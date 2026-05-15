बिना टीम वाले 'कप्तान' गणेश गोदियाल दिल्ली पहुंचे, कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी के गठन की जगी उम्मीद
गणेश गोदियाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के 6 महीने बाद भी बिना टीम के हैं, नेताओं को उम्मीद है कि जल्द कार्यकारिणी घोषित होगी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 15, 2026 at 11:33 AM IST
देहरादून: गणेश गोदियाल को उत्तराखंड कांग्रेस का अध्यक्ष बने 6 महीने पूरे हो चुके हैं. लेकिन पिछले 6 महीने से वो बिना टीम के कप्तान बने हुए हैं. इन 6 महीनों में उत्तराखंड कांग्रेस की कार्यकारिणी गठित नहीं हो सकी है. गुरुवार को उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल दिल्ली दौरे पर गए हैं. ऐसी उम्मीद है कि इस बार उनकी टीम गठित हो जाएगी.
गणेश गोदियाल दिल्ली दौरे पर: गुरुवार को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल दिल्ली पहुंच गये हैं. उनका यह दौरा प्रदेश कार्यकारिणी गठन को लेकर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. कांग्रेस नेताओं के बीच यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आज शुक्रवार को आलाकमान के साथ होने वाली बैठक के बाद जल्द ही पीसीसी की कार्यकारिणी की सूची जारी हो सकती है.
6 महीने बाद भी नहीं बनी गणेश गोदियाल की टीम: अब जबकि विधानसभा चुनाव निकट हैं, उसके बावजूद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा के समय से अब तक उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया है. चौंकाने वाली बात ये है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे करन माहरा ने भी बगैर कार्यकारिणी के अपना कार्यकाल पूरा किया था.
उत्तराखंड के पूर्व विधायक करन माहरा लगभग 3 साल और 7 महीने (अप्रैल 2022 से नवंबर 2025 तक) तक उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे थे. इस दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव भी हुए थे. लेकिन करन माहरा को भी टीम नहीं मिल पाई थी.
2027 में हैं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव: इस बार 2027 में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उत्तराखंड पीसीसी की कार्यकारिणी का गठन करने में और अधिक विलंब नहीं करना चाहता है. माना जा रहा है कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का यह दिल्ली दौरा कहीं ना कहीं कार्यकारिणी गठन को लेकर है.
कांग्रेस नेताओं को कार्यकारिणी गठन की उम्मीद: उत्तराखंड कांग्रेस के नेता और धनौल्टी से जिला पंचायत सदस्य रहे अमरेंद्र बिष्ट ने बताया कि-
राज्य में कांग्रेस पार्टी के संगठन सृजन की प्रक्रिया गतिमान है. इसी प्रक्रिया के तहत प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों, प्रभारी से लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों का चयन हो गया है. इसके साथ ही जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष बनने के बाद उनकी कार्यकारिणी के विस्तार की प्रक्रिया चल रही है. इसी क्रम में जो प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा पहले ही हो जानी चाहिए थी, उसमें निश्चित तौर पर विलंब हुआ है.
-अमरेंद्र बिष्ट, नेता कांग्रेस-
गणेश गोदियाल के दिल्ली से लौटने के बाद घोषित हो सकती है कांग्रेस कार्यकारिणी: अमरेंद्र ने कहा कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी लंबे समय से यह चाह रहे थे कि ऊर्जावान और योग्य कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाए, ताकि वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की दिशा में पूरी निष्ठा और समर्पण भावना के साथ काम कर सकें. अमरेंद्र का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का सदैव यही प्रयास रहा है कि उनकी टीम तैयार हो. गोदियाल अगर दिल्ली गए हैं, तो निश्चित तौर पर पीसीसी कार्यकारिणी का गठन अंतिम दौर में चल रहा है. उनके दिल्ली दौरे के बाद इसकी घोषणा बहुत जल्द हो सकती है.
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