'सीएलयू मामले में अगर रिश्वत लेना साबित हुआ तो राजनीति से लूंगा संन्यास', हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष का बयान

चरखी दादरी दौरे पर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह
Published : November 25, 2025 at 9:12 PM IST

चरखी दादरीः हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने दावा किया कि सीएलयू सीडी कांड में रिश्वत कांड में उनकी कोई भूमिका नहीं है. "अगर रिश्वत लेना साबित हुआ तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे. जिस तरह से पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी मामले में बरी हुए हैं. ऐसे ही उनको भी बिना लांछन के न्याय मिलेगा और उनका कानून पर पूरा विश्वास है." ये बातें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने मंगलवार को चरखी दादरी में कही.

'भाजपा की पोल खुल गई': कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और सांसद दीपेंद्र हुड्‌डा ने दादरी में वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम में भाजपा पर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चोरी करने के आरोप लगाए. साथ ही कहा कि "हरियाणा की भाजपा पार्टी चोर है और कांग्रेस ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया है. भाजपा की पोल खुल गई तो भाजपा चुनाव आयोग का बचाव कर बयानबाजी कर रही हैं."

चरखी दादरी में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा

25 लाख वोट भाजपा ने हेराफेरी की: राव नरेंद्र सिंह ने दावा किया कि "वोट चोरी नहीं होती तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती. हरियाणा में 25 लाख वोट की भाजपा ने हेराफेरी की है. ऐसे में राष्ट्रपति के माध्यम से हरियाणा सरकार को बर्खास्त करने के साथ उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है. लोकतंत्र और संविधान खतरे में है. अब जनता सड़कों पर उतरेगी."

14 दिसंबर को रैली में शामिल होने का आह्वानः वहीं राहुल गांधी को वोट चोरी मामले में नगर परिषद के वाइस चेयरमैन द्वारा लीगल नोटिस भेजने पर राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि "सबको अधिकार है. कांग्रेस और राहुल गांधी सच्चाई के साथ खड़े हैं. साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली में बढ़चढ़ कर भाग लेने का आह्वान किया. इस दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्‌डा और हरियाणा के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने भी हरियाणा की भाजपा सरकार पर वोट चोरी के आरोप लगाए."

राव नरेंद्र सिंह
RAO NARENDRA SINGH DADRI VISIT
वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम
CONGRESS PROTEST IN CHARKHI DADRI
VOTE CHOR GADDI CHOR

