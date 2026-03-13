उत्तराखंड में गैस सिलेंडर संकट पर कांग्रेस हमलावर, कहा-सरकार के विभागों में तालमेल का अभाव
उत्तराखंड में गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर कांग्रेस धामी सरकार को लगातार घेर रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 13, 2026 at 7:50 AM IST
देहरादून: कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने गैस संकट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार के विभागों में आपस में तालमेल का अभाव है. सब अपनी अपनी डफली अपना अपना राग अलाप रहे हैं. पार्टी प्रदेश मुख्यालय में उन्होंने कहा कि जहां तक गैस की किल्लत का सवाल है, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए आने वाले समय में गैस की किल्लत और ज्यादा बढ़ सकती है. भारत सरकार को पूरे देश में गैस पेट्रोलियम पदार्थों की निर्भरता को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था सोचनी चाहिए.
उन्होंने आगे कहा कि यह भी उम्मीद की जा सकती है कि सरकार इस दिशा में कुछ सोच रही होगी. गणेश गोदियाल ने कहा कि इस किल्लत से पहले ही बचा जा सकता था. जिस प्रकार ईरान ने अन्य देशों को अपने पैसेज से सहूलियत दी है, उसी तरह की सहूलियत भारत को भी मिलनी चाहिए थी. लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी कूटनीति पहले की तरह मजबूत नहीं रही. जिसका परिणाम यह निकल कर आया कि भारत को आज पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है.
इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने विपक्ष पर पेट्रोल पदार्थ की उपलब्धता और कीमत पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है. उन्होंने मीडिया द्वारा पूछे के सवालों के जवाब में बयान जारी करते हुए कहा कि खाड़ी युद्ध के चलते सारा विश्व बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है यही कारण है कि भारत के पड़ोसी देशों से लेकर यूरोप अमेरिका समेत अधिकांश देश में संकट का असर पेट्रोल डीजल और गैस की आपूर्ति में कमी और उनकी कीमतों में उछाल के रूप में देखा जा सकता है. वहीं इससे अलग मोदी सरकार की रणनीतिक तैयारी का परिणाम है कि देश में कहीं भी पेट्रोलियम पदार्थों की इस तरह किल्लत नहीं है. उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं पर आरोप लगाया कि वह सभी इस वैश्विक संकट का भी राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं. यही वजह है कि उनकी तरफ से सोशल मीडिया और तमाम माध्यम से गैस की कमी और महंगाई की आशंका को लेकर तरह-तरह के भ्रम फैलाये जा रहे हैं.
