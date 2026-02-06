ETV Bharat / state

गणेश गोदियाल का सरकार पर बड़ा हमला, कहा- सभी व्यवस्थाएं पटरी से उतरी, 16 तारीख को राजभवन का करेंगे घेराव

देहरादून: उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर समाज में विघटन पैदा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे उत्तराखंड में हर व्यवस्था पटरी से उतर गई है. उन्होंने राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था, भाजपा की तरफ से चुनाव के समय में किए गए वादों पर कहा कि यह सब विषय धीरे धीरे समय के साथ धराशायी होते जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर ऐसी बातों को जन्म दे रही है, जिससे समाज मे विघटन की स्थिति पैदा हो सके. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला सुरक्षा, रोजगार समेत अन्य मुद्दों पर जुमलेबाजी करके अपना पल्ला झाड़ रही है. इसलिए सरकार को मनरेगा का नाम बदले जाने और श्रमिकों का हक मारने की कोशिशों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने 16 फरवरी को राजभवन घेराव का ऐलान किया है. उन्होंने राज्य सरकार की तरफ से लगातार बिजली के दामों में की जा रही बढ़ोतरी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार विद्युत नियामक आयोग में घटौती कर रही है और बिजली के दामों में वृद्धि कर रही है.

इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी आगामी 16 तारीख को राजभवन घेराव करने जा रही है. गणेश गोदियाल का कहना है कि राज्य में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, भाजपा के जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं करने के विरोध में कांग्रेस पार्टी 16 तारीख को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने जा रही है.