरा ने कांग्रेस की 10 साल की उपलब्धियों को गिनाया (Video-ETV Bharat)

युवाओं को नहीं मिल रहा रोजगार: आज युवक रोजगार नहीं मिलने से सड़कों पर उतर रहे हैं, जबकि सरकार अपने विज्ञापन अभियानों में झूठे आंकड़े पेश कर रही है. उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के 15 साल के शासन में जो भ्रष्टाचार और असमानता बढ़ी है, उसकी तुलना कांग्रेस के 10 सालों से नहीं की जा सकती. कांग्रेस ने ही राज्य निर्माण के बाद विकास की नींव रखी, जबकि भाजपा ने उस पर अनियमितताओं की इमारत खड़ी कर दी. हमें अपने शासन काल में 2 हजार से अधिक फैक्टरी लगाईं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने बिना इन्वेस्टर मीट के ही लोगों को बड़े रोजगार दिए.

महिला सुरक्षा और भूमाफिया का मामला उठाया: करन माहरा ने महिलाओं पर अत्याचार और भूमाफिया के बढ़ते प्रभाव पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार केवल बयानों तक ही सीमित हो गई है. राज्य में खनन और भू माफिया हावी हैं, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है. आज बीजेपी सरकार नारायण दत्त तिवारी के शासन काल में हुए 5 प्रतिशत विकास कार्यों के आंकड़ों को छूने की स्थिति में नहीं है. हालात ऐसे हैं कि इकबाल पुर चीनी में अभी तक बकाया भुगतान नहीं हुआ है.

कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल: माहरा ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है. जनता में भय का माहौल है और सरकार असंवेदनशील हो चुकी है. हालत ऐसे हैं कि हॉर्टिकल्चर जैसे विभाग की सीबीआई जांच बैठानी पड़ गई है. साथ ही करन माहरा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने टेंट लगाकर गैरसैंण में सदन चलाया, लेकिन आज बीजेपी वहां कुछ नहीं कर रही है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जनता से अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब उत्तराखंड को एक नई दिशा दी जाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस आने वाले समय में युवाओं, किसानों और महिलाओं के हित में आंदोलन करेगी और सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी. करन माहरा ने कहा कि रजत जयंती का यह अवसर आत्ममंथन का होना चाहिए, लेकिन भाजपा इसे आत्मप्रचार का मंच बना रही है.

कांग्रेस लगाएगी प्रदर्शनी: कांग्रेस पार्टी कल यानी 8 तारीख को 10 साल बनाम 15 साल थीम पर आधारित एक प्रदर्शनी कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में लगाने जा रही है. कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शनी के जरिए उत्तराखंड के 25 सालों की यात्रा को दिखाने का प्रयास किया है.

