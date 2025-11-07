ETV Bharat / state

करन माहरा ने BJP के 15 सालों को बताया नाकामियों से भरा, कांग्रेस की 10 साल की उपलब्धियों को गिनाया

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधा ( Photo-ETV Bharat )