फरीदाबाद में 'वोट चोरी' के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने खोला मोर्चा, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

फरीदाबाद: बिहार में हुई एनडीए की बंपर जीत के बाद आज हरियाणा में कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सड़कों पर उतर आई. फरीदाबाद जिले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह पहुंचे जहां, उन्होंने सेक्टर 10 स्थित कांग्रेस कार्यालय के पास कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बताया की किस तरह से बिहार चुनाव में चुनाव से पहले ही परिणाम की भविष्यवाणी करते हैं.

'बीजेपी का नाम अब ब्राजील जनता पार्टी होना चाहिए': मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया. उन्होंने ब्राजील की मॉडल की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि "बीजेपी का नाम अब ब्राजील जनता पार्टी होना चाहिए." राव नरेंद्र सिंह यहीं नहीं रुके और उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को भविष्यवाणी करने वाला करार कर दिया और बताया कि "चुनाव हुए ही नहीं थे कि उन्होंने पहले ही जीत की भविष्यवाणी कर दी थी." कांग्रेस अध्यक्ष ने S.I.R. के ऊपर भी सवालिया उठाए.