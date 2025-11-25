ETV Bharat / state

'सीएलयू मामले में अगर रिश्वत लेना साबित हुआ तो राजनीति से लूंगा संन्यास', हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष का बयान

चरखी दादरी दौरे पर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ( Etv Bharat )