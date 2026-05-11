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पन्ना जेल पहुंचे जीतू पटवारी, रुंझ डैम योजना से प्रभावित विस्थापित आंदोलनकारियों से मिले

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे पन्ना जेल, रुंझ डैम परियोजना का विरोध करने के आरोप में गिरफ्तार लोगों से की मुलाकात.

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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे पन्ना जेल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 8:45 PM IST

3 Min Read
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पन्ना: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर पन्ना पहुंचे, जहां उन्होंने पन्ना जेल में बंद अमित भटनागर से मुलाकात की. रुंझ डैम परियोजना के खिलाफ आंदोलन करने के आरोप में अमित भटनागर को गिरफ्तार किया गया था. उसके अलावा कई अन्य प्रदर्शनकारियों को भी गिरफ्तार किया गया था.

पन्ना जेल पहुंचे जीतू पटवारी

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सोमवार को एक दिवसीय प्रवास पर पन्ना पहुंचे और उन्होंने सर्वप्रथम पन्ना जेल में बंद रुंझ डैम एवं केन बेतवा लिंक परियोजना के विस्थापित आंदोलनकारी से मुलाकात की. रुंझ डैम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व अमित भटनागर कर रहे थे. जिसके चलते अमित सहित कई आदिवासियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था.

रुंझ डैम योजना से प्रभावित लोगों से की मुलाकात (ETV Bharat)

रुंझ डैम परियोजना के खिलाफ आक्रोषित ग्रामीण

प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी के विरोध में विस्थापितों द्वारा पुलिस कार्यालय का करीब 24 घंटे तक घेराव भी किया गया था, इसका नेतृत्व झाबुआ विधानसभा से कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया द्वारा किया गया. पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू ने विधायक से मुलाकात की और समस्याएं सुनीं, जिसके बाद पुलिस कार्यालय में आंदोलन समाप्त कर दिया गया.

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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे पन्ना जेल (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला

पन्ना के अजयगढ़ तहसील में रुंझ डैम परियोजना का काम तेज गति से चल रहा है, इसमें हजारों परिवार विस्थापित हो गए हैं. विस्थापित आदिवासियों का कहना है कि सरकार द्वारा सिर्फ 5 लाख रुपए मुआवजा दिया गया है. जोकि काफी काम है. विस्थापितों को 12 लाख 50 हजार रुपए दिया जाए और जमीन के बदले जमीन दी जाए.

मांग पूरी होने तक काम पर रोक

रुंझ डैम परियोजना से पीड़ित लोगों ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक काम नहीं होने दिया जाएगा. प्रशासन द्वारा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमित भटनागर सहित आठ आदिवासियों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है. आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इन्हीं आंदोलनकारी से पन्ना जेल में मुलाकात की है.

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जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना (ETV Bharat)

केन बेतवा लिंक परियोजना भौगोलिक दृष्टि से गलत

जीतू पटवारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, "केन बेतवा लिंक परियोजना भौगोलिक दृष्टि से सही नहीं है. इसमें 7 हजार परिवार विस्थापित हो रहे हैं और करीब 45 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं. केन नदी समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर है और बेतवा नदी समुद्र तल से 576 मीटर की ऊंचाई में है. इसलिए इन दोनों नदियों को जोड़ने की योजना अव्यवहारिक है और प्रकृति के न्याय के खिलाफ है. 5500 हेक्टेयर जमीन पन्ना टाइगर रिजर्व की किस परियोजना में एंक्लोजमेंट हो रही है."

उन्होंने आगे कहा, "पन्ना में रुंझ डैम परियोजना चल रही है इसके मुआवजे में भारी विसंगतियां हैं. क्योंकि लोगों को सिर्फ 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है जो कि काफी कम है. इसलिए विरोध की आवाज बुलंद हो रही है और हम विस्थापित आंदोलनकारी के साथ हैं. इसलिए हम आज विस्थापित आंदोलनकारी से जेल में मिलने आए हैं. भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में आज से सिर्फ 913 दिन बचे हैं उनकी उलटी गिनती शुरू हो गई है अब कांग्रेस की सरकार आएगी."

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