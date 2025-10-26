ETV Bharat / state

डोटासरा बोले- वोट भाजपा ने लिए और सरकार चला रहे नौकरशाह एवं आरएसएस

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भजनलाल सरकार पंचायत चुनाव कराने से बच रही है.

Congress officials welcomed Dotasara in Churu
चूरू में कांग्रेस पदाधिकारियों ने किया डोटासरा का स्वागत (ETV Bharat Churu)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 26, 2025 at 3:30 PM IST

चूरू: कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश का दुर्भाग्य है कि वोट भाजपा ने लिए और सरकार नौकरशाह और आरएसएस चला रहे हैं. डोटासरा रविवार को जयपुर से साहवा जाते समय चूरू में ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय रूके, जहां पार्टी पदाधिकारियों ने स्वागत किया.

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इस वक्त प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हावी है. सरकार ने पंचायती राज और नगर निकाय की कमान जनप्रतिनिधियों से छीनकर ब्यूरोक्रेसी को दे दी. संविधान में पांच साल में चुनाव कराने की व्यवस्था है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार जान बूझकर चुनाव नहीं करा रही. कभी परिसीमन का बहाना बना रही है तो कभी दूसरी आड़ ले रही है. राज्य सरकार जब भी चुनाव कराएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.

पीसीसी चीफ डोटासरा बोले... (ETV Bharat Churu)

पढ़ें: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की मंत्री दिलावर पर टिप्पणी, बोले - 'मैं कीचड़ में पत्थर नहीं फेंक सकता'

डोटासरा ने कहा कि जनता बता देगी कि कांग्रेस शासन कितना अच्छा था और योजनाएं कैसी थी. भाजपा की पर्ची सरकार बनने के बाद विकास थम गया. डोटासरा ने तंज कसा कि सरकार का पोत जनता के सामने ना आ जाए इसलिए ये बच रहे हैं, लेकिन देखना है कि सरकार कब तक बचती है. अब 6 साल हो गए, इन्हें निकाय चुनाव कराने ही पड़ेंगे.

डोटासरा ने कहा कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत हर स्टेप पार कर इस बार जिला अध्यक्ष का चुनाव कर रही है. कांग्रेस का जिला अध्यक्ष ऐसा होगा, जो संगठन को मजबूती दे और सबको साथ लेकर चले. राजेंद्र राठौड़ को बिहार चुनाव में जिम्मेदारी देने के सवाल पर डोटासरा ने बोले, उन्हें यहां तो जिम्मेदारी दी नहीं. बिहार में निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा.

DOTASARA CHURU VISIT
LASHED OUT AT BUREAUCRACY AND RSS
भजनलाल सरकार पर तंज
कांग्रेस संगठन सृजन अभियान
PCC CHIEF GOVIND SINGH DOTASARA

