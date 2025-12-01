पीसीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सीएम धामी को लिखा पत्र, मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने की मांग
गणेश गोदियाल ने कहा वन्यजीवों के हमले में घायल व्यक्तियों के निशुल्क उपचार का आदेश पब्लिक डोमेन में लाया जाए
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 1, 2025 at 7:47 AM IST|
Updated : December 1, 2025 at 8:00 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने वन्य जीवों और इंसानों के बीच बढ़ती संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है. दरअसल उत्तराखंड में और खासकर पहाड़ी जिलों में गुलदार और भालू आतंक का पर्याय बन गए हैं. भालू विशेष रूप से आक्रामक हो गए हैं और इंसानी बस्तियों में घुसकर भी हमला कर रहे हैं. इसी के मद्देनजर गणेश गोदियाल ने सीएम धामी को चिट्ठी लिखी है.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सीएम धामी को लिखा पत्र: अपने पत्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि राज्य के पर्वतीय जिलों के विभिन्न हिस्सों में समय-समय पर वन्यजीवों द्वारा आमजन पर हमलों की घटनाएं बढ़ रही हैं. पिछले कुछ वर्षों से ऐसी घटनाओं में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हुई है. इसलिए इन कारणों की तह तक जाना जरूरी है, कि आखिर मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं.
वन्य जीव एवं इंसान के मध्य बढ़ते संघर्ष की घटनाएं अत्यंत चिंता का विषय बनती जा रही हैं। इसी संदर्भ में आज मेरी मुलाकात राज्य के सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री जयराज जी से हुई। इस बैठक में मैंने इस बढ़ते संघर्ष के कारणों एवं उसके समाधान के विषय में उनके समृद्ध अनुभव का… pic.twitter.com/sp1Cajb1vl— Ganesh Godiyal (@UKGaneshGodiyal) November 28, 2025
सीएम धामी से मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने के लिए कदम उठाने की अपील: गोदियाल ने कहा कि इस संबंध में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी केंद्रीय मंत्री से वार्ता करते हुए यह कह रहे थे कि क्या कारण हो सकते हैं कि मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं. इसके लिए सब चिंतित हैं, और यह जानना चाहते हैं कि इसके कारण क्या हैं. उन्होंने कहा कि कारण जो भी हों, लेकिन इन घटनाओं की रोकथाम के लिए तत्काल कारगर उपाय किए जाने चाहिए. लेकिन अभी ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है.
विगत दिवस पौड़ी गढ़वाल के खिर्सू ब्लॉक स्थित कोटी गांव में महिला पर गुलदार ने हमला किया, जिसमें दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। आज पीड़ित परिवार से मिलकर अपनी शोक संवेदनाएँ प्रकट की।@INCIndia @INCUttarakhand pic.twitter.com/P9tg5THiqh— Ganesh Godiyal (@UKGaneshGodiyal) November 28, 2025
सरकारी घोषणाओं को सार्वजनिक करने की मांग: गणेश गोदियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी का भी कहना है कि वन्यजीवों के हमले में हुई जन हानि पर मुआवजा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है. लेकिन मुआवजा बढ़ाना ही समस्या का समाधान नहीं है. गोदियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री को इंसान और वन्य जीवों के मध्य हो रही संघर्ष की घटनाओं की रोकथाम के लिये विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश जारी करने चाहिए और उन निर्देशों को पब्लिक डोमेन में भी लाया जाना चाहिए कि अधिकारियों ने इसकी रोकथाम के लिये अभी तक क्या एहतियातन कदम उठाये हैं. जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया है.
वन्य जीव हमले में घायल लोगों से मिले गणेश गोदियाल: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार ने वन्यजीवों द्वारा घायल व्यक्तियों के निशुल्क उपचार या बिलों की प्रतिपूर्ति किए जाने का भी निर्णय लिया है. किंतु अभी तक इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं. उन्होंने पत्र में यह भी मांग उठाई है कि सरकार ने यदि ऐसा कोई भी आदेश जारी किया है तो उसे सार्वजनिक किया जाए, जिससे आम जनमानस को राहत मिल सके. गोदियाल का कहना है कि वह दो दिन पूर्व पौड़ी जिले में वन्य जीव हमले में घायल कुछ लोगों से मिलकर आए हैं. लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि उन्हें अभी तक किसी प्रकार का मुआवजा या फिर इलाज का खर्चा नहीं मिला है.
ये भी पढ़ें:
- वेस्ट मैनेजमेंट लाएगा उत्तराखंड में ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में कमी, ये है प्लान
- गढ़वाल में भालू-गुलदार के आतंक का कर्फ्यू, शादी ब्याह के काम भी हुए प्रभावित, केंद्रीय मंत्री से मिले बलूनी
- वन्य जीव हमले में जनहानि पर परिजनों को मिलेगी ₹10 लाख की सहायता राशि, सीएम धामी की घोषणा
- आखिरकार पकड़ा गया लोहाघाट का आदमखोर गुलदार, ग्रामीण को बनाया था निवाला, लोगों ने ली राहत की सांस
- पहले गुलदार-हाथी, अब उत्तराखंड में खूंखार हुआ भालू, 25 सालों में 2 हजार लोगों पर हमला, मौत के आंकड़ों ने चौंकाया
- पौड़ी जिले में 12 लोगों को अस्पताल पहुंचा चुका भालू, एक की गई जान, लोगों का खेत जाना हुआ मुश्किल
- उत्तराखंड में क्यों हमलावर हो रहे जंगली जानवर? वन विभाग ने बताया कारण, भालुओं पर किया बड़ा खुलासा