ETV Bharat / state

फरीदाबाद में 'वोट चोरी' के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने खोला मोर्चा, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने हरियाणा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया.

VOTE THEFT IN Haryana ELECTIONS
फरीदाबाद में वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 16, 2025 at 7:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद: बिहार में हुई एनडीए की बंपर जीत के बाद आज हरियाणा में कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सड़कों पर उतर आई. फरीदाबाद जिले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह पहुंचे जहां, उन्होंने सेक्टर 10 स्थित कांग्रेस कार्यालय के पास कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बताया की किस तरह से बिहार चुनाव में चुनाव से पहले ही परिणाम की भविष्यवाणी करते हैं.

'बीजेपी का नाम अब ब्राजील जनता पार्टी होना चाहिए': मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया. उन्होंने ब्राजील की मॉडल की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि "बीजेपी का नाम अब ब्राजील जनता पार्टी होना चाहिए." राव नरेंद्र सिंह यहीं नहीं रुके और उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को भविष्यवाणी करने वाला करार कर दिया और बताया कि "चुनाव हुए ही नहीं थे कि उन्होंने पहले ही जीत की भविष्यवाणी कर दी थी." कांग्रेस अध्यक्ष ने S.I.R. के ऊपर भी सवालिया उठाए.

फरीदाबाद में कांग्रेस का प्रदर्शन (Etv Bharat)

राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा: राव नरेंद्र सिंह ने आगे संबोधन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने के लिए कहा. वहीं वोट चोर गद्दी छोड़ महिम को लेकर राहुल गांधी का साथ देने की बात कही. उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं से कहा कि "आज फरीदाबाद के सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर पहुंचकर डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई की हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए. सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए. वहीं ऐसी ईवीएम मशीन भी जनता को नहीं चाहिए जो वोटर को न्याय न दे सके और पोस्टल बैलेट लागू की जाए.

ये भी पढ़ें-कांग्रेस की हरियाणा में 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान की शुरुआत, करनाल में नेताओं ने वोट चोरी के जरिए सत्ता हथियाने का लगाया आरोप

TAGGED:

बिहार में एनडीए की जीत
RAO NARENDRA SINGH
CONGRESS PROTEST IN FARIDABAD
VOTE CHOR GADDI CHHOD
VOTE THEFT IN HARYANA ELECTIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

हरियाणा-NCR में तेज़ी से बढ़ रहे इन कैंसर के केस, पीजीआई ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया बचने का तरीका

हरियाणा में राजा जरासंध के किले पर चप्पलें और पत्थर मारती हैं महिलाएं, जानिए क्या है इतिहास

16 नवंबर के बाद इन राशि के लोगों की चमकेगी किस्मत! तुला से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे सूर्य देव, जानें क्या होगा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.