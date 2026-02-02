देहरादून युवती हत्याकांड पर कांग्रेस हमलावर, कहा- बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त
देहरादून के मच्छी बाजार में युवती की गला काट कर हत्या, गणेश गोदियाल बोले- राज्य की कानून व्यवस्था ध्वस्त, अपराधियों के हौसले बुलंद
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 2, 2026 at 4:20 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मच्छी बाजार में दिनदहाड़े युवती की हत्या की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त बताया है. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार देहरादून के मुख्य बाजार में युवती की गला काट कर हत्या की गई, उससे प्रदेश की ध्वस्त पड़ी कानून व्यवस्था की पोल खुल गई है.
बीजेपी के जंगलराज की खुली पोल: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि इस घटना से साबित हो गया है कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. जिस तरह राजधानी देहरादून के मच्छी बाजार जैसे व्यस्तम इलाके में दिनदहाड़े युवती की गला काट कर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, उसने बीजेपी के जंगलराज की पोल खोल कर रख दी है.
पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल: उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, उससे कुछ ही दूरी पर राजधानी की मुख्य कोतवाली स्थित है. इसके अलावा मुख्य बाजार में चौबीसों घंटे भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन पुलिस आम जनता की सुरक्षा के प्रति असंवेदनशील बनी हुई है.
कांग्रेस का कहना है कि महिला सुरक्षा का मामला हो या फिर आम आदमी की जानमाल की सुरक्षा का मसला. पुलिस हर क्षेत्र में विफल रही है. अपराधी अपराध करके साफ बच निकल रहे हैं और पुलिस जनता की आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है.
इसी तरह पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड की गुत्थी पूरी तरह सुलझाने और वीआईपी का खुलासा करने में भी पुलिस अभी तक नाकाम रही है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इससे ये भी साबित हो चुका है कि पुलिस की ओर से कहीं न कहीं अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है.
क्या है मामला? गौर हो कि 2 फरवरी को देहरादून के मच्छी बाजार में 23 साल की गुंजन की एक सिरफिरे युवक आकाश ने कुमार ने चापड़ से गला काट दिया था. आरोपी आकाश ने युवती का गला इतनी बेरहमी से काटा कि वो नीचे गिर गई. जिससे खून की धार बहने लगी. आनन-फानन में उसे दून अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने गुंजन को मृत घोषित कर दिया गया.
पुलिस की मानें तो गुंजन और आकाश की पिछले 2 साल से जान-पहचान थी. गुंजन पिछले 5 से 6 सालों से मच्छी बाजार के दूल्हा कपड़ा मार्केट में एक शॉप पर काम करती थी. कुछ समय पहले ही आकाश की शादी हुई थी. आकाश की शादी होने पर गुंजन ने उससे मिलना-जुलना बंद कर दिया. साथ ही आकाश से बातचीत भी बंद कर दी.
आकाश पिछले काफी दिनों से गुंजन का पीछा कर रहा था. इसको लेकर कुछ दिन पहले दोनों में बहस भी हुई थी. बताया जा रहा है कि आरोपी आकाश ने कुछ दिन पहले गुंजन को धमकी भी दी थी. जिस पर गुंजन ने खुड़बुड़ा चौकी में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने मामले को हल्के में लिया. जिसके चलते आकाश के हौसले बुलंद हो गए और उसने सरे बाजार गुंजन की हत्या कर दी.
संबंधित खबर पढ़ें-