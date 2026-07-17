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"शिक्षा के मंदिर को ध्वस्त करना बिल्कुल सही नहीं"; यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बोले- "सड़कों पर उतरकर करेंगे विरोध"

उन्होंने कहा कि दुनिया के अलग-अलग स्वरूपों को जौहर यूनिवर्सिटी में आजम खान ने उतारा है, इस स्वरूप को नष्ट मत करिए. प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि काशी विश्वविद्यालय पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनाया, वहां पर सारे पेड़ काट दिए गए. अभी एनजीटी ने 2 करोड़ 85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. पूछा है कि आपने वहां के हरे-भरे पेड़ क्यों काटे? यह पूरी तरह गलत है. कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सवाल किया कि भाजपा के जितने कार्यालय बने हैं क्या वे अधिकृत हैं? क्या उन सभी के नक्शे पास हैं? आरएसएस के जो कार्यालय बने हैं क्या उनके नक्शे पास हैं? इसकी भी जांच कराई जानी चाहिए.

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को आजम खान से डर है तो यूनिवर्सिटी का अधिग्रहण कर लीजिए, उसको चलाइए, लेकिन तोड़िए मत. उन्होंने कहा कि सरकार अधिग्रहण करके यूनिवर्सिटी चला सकती है. तोड़ने से भला क्या फायदा मिलेगा. शिक्षा के मंदिर को अगर आप इस तरह ध्वस्त करेंगे तो जनता आपको माफ नहीं करेगी.

उन्होंने कहा कि आजम खान ने यूनिवर्सिटी सिर्फ मुसलमानों के लिए स्थापित नहीं की. यहां पर हर जाति, वर्ग के लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं. शिक्षा के मंदिर को मंदिर ही रहने दिया जाए. उसको और अच्छा बनाना चाहिए न कि उसे तोड़ देना चाहिए.

उन्होंने कहा कि 2024 में रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत यह गांव आया और उसे अब तोड़ने की तैयारी की जा रही है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है. उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार "शिक्षा के मंदिर" तबाह किए जा रहे हैं.

लखनऊ/बरेली : यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़े जाने को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने कहा कि जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को गिराने का जो आदेश दिया गया है तो जिस गांव में यह यूनिवर्सिटी बनी है वह गांव आरडीए के अंतर्गत आता ही नहीं था.

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में हजारों बच्चे पढ़ते हैं. सैकड़ों प्रोफेसर हैं. उनका भविष्य क्या होगा? शिक्षा के मंदिर को ध्वस्त करना बिल्कुल सही नहीं होगा. अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेंगे.





"जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण का नोटिस वापस लिया जाए" : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (RDA) द्वारा जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को ध्वस्त करने के लिए जारी नोटिस को पक्षपातपूर्ण, प्रतिशोधात्मक और अन्यायपूर्ण कार्रवाई बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है. बोर्ड ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस कार्रवाई को तत्काल रोका जाए और ध्वस्तीकरण का नोटिस वापस लिया जाए.



बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने अपने बयान में कहा कि यह कार्रवाई केवल एक शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ नहीं, बल्कि मुसलमानों की शैक्षणिक प्रगति के खिलाफ भी है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारें एक ओर मुसलमानों की शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने में विफल रही हैं, जबकि दूसरी ओर जो संस्थान जनता के संघर्ष और कुर्बानियों से स्थापित हुए हैं, उन्हें विभिन्न प्रशासनिक और कानूनी बहानों से निशाना बनाया जा रहा है. उनके अनुसार यह कदम एक ओर आजम खान के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध को दर्शाता है और दूसरी ओर मुस्लिम समाज को शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक कमजोर करने का प्रयास है.

बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- "कानूनी कार्रवाई अपनी जगह, हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित नहीं होना चाहिए" : जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रस्तावित बुल्डोजर कार्रवाई को लेकर पूरे सूबे में सियासी चर्चाएं तेज हैं. इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने प्रेस बयान जारी कर उत्तर प्रदेश सरकार और रामपुर प्रशासन से कार्रवाई पर पुनर्विचार करने की अपील की है. उनका कहना है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन एक शैक्षणिक संस्थान और उसमें पढ़ने वाले हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित नहीं होना चाहिए.





मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना मुहम्मद अली जौहर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया था. उन्होंने कहा कि मौलाना मुहम्मद अली जौहर और उनके भाई मौलाना शौकत अली ने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और उनका परिवार राष्ट्रहित में समर्पित रहा. ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व के नाम से जुड़े संस्थान के महत्व को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए.



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