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बिना टीम वाले 'कप्तान' गणेश गोदियाल दिल्ली पहुंचे, कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी के गठन की जगी उम्मीद

देहरादून: गणेश गोदियाल को उत्तराखंड कांग्रेस का अध्यक्ष बने 6 महीने पूरे हो चुके हैं. लेकिन पिछले 6 महीने से वो बिना टीम के कप्तान बने हुए हैं. इन 6 महीनों में उत्तराखंड कांग्रेस की कार्यकारिणी गठित नहीं हो सकी है. गुरुवार को उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल दिल्ली दौरे पर गए हैं. ऐसी उम्मीद है कि इस बार उनकी टीम गठित हो जाएगी.

गणेश गोदियाल दिल्ली दौरे पर: गुरुवार को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल दिल्ली पहुंच गये हैं. उनका यह दौरा प्रदेश कार्यकारिणी गठन को लेकर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. कांग्रेस नेताओं के बीच यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आज शुक्रवार को आलाकमान के साथ होने वाली बैठक के बाद जल्द ही पीसीसी की कार्यकारिणी की सूची जारी हो सकती है.

6 महीने बाद भी नहीं बनी गणेश गोदियाल की टीम: अब जबकि विधानसभा चुनाव निकट हैं, उसके बावजूद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा के समय से अब तक उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया है. चौंकाने वाली बात ये है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे करन माहरा ने भी बगैर कार्यकारिणी के अपना कार्यकाल पूरा किया था.

उत्तराखंड के पूर्व विधायक करन माहरा लगभग 3 साल और 7 महीने (अप्रैल 2022 से नवंबर 2025 तक) तक उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे थे. इस दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव भी हुए थे. लेकिन करन माहरा को भी टीम नहीं मिल पाई थी.