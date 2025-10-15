ETV Bharat / state

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की मंत्री दिलावर पर टिप्पणी, बोले - 'मैं कीचड़ में पत्थर नहीं फेंक सकता'

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ( ETV Bharat Kota )

कोटा: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश की भजनलाल सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सरकार का कोई धणी धोरी ही नहीं है. सरकार में न तो कोई इच्छाशक्ति है, न काम करने का विजन और न ही कोई रोडमैप. बजट का 50 फीसदी हिस्सा अभी तक स्वीकृति के लिए अटका हुआ है. मात्र 5 फीसदी ही धरातल पर उतर पाया है. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में सभी लोग परेशान हैं. अतिवृष्टि से 200 लोगों की मौत हो गई, लेकिन उन्हें अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला. वृद्धावस्था पेंशन में कटौती की जा रही है और गरीबों का हक छीना जा रहा है. डोटासरा बुधवार को कोटा में थे. उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में अंता उपचुनाव में भाजपा की ओर से टिकट वितरण में हुई देरी पर कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक झगड़े को दर्शाता है. उन्होंने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया. भाजपा सरकार के कामकाज पर तंज कसते हुए डोटासरा ने कहा कि जनता को अब इस सरकार को चुनकर पछतावा हो रहा है. उन्होंने सरकार के बारे में जो कल्पना की थी और जो सरकार पर्ची के आधार पर बनी है, उसमें जमीन-आसमान का अंतर है. प्रभारी मंत्री जिलों में आकर भी कोई राहत नहीं दे पा रहे हैं. कोई सुनने वाला नहीं है, जनता किसके पास जाए? पढ़ें: 'सरकार के कार्यकाल से जनता त्रस्त', डोटासरा का दावा- हम ही जीतेंगे अंता उपचुनाव दिलावर पर कसा तंज: डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर कटाक्ष करते हुए कहा, मैं कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकता, ऐसा करने से मेरे अपने कपड़े ही गंदे होंगे.' उन्होंने आगे कहा कि उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया है, तो उन्हें शिक्षा के बारे में ही बात करनी चाहिए. शिक्षा के क्षेत्र में उनका क्या विजन है? नौकरियों का क्या? अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को वे कैसे सशक्त बनाएंगे? कैसे गरीबों को मुफ्त में अच्छी शिक्षा मिल सके? इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे ठीक करेंगे? झालावाड़ में सात बच्चों की मौत के बाद भी वे अनर्गल टिप्पणियां करके समय बर्बाद कर रहे हैं. क्या इसी विजन के साथ उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया था? यह एक ऐसा मंत्रालय है जिसका सीधा संबंध आने वाली पीढ़ी और उसके भविष्य से है. सड़क अगर खराब बने तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी बच्चे का भविष्य खराब हो जाए, तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता.