पीसीसी चीफ डोटासरा का आरोप-चुनाव आयोग का 30 लाख वोट काटने का मानस, लेकिन हमारी नजर है...

बैठक को संबोधित करते डोटासरा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: 'वोट चोर गद्दी छोड़' और 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली राष्ट्रव्यापी रैली की तैयारी को लेकर शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों की बैठक हुई. दिल्ली रैली में राजस्थान से 50 हजार लोगों की भीड़ जुटाने का टारगेट नेताओं को दिया गया. सभी नेताओं ने एक स्वर में जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए कि रैली में कोई कमी नहीं होनी चाहिए. राजस्थान में चल रहे मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) पर भी पहली नजर रखने के निर्देश नेताओं को दिए. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए चुनाव आयोग और भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि SIR के जरिए राजस्थान में अब तक 30 लाख वोट काटे जाने की तैयारी चुनाव आयोग ने कर ली है. हमने हमारे तमाम नेताओं को बैठक में निर्देश दिए कि किसके क्षेत्र में कितने वोट काटे जा रहे हैं, कौनसे वोट काटे जा रहे हैं?. अब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ के नाम पर मनमर्जी से लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, उसे रोकने को हमारी प्रदेश कार्यकारिणी, जिलाध्यक्षों और अन्य नेताओं को मुस्तैद किया है. वे इस पर पहली नजर रखेंगे. डोटासरा ने आरोप लगाया कि मनमर्जी से लोगों को एब्सेंट बताकर उनके नाम काटे जा रहे हैं. हर मनमर्जी से किसी को शिफ्टेड बताया जा रहा है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा. (ETV Bharat Jaipur)