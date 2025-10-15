ETV Bharat / state

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की मंत्री दिलावर पर टिप्पणी, बोले - 'मैं कीचड़ में पत्थर नहीं फेंक सकता'

कांग्रेस नेता डोटासरा ने सरकार पर काम न होने, शिक्षा मंत्री की टिप्पणियों और जैसलमेर बस हादसे का हवाला देकर जमकर हमला बोला.

Dotasara on BJP Government
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat Kota)
Published : October 15, 2025 at 3:26 PM IST

कोटा: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश की भजनलाल सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सरकार का कोई धणी धोरी ही नहीं है. सरकार में न तो कोई इच्छाशक्ति है, न काम करने का विजन और न ही कोई रोडमैप. बजट का 50 फीसदी हिस्सा अभी तक स्वीकृति के लिए अटका हुआ है. मात्र 5 फीसदी ही धरातल पर उतर पाया है. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में सभी लोग परेशान हैं. अतिवृष्टि से 200 लोगों की मौत हो गई, लेकिन उन्हें अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला. वृद्धावस्था पेंशन में कटौती की जा रही है और गरीबों का हक छीना जा रहा है.

डोटासरा बुधवार को कोटा में थे. उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में अंता उपचुनाव में भाजपा की ओर से टिकट वितरण में हुई देरी पर कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक झगड़े को दर्शाता है. उन्होंने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया. भाजपा सरकार के कामकाज पर तंज कसते हुए डोटासरा ने कहा कि जनता को अब इस सरकार को चुनकर पछतावा हो रहा है. उन्होंने सरकार के बारे में जो कल्पना की थी और जो सरकार पर्ची के आधार पर बनी है, उसमें जमीन-आसमान का अंतर है. प्रभारी मंत्री जिलों में आकर भी कोई राहत नहीं दे पा रहे हैं. कोई सुनने वाला नहीं है, जनता किसके पास जाए?

पढ़ें: 'सरकार के कार्यकाल से जनता त्रस्त', डोटासरा का दावा- हम ही जीतेंगे अंता उपचुनाव

दिलावर पर कसा तंज: डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर कटाक्ष करते हुए कहा, मैं कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकता, ऐसा करने से मेरे अपने कपड़े ही गंदे होंगे.' उन्होंने आगे कहा कि उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया है, तो उन्हें शिक्षा के बारे में ही बात करनी चाहिए. शिक्षा के क्षेत्र में उनका क्या विजन है? नौकरियों का क्या? अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को वे कैसे सशक्त बनाएंगे? कैसे गरीबों को मुफ्त में अच्छी शिक्षा मिल सके? इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे ठीक करेंगे? झालावाड़ में सात बच्चों की मौत के बाद भी वे अनर्गल टिप्पणियां करके समय बर्बाद कर रहे हैं. क्या इसी विजन के साथ उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया था? यह एक ऐसा मंत्रालय है जिसका सीधा संबंध आने वाली पीढ़ी और उसके भविष्य से है. सड़क अगर खराब बने तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी बच्चे का भविष्य खराब हो जाए, तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता.

टिकट मांगने कांग्रेस के पास नहीं आया नरेश मीणा: उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी का अपना अधिकार है. नरेश मीणा मेरे पास टिकट मांगने ही नहीं आए, तो फिर टिकट काटने का सवाल ही कहां उठता है? टिकट मिलेगा या कटेगा यह तो बाद का सवाल होता. वैसे भी टिकट पार्टी हाईकमान ही देती है. सबसे सलाह-मशवरा करके ही टिकट दिया जाता है. कोई टिकट जब मांगता ही नहीं है, तो उसे घर जाकर थमाया भी नहीं जा सकता.

यह भी पढ़ें: राठौड़ बोले- डोटासरा की राजनीति सिर्फ RSS को बदनाम करने पर टिकी है, नरेश मीणा को लेकर कही ये बात

बस में बारूद कहां से आया: जैसलमेर बस हादसे पर डोटासरा ने सवाल उठाते हुए कहा कि बस में बारूद कहां से आया और कैसे आग लगी? जिससे लोग जलकर मर गए. सरकार का तंत्र उस समय क्या कर रहा था? ज्वलनशील पदार्थ लेकर बसें चल रही हैं. इससे पहले भी एक हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई थी. कुचामन सिटी में एक गैंगस्टर ने फिरौती नहीं देने पर हत्या कर दी. अब गंगानगर में 5 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए एक डॉक्टर को धमकाया जा रहा है. प्रदेश में सरकार नाम की चीज ही नहीं है. मुख्यमंत्री हर जगह सिर्फ भाषणबाजी करते नजर आते हैं. विधानसभा अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री और मंत्री सब एक जैसे हो गए हैं.

कोटा में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा: बुधवार देर रात से ही कोटा सर्किट हाउस में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया था. कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, मुरारी लाल मीणा सहित बड़ी संख्या में विधायक मौजूद थे. इनका स्वागत प्रहलाद गुंजल, रविंद्र त्यागी, राखी गौतम, महेंद्र राजोरिया व अनूप ठाकुर सहित कई नेताओं ने किया. दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज पूर्व मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह भी कोटा पहुंच गए. आज सुबह कोटा से अंता उपचुनाव के लिए आयोजित कांग्रेस रैली में जाने के दौरान सचिन पायलट स्वयं कार ड्राइव करके नेताओं को लेकर आया. इस गाड़ी में सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली और भंवर जितेंद्र सिंह सवार थे.

GOVIND SINGH DOTASARA
CONGRESS STATE PRESIDENT
MINISTER MADAN DILAWAR
ANTA BY ELECTION
DOTASARA ON BJP GOVERNMENT

