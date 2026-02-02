ETV Bharat / state

देहरादून युवती हत्याकांड पर कांग्रेस हमलावर, कहा- बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मच्छी बाजार में दिनदहाड़े युवती की हत्या की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त बताया है. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार देहरादून के मुख्य बाजार में युवती की गला काट कर हत्या की गई, उससे प्रदेश की ध्वस्त पड़ी कानून व्यवस्था की पोल खुल गई है.

बीजेपी के जंगलराज की खुली पोल: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि इस घटना से साबित हो गया है कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. जिस तरह राजधानी देहरादून के मच्छी बाजार जैसे व्यस्तम इलाके में दिनदहाड़े युवती की गला काट कर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, उसने बीजेपी के जंगलराज की पोल खोल कर रख दी है.

पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल: उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, उससे कुछ ही दूरी पर राजधानी की मुख्य कोतवाली स्थित है. इसके अलावा मुख्य बाजार में चौबीसों घंटे भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन पुलिस आम जनता की सुरक्षा के प्रति असंवेदनशील बनी हुई है.

कांग्रेस का कहना है कि महिला सुरक्षा का मामला हो या फिर आम आदमी की जानमाल की सुरक्षा का मसला. पुलिस हर क्षेत्र में विफल रही है. अपराधी अपराध करके साफ बच निकल रहे हैं और पुलिस जनता की आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है.

इसी तरह पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड की गुत्थी पूरी तरह सुलझाने और वीआईपी का खुलासा करने में भी पुलिस अभी तक नाकाम रही है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इससे ये भी साबित हो चुका है कि पुलिस की ओर से कहीं न कहीं अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है.