पीसीसी चीफ डोटासरा का आरोप-चुनाव आयोग का 30 लाख वोट काटने का मानस, लेकिन हमारी नजर है...
कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग और भाजपा की साजिश जनता के बीच एक्सपोज करेंगे. वोट चोरी और दिल्ली रैली को लेकर पीसीसी में बैठक.
Published : November 29, 2025 at 6:37 PM IST
जयपुर: 'वोट चोर गद्दी छोड़' और 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली राष्ट्रव्यापी रैली की तैयारी को लेकर शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों की बैठक हुई. दिल्ली रैली में राजस्थान से 50 हजार लोगों की भीड़ जुटाने का टारगेट नेताओं को दिया गया. सभी नेताओं ने एक स्वर में जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए कि रैली में कोई कमी नहीं होनी चाहिए. राजस्थान में चल रहे मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) पर भी पहली नजर रखने के निर्देश नेताओं को दिए.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए चुनाव आयोग और भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि SIR के जरिए राजस्थान में अब तक 30 लाख वोट काटे जाने की तैयारी चुनाव आयोग ने कर ली है. हमने हमारे तमाम नेताओं को बैठक में निर्देश दिए कि किसके क्षेत्र में कितने वोट काटे जा रहे हैं, कौनसे वोट काटे जा रहे हैं?. अब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ के नाम पर मनमर्जी से लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, उसे रोकने को हमारी प्रदेश कार्यकारिणी, जिलाध्यक्षों और अन्य नेताओं को मुस्तैद किया है. वे इस पर पहली नजर रखेंगे. डोटासरा ने आरोप लगाया कि मनमर्जी से लोगों को एब्सेंट बताकर उनके नाम काटे जा रहे हैं. हर मनमर्जी से किसी को शिफ्टेड बताया जा रहा है.
पढ़ें:'नोटबंदी और कोरोना जैसे हालात': गहलोत ने SIR प्रक्रिया और सरकार पर साधा निशाना
राज्य में चल रही साजिश: पीसीसी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि राजस्थान के गुजरात से सटे रानीवाड़ा, जालौर, सिरोही, भीनमाल के जो लोग गुजरात में रह रहे हैं, उनके वोट नहीं काटे जाएं. बाकी जगह एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, घुमक्कड़ जातियों के लोगों के वोट काट दिए जाएं. इस तरह का षड्यंत्र राजस्थान में चल रहा है. हमने अपने नेताओं को निर्देश दिए हैं कि एक भी सही व्यक्ति का वोट नहीं कटना चाहिए और भाजपा की ओर से फर्जी वोट नहीं जुड़ने चाहिए.
50 हजार लोग जाएंगे रैली में : अध्यक्ष ने 14 दिसंबर को दिल्ली रैली में राज्य से 50 हजार लोगों से जुटने का दावा किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली से सटे अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटपूतली, बहरोड़, सीकर, नीमकाथाना, दौसा, झुंझुनू एवं चूरू जैसे जिलों से 30 हजार कार्यकर्ता दिल्ली जाएंगे. पूरे राजस्थान से 50 हजार लोग जाएंगे. रैली में भीड़ के मामले में राजस्थान देश भर में पहले नंबर पर रहेगा. बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत कई नेता मौजूद थे.